"Thiên thần Nga" sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới, ai gặp cũng phải cảm thán về một điểm

Giữa làn sóng influencer và người mẫu mạng xã hội ngày càng đông đảo, Dasha Taran vẫn là cái tên hiếm hoi giữ được sức hút suốt nhiều năm nhờ nhan sắc gần như không có góc chết. Với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và những đường nét hài hòa như búp bê, cô gái người Nga thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế.

Dasha Taran sở hữu nét đẹp không góc chết. (Nguồn: Dasha Taran)

Sinh năm 1999 tại Krasnodar (Nga), Dasha Taran bắt đầu được chú ý từ những bức ảnh chân dung đăng tải trên Instagram. Không sở hữu phong cách quá cầu kỳ hay hình ảnh gợi cảm táo bạo, cô chinh phục người xem bằng vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên cùng thần thái nhẹ nhàng. Chính điều này đã giúp Dasha nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng xã hội.

Một điểm đặc biệt ở Dasha Taran là vẻ đẹp được đánh giá phù hợp với cả chuẩn mực phương Tây lẫn châu Á. Sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt lớn long lanh, hàng lông mày đậm tự nhiên cùng khuôn mặt trái xoan cân đối khiến cô thường được ví như nhân vật bước ra từ truyện tranh hoặc phim hoạt hình. Không ít người nhận xét rằng những bức ảnh selfie đời thường của Dasha thậm chí còn đẹp không kém ảnh quảng cáo đã qua chỉnh sửa.

Nàng mẫu Nga lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới. (Nguồn: Instagram)

Trong talk show trên một kênh YouTube, người dẫn chương trình thậm chí đã từng hỏi nàng mẫu Nga rằng: "Bạn có phẫu thuật thẩm mỹ không?" . Cô nàng thẳng thắn đáp: "Không. Tôi hoàn toàn tự nhiên. Anh không thể tin được vì tôi quá xinh sao?"

Nhờ ngoại hình nổi bật, Dasha nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang và làm đẹp. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng tại thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Sức ảnh hưởng của cô lớn đến mức mỗi lần thay đổi kiểu tóc hay chia sẻ bí quyết chăm sóc da đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng làm đẹp quan tâm.

Cô nàng Gen Z có nét đẹp cuốn hút với đôi mắt to long lanh, mũi cao và bờ môi mọng. (Nguồn: Instagram)

Sau nhiều năm hoạt động tại Hàn Quốc, Taran ngày càng nổi tiếng, thu hút hơn 6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, Dasha Taran còn nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế. Năm 2022, người đẹp từng gây sốt khi nằm trong top 4 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", được thực hiện bởi TC Candler. Việc liên tục được gọi tên bên cạnh nhiều ngôi sao đình đám cho thấy sức hút của mỹ nhân người Nga không chỉ đến từ lượng người theo dõi khổng lồ mà còn từ vẻ đẹp được công chúng quốc tế công nhận.

Điều thú vị là chính Dasha cũng thừa nhận cô thường xuyên nhận được những lời khen trực tiếp từ người lạ ngoài đời. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp chia sẻ: “Thỉnh thoảng ở nhà vệ sinh nữ, các bạn nữ cũng bảo ‘Ồ, đẹp quá’, hay một bà cụ tự dưng đến và nói ‘Wow... thật sự... đẹp thật’.”

Dasha Taran chia sẻ về những khoảnh khắc được người lạ bất ngờ dành lời khen cho nhan sắc ngoài đời. (Nguồn: TikTok)

Bên cạnh gương mặt nổi bật, phong cách thời trang của Dasha Taran cũng là yếu tố giúp cô trở thành hình mẫu được nhiều cô gái trẻ yêu thích. Người đẹp chuộng những bản phối mang hơi hướng nữ tính, tối giản với bảng màu trung tính như trắng, be, kem hay pastel. Trên trang cá nhân, Dasha thường xuất hiện trong các thiết kế váy hoa nhí, cardigan mỏng, áo trễ vai hoặc những set đồ mang phong cách "soft girl" đang thịnh hành. Dù không theo đuổi hình ảnh gợi cảm táo bạo, cô vẫn tạo được sức hút nhờ vẻ đẹp mong manh, trong trẻo và cách phối đồ tinh tế. Chính gu thời trang nhẹ nhàng, gần gũi này giúp Dasha duy trì hình tượng "búp bê Nga" đặc trưng suốt nhiều năm qua.