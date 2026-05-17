Thiên thần Victoria's Secret kiếm 3 tỷ mỗi ngày, từng bật khóc trên sàn diễn vì phải để ngực trần catwalk

Từng là người mẫu được trả cát-xê cao nhất hành tinh suốt nhiều năm, cái tên Gisele Bündchen không chỉ đại diện cho thời kỳ hoàng kim của Victoria’s Secret mà còn là định nghĩa của một “siêu mẫu thế hệ cuối” đúng nghĩa: quyền lực, kiếm tiền khủng và sở hữu những fashion moment đủ sức đi vào lịch sử văn hoá đại chúng.

“Cỗ máy in tiền” của làng mẫu

Xuất thân từ một gia đình bình dân gốc Đức tại thị trấn nhỏ ở Brazil, Gisele Bündchen được phát hiện năm 14 tuổi khi đang ăn ở McDonald’s trong chuyến đi học tới São Paulo. Trước khi trở thành siêu mẫu quyền lực nhất thế giới, cô từng bị nhiều agency nổi tiếng chê vì vẻ đẹp “quá khỏe khoắn”, không hợp chuẩn mực xu hướng “heroin chic” gầy gò cuối thập niên 90. Thế nhưng chính body bốc lửa, làn da rám nắng và những cú “horse walk” trứ danh ấy lại giúp Gisele mở ra kỷ nguyên Brazilian bombshell, trở thành gương mặt thống trị không chỉ runway mà còn quảng cáo trong nhiều năm. Gisele là một trong trường hợp siêu mẫu hiếm hoi thành công vang dội ở Victoria’s Secret lẫn giới high fashion.

Nhan sắc từ thời niên thiếu của nữ siêu mẫu đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Gisele Bündchen năm 14 tuổi, khi cô được những người trong ngành thời trang phát hiện.

Ở thời đỉnh cao, Gisele được cho là “cỗ máy in tiền” của Victoria's Secret. Không chỉ là thiên thần có mức cát-xê cao nhất của hãng nội y đình đám, cô còn nhiều lần đứng đầu danh sách người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới do Forbes công bố. Thời kỳ những năm 2000, chỉ cần Gisele xuất hiện trên runway là đủ tạo nên thứ hào quang rất khó sao chép: bước đi mạnh như bão, thần thái vừa sexy vừa quyền lực, khác hoàn toàn kiểu catwalk mềm mại thường thấy ở kỉ nguyên siêu mẫu thập niên 90 hay ở các thiên thần Victoria’s Secret sau này.

Với Victoria's Secret, nhiều nguồn trong giới thời trang từng tiết lộ Gisele thuộc nhóm thiên thần có hợp đồng “khủng” nhất lịch sử hãng. Đầu những năm 2000, cô được nhận khoảng 25 triệu USD (625 tỷ đồng) cho hợp đồng độc quyền mỗi năm với Victoria’s Secret.

Theo Forbes, trong giai đoạn đỉnh cao khoảng 2002–2016, Gisele liên tục là người mẫu được trả cát-xê cao nhất thế giới. Có năm cô kiếm khoảng 30–45 triệu USD (khoảng 750 - 1,1 nghìn tỷ đồng) chỉ từ hợp đồng thời trang, quảng cáo và thương hiệu cá nhân. Riêng năm 2014, Forbes ước tính thu nhập của cô khoảng 47 triệu USD (1175 tỷ đồng), nhờ loạt hợp đồng với Chanel, Louis Vuitton, H&M, Balenciaga hay Carolina Herrera.

Năm 2006, Gisele từng góp mặt trong bộ phim kinh điển The Devil Wears Prada. Với tổng thời lượng xuất hiện chỉ hơn 1 phút, nữ siêu mẫu 46 tuổi đã bỏ túi hơn 350 nghìn USD (8,7 tỷ đồng).

Có thời điểm, Gisele Bündchen được Forbes ước tính kiếm khoảng 128.000 USD/ngày (3,2 tỷ đồng), con số gần như không tưởng với một người mẫu ở thời kỳ chưa thịnh hành TikTok hay Instagram.

Bật khóc trên sàn diễn nhưng lại “mở khoá chuỗi" thành công sự nghiệp

Phía sau hình ảnh “nữ thần runway”, “cỗ máy in tiền” ấy lại là không ít câu chuyện khắc nghiệt của thời trang cuối thập niên 90 – đầu 2000. Một trong những khoảnh khắc (đầu tiên và) nổi tiếng nhất sự nghiệp Gisele chính là show Xuân/Hè 1998 của Alexander McQueen với bộ sưu tập “Golden Shower”. Khi ấy, Gisele mới chỉ gần tròn 18 tuổi và bị yêu cầu trình diễn với phần ngực gần như để trần, chỉ được che phủ bằng lớp body paint ánh kim loại.

Nữ siêu mẫu mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc, đẹp tới mức ám ảnh trong show diễn năm ấy.

Với hình thể quá đỗi "ngồn ngộn", khoẻ khoắn, Gisele đã bị 42 thương hiệu, NTK từ chối trước khi ghi dấu với khoảnh khắc lịch sử này cùng Alexander McQueen.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vogue năm 2022, nữ siêu mẫu sinh năm 1980 cho biết, show diễn làm nên tên tuổi, sự nghiệp của cô lại chính là mảnh kí ức “đau thương” mà cô muốn xoá đi nhất. Thời điểm ấy, nữ siêu mẫu mới chỉ hơn 17 tuổi và gần như chưa nói được tiếng Anh. Và sau 42 lần casting thất bại tại London Fashion Week, Gisele được cố NTK Alexander McQueen chọn trình diễn cho BST Xuân/Hè 1998 của ông. Nhưng đến sát giờ diễn, cô mới phát hiện mình phải catwalk với phần ngực gần như để trần trong thiết kế metallic siêu hở bạo của McQueen. Gisele kể rằng cô đã bật khóc trong backstage vì hoảng loạn, thậm chí chỉ muốn bỏ chạy khỏi show. Cuối cùng, makeup artist Val Garland phải dùng body paint phủ lên ngực cô để giúp nữ người mẫu trẻ phần nào đủ tự tin bước ra runway.

Khi bước ra trên sàn diễn, Gisele đã bật khóc. Những giọt nước mắt của cô hoà cùng với hiệu ứng ánh sáng của “cơn mưa vàng” trên sân khấu đã tạo nên một khoảnh khắc thời trang đầy kịch tính, nghệ thuật và có tầm ảnh hưởng lớn trong suốt cả sự nghiệp nữ model lẫn NTK Alexander McQueen.

Sau thành công đêm ấy, Gisele cũng được cố NTK lựa chọn để làm gương mặt quảng bá cho BST này.

Màn catwalk huyền thoại bơ đẹp đoàn người biểu tình

Nếu nhiều người mẫu được nhớ tới nhờ visual, thì Gisele lại nổi tiếng vì walk quá khủng. “Horse walk” – kiểu walk “ngựa giậm” với những cú đánh hông mạnh, sải chân chắc như đang dẫm bão, từng gây tranh cãi nhưng cũng trở thành signature bất khả chiến bại của cô. Đến tận hôm nay, vô số video compilation về các màn trình diễn của Gisele trên runway vẫn viral trên mạng xã hội chỉ vì thần thái quá áp đảo.

Một trong những clip được đào lại nhiều nhất chính là khoảnh khắc cô catwalk giữa đoàn người biểu tình phản đối việc sử dụng lông thú tại show của Victoria's Secret năm 2002. Trong show diễn, siêu mẫu xứ Nam Mỹ đã bị nhóm người biểu tình của hiệp hội bảo vệ động vật PETA cầm băng rôn lên chắn ngang đường để cản trở. Đoàn người giơ cao tấm biển có dòng chữ "Gisele Fur Scum" (tạm dịch: Gisele cặn bã) để phản đối việc cô trở thành gương mặt đại diện quảng cáo cho thương hiệu làm đồ lông thú "Blackglama".

Sự cố đã xảy ra với màn trình diễn của Gisele tại Victoria's Secret Fashion Show năm 2002.

Với bản lĩnh siêu mẫu của mình, Gisele Bündchen "bơ đẹp" đoàn người biểu tình và tiếp tục trình diễn như không có chuyện gì xảy ra.Rất nhanh chóng, đội bảo an đã dẹp gọn đoàn người gây rối.

Thế nhưng điều này không thể ngăn cản được những sải bước "horse walk" điêu luyện của cựu thiên thần Victoria's Secret. Gisele bình tĩnh, thần thái catwalk thẳng qua mặc cho đám người la hét và cản trở cô. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà người ta nghĩ đến của giới thời trang nói riêng và văn hoá đại chúng của thập niên 2000 nói chung.

Phần đông các netizen đều cho rằng việc Gisele Bundchen tiếp tục catwalk là một hành động chuyên nghiệp, chứng tỏ bản lĩnh sân khấu cũng như khả năng xử lý sự cố linh hoạt và nhanh chóng của cô.

Ảnh: Instagram, X, Threads