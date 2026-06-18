Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ đổi sang kiểu tóc này là thăng hạng nhan sắc, chị em trông trẻ ra vài tuổi

Mùa hè luôn là thời điểm các xu hướng tóc ngắn và tóc lửng lên ngôi, và năm nay, kiểu tóc xương quai xanh đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái Hàn Quốc yêu thích. Đúng như tên gọi, kiểu tóc này có độ dài lửng vừa chạm đến phần xương quai xanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn đủ nữ tính và dễ tạo kiểu.

Nâng hạng nhan sắc, thu nhỏ gương mặt chỉ sau một lần cắt

Không quá ngắn để mất đi vẻ mềm mại, cũng không quá dài gây cảm giác nặng nề trong thời tiết nóng bức, đây được xem là độ dài vừa đủ giúp nhan sắc thăng hạng chỉ sau một lần cắt.

Điểm đặc biệt của tóc xương quai xanh nằm ở khả năng tôn gương mặt và vóc dáng một cách tinh tế. Khi phần đuôi tóc dừng ngay tại xương quai xanh, tổng thể phần cổ và vai trở nên thanh mảnh hơn, tạo hiệu ứng kéo dài đường nét cơ thể. Chính vì vậy, nhiều người nhận xét rằng chỉ cần đổi sang kiểu tóc này đã có cảm giác gương mặt nhỏ hơn, cổ cao hơn và vóc dáng cũng trở nên cân đối, thon gọn hơn.

Không chỉ giúp "hack dáng", tóc xương quai xanh còn là một trong những kiểu tóc có khả năng "hack tuổi" cực kỳ hiệu quả. Độ dài vừa phải kết hợp với những lọn tóc ôm nhẹ hai bên gương mặt mang đến vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, thanh lịch.

Kiểu tóc rất hợp với chị em tóc mỏng, muốn có mái tóc bồng bềnh, mềm mại hơn

Một điểm cộng lớn của tóc xương quai xanh là đặc biệt phù hợp với những cô nàng có mái tóc mỏng hoặc sợi tóc mềm. Độ dài lửng vừa phải giúp phần chân tóc trông nhẹ hơn, dễ tạo độ phồng tự nhiên, trong khi phần đuôi được cắt tỉa hoặc uốn nhẹ sẽ tạo cảm giác mái tóc dày dặn và bồng bềnh hơn hẳn.

So với tóc dài dễ bị xẹp và thiếu sức sống, kiểu tóc này giúp tổng thể mái tóc trở nên có độ nảy, tạo hiệu ứng nhiều tóc mà không cần tạo kiểu quá cầu kỳ. Chỉ cần sấy phồng nhẹ phần chân tóc hoặc uốn cụp, uốn vểnh phần đuôi là mái tóc đã có độ bồng tự nhiên, giúp gương mặt thêm hài hòa và trẻ trung.

Hợp với nhiều kiểu tóc mái: Từ mái mưa, mái uốn chữ C đến mái dài

Một ưu điểm khác của tóc xương quai xanh là sự đa dạng trong cách tạo kiểu. Nếu yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng và nữ tính, chị em có thể uốn cụp phần đuôi tóc để ôm lấy cổ, tạo cảm giác mềm mại và gương mặt trở nên nhỏ nhắn hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những ai theo đuổi phong cách thanh lịch, tinh tế.

Trong khi đó, nếu muốn diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn, phần đuôi tóc có thể được uốn vểnh nhẹ tự nhiên. Những lọn tóc cong mềm ở phần đuôi giúp mái tóc trở nên bồng bềnh, tạo cảm giác chuyển động và tăng thêm nét phóng khoáng. Kiểu tóc này rất hợp với phong cách mùa hè, vừa tươi mới vừa không cần mất quá nhiều thời gian chăm sóc hay tạo kiểu mỗi ngày.

Tóc xương quai xanh cũng rất dễ kết hợp với nhiều kiểu mái như mái thưa, mái bay hay rẽ ngôi giữa, giúp phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau từ mặt tròn, mặt vuông đến mặt dài. Chỉ cần thay đổi một chút ở phần mái hoặc độ uốn của tóc là chị em đã có thể tạo nên diện mạo hoàn toàn mới mà không cần can thiệp quá nhiều vào kiểu tóc tổng thể.

Nếu đang muốn làm mới bản thân trong mùa hè này nhưng vẫn ưu tiên sự tiện lợi và dễ ứng dụng, tóc xương quai xanh chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc. Với độ dài vừa chạm xương quai xanh cùng khả năng tôn đường nét gương mặt, giúp vẻ ngoài trẻ trung hơn vài tuổi và tạo cảm giác thanh thoát cho vóc dáng, đây xứng đáng là kiểu tóc "hack tuổi, hack dáng" mà bất kỳ chị em nào cũng nên thử ít nhất một lần.