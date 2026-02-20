Hai thiên thần lai nhà Elly Trần: Cadie Mộc Trà 12 tuổi đã cao hơn 1m6, Alfie Túc Mạch chuẩn "soái ca nhí" cực kỳ quan tâm mẹ

Mới đây, "hot mom" Elly Trần đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ bộ ảnh du Xuân cùng con trai út Alfie Túc Mạch. Không còn là cậu bé xíu ngày nào thường xuyên xuất hiện trong vòng tay mẹ, Alfie của hiện tại đã 8 tuổi, lớn phổng phao và sở hữu chiều cao gần bằng mẹ.

Alfie Túc Mạch: Từ "hoàng tử lai Tây" đến "soái ca nhí" tinh tế của mẹ Elly Trần

Mới ngày nào, Alfie còn là cậu bé xíu xiu, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh với đôi má phúng phính và ánh mắt tròn xoe, được mẹ bế ẵm đi khắp các sự kiện. Vậy mà giờ đây, ở tuổi lên 8, Alfie đã khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự lớn phổng phao, cao gần bằng mẹ. Diện bộ áo dài truyền thống với phong thái đĩnh đạc, cậu bé toát lên vẻ điển trai, lãng tử như một "soái ca nhí" thực thụ.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thực sự xúc động không chỉ là ngoại hình mà chính là sự chững chạc trong tính cách của Alfie. Dân tình đã tinh ý soi ra một chi tiết nhỏ nhưng đầy ấm áp: khi cùng mẹ đi dạo dưới nắng, Alfie là người cầm ô, và cậu bé đã chủ động nghiêng hẳn chiếc ô về phía mẹ Elly để che chắn cho cô, còn bản thân mình thì chấp nhận đứng ở rìa chiếc ô.

Hành động quan tâm đầy tinh tế này cho thấy Alfie không chỉ là một cậu bé ngoan mà còn rất biết cách bảo vệ, chăm sóc phụ nữ - một đức tính quý giá được rèn giũa từ sự giáo dục khéo léo của người mẹ.

Cadie Mộc Trà: "Bản sao hoàn hảo" của mẹ Elly Trần ngày càng ra dáng thiếu nữ

Bên cạnh sự trưởng thành của em trai, cô chị cả Cadie Mộc Trà cũng không hề kém cạnh. Từng là "em bé quốc dân" làm mưa làm gió trên mạng xã hội với mái tóc xù thương hiệu, Cadie giờ đây đã ra dáng một thiếu nữ dịu dàng và thanh tú. Càng lớn, Cadie càng được nhận xét là "bản sao hoàn hảo" của mẹ Elly Trần, từ đôi mắt biết nói đến thần thái cuốn hút.

Mới 12 tuổi, cô bé đã sở hữu cặp chân dài thẳng tắp, vóc dáng như thiếu nữ. Cô bé cao hơn 1m6, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hứa hẹn là sẽ là Hoa hậu trong tương lai. Sở hữu chiều cao ấn tượng, Mộc Trà được Elly Trần cho tiếp xúc với nhiều bộ môn thể thao từ nhỏ, trong đó bơi lội là hoạt động được duy trì thường xuyên.

Không chỉ sở hữu nhan sắc "vạn người mê", Cadie còn nổi tiếng là một cô bé hiểu chuyện và cực kỳ tình cảm. Trong những giai đoạn khó khăn hay những lúc mẹ bận rộn với công việc, Cadie luôn là người bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mẹ. Sự điềm đạm và trưởng thành vượt tuổi của cô bé chính là minh chứng rõ nhất cho hành trình làm mẹ đầy tâm huyết của Elly Trần.