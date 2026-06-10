Là BTV làm đẹp, đây là 5 món skincare tôi sẽ không bao giờ mua dù được quảng cáo rầm rộ

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, tôi đã có cơ hội trải nghiệm hàng trăm sản phẩm skincare, từ bình dân đến cao cấp. Có những món đồ thực sự đáng tiền và giúp cải thiện làn da rõ rệt, nhưng cũng có những sản phẩm dù rất nổi tiếng hoặc được quảng cáo rầm rộ vẫn không nằm trong danh sách mua sắm của tôi. Thậm chí, có một vài món tôi gần như chắc chắn sẽ không bao giờ mua lại. Lý do không phải vì chúng hoàn toàn vô dụng, mà bởi so với lợi ích mang lại, những sản phẩm này tiềm ẩn nhiều rủi ro hoặc đơn giản là có những lựa chọn khác hiệu quả và an toàn hơn.

1. Sữa rửa mặt có chứa hạt scrub

Đây là sản phẩm đầu tiên tôi loại khỏi chu trình skincare từ nhiều năm trước. Trước đây, các loại sữa rửa mặt chứa hạt scrub từng rất phổ biến vì mang lại cảm giác da sạch kin kít ngay sau khi sử dụng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn về làn da và cơ chế hoạt động của hàng rào bảo vệ da, tôi nhận ra đây không phải lựa chọn lý tưởng để dùng hàng ngày.

Các hạt scrub có thể tạo ra ma sát trên bề mặt da, đặc biệt nếu kích thước hạt lớn hoặc cạnh sắc. Việc chà xát liên tục dễ khiến da bị tổn thương vi thể, gây kích ứng, đỏ da hoặc làm tình trạng mụn viêm trở nên nghiêm trọng hơn. Với những người có làn da nhạy cảm hoặc da đang treatment, nguy cơ này càng cao. Thay vì sử dụng sữa rửa mặt chứa hạt, tôi ưu tiên các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và lựa chọn tẩy da chết hóa học với tần suất phù hợp khi cần.

2. Miếng lột mụn và mặt nạ dạng lột

Tôi hiểu cảm giác thích thú khi nhìn thấy những sợi bã nhờn bám trên miếng lột mụn sau khi sử dụng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến tôi tránh xa các sản phẩm này. Phần lớn miếng lột mụn và mặt nạ dạng lột hoạt động dựa trên cơ chế bám dính rất mạnh lên bề mặt da. Khi bóc ra, không chỉ bụi bẩn hay bã nhờn bị kéo đi mà nhiều tế bào da và sợi lông tơ cũng bị tác động. Nếu sử dụng thường xuyên, da có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ đỏ rát và tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đặc biệt, những sản phẩm này không giải quyết tận gốc nguyên nhân gây mụn đầu đen hay bít tắc lỗ chân lông. Sau vài ngày, tình trạng cũ thường quay trở lại. Vì vậy, tôi thích sử dụng các sản phẩm chứa BHA hoặc đất sét làm sạch sâu hơn là phụ thuộc vào miếng lột mụn.

3. Mỹ phẩm gia công, trôi nổi

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, không khó để bắt gặp những sản phẩm skincare được quảng cáo với những lời hứa hẹn hấp dẫn như trắng da thần tốc, trị mụn cấp tốc hay trẻ hóa da chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi sẽ không bao giờ đánh cược làn da của mình. Mỹ phẩm gia công không phải lúc nào cũng xấu, nhưng những sản phẩm trôi nổi, không có đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng hoặc thiếu thông tin minh bạch về thành phần luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dùng rất khó kiểm chứng chất lượng nguyên liệu, điều kiện sản xuất hay mức độ an toàn của sản phẩm. Một sản phẩm có thể rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng chi phí để xử lý kích ứng hoặc phục hồi làn da sau đó có thể đắt hơn rất nhiều.

4. Cọ rửa mặt

Có một thời gian cọ rửa mặt được xem là món đồ skincare "must-have" của nhiều tín đồ làm đẹp. Bản thân tôi cũng từng sử dụng và kỳ vọng nó sẽ giúp da sạch hơn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không ấn tượng như tôi nghĩ. Nếu dùng không đúng cách hoặc sử dụng quá thường xuyên, cọ rửa mặt có thể tạo ra lực ma sát lớn trên da. Điều này đặc biệt không phù hợp với những người có da nhạy cảm, da mụn hoặc da đang sử dụng các hoạt chất mạnh như retinol, AHA hay BHA. Thay vì làm sạch tốt hơn, nhiều trường hợp lại gặp tình trạng da đỏ, khô căng hoặc kích ứng. Hiện tại, tôi chỉ sử dụng tay sạch kết hợp với sữa rửa mặt dịu nhẹ. Với tôi, đây vẫn là cách làm sạch hiệu quả và an toàn nhất cho làn da.

5. Khăn ướt tẩy trang

Khăn ướt tẩy trang có thể rất tiện lợi khi đi du lịch hoặc trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên thay cho nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang, tôi cho rằng đây không phải lựa chọn tối ưu. Phần lớn khăn tẩy trang chỉ giúp lấy đi lớp mỹ phẩm trên bề mặt da chứ không thực sự làm sạch hoàn toàn kem chống nắng, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Ngoài ra, thao tác lau chùi liên tục cũng tạo ra ma sát không cần thiết, khiến da dễ bị kích ứng hơn theo thời gian. Chưa kể, để bảo quản khăn ướt trong thời gian dài, sản phẩm thường cần bổ sung thêm các thành phần bảo quản. Với làn da nhạy cảm, đây có thể là một yếu tố làm tăng nguy cơ kích ứng.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay:

Kem chống nắng Mustela Spf 50+ Sunscreen for the Whole Family

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Sữa rửa mặt tạo bọt làm sạch da DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 150ml, Cleansing Foam

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Kem dưỡng ẩm & phục hồi đa năng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ giúp phục hồi da sau 1 lần sử dụng

Tinh Chất Hỗ Trợ Chống Lão Hóa và Thu Nhỏ Lỗ Chân Lông Celimax Hàn Quốc The VIta-A Retinal Shot Tightening Booster

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Sau nhiều năm thử nghiệm đủ loại sản phẩm skincare, tôi nhận ra rằng chăm sóc da hiệu quả không nằm ở việc sở hữu thật nhiều món đồ hay chạy theo mọi xu hướng mới xuất hiện. Điều quan trọng hơn là hiểu làn da của mình cần gì và lựa chọn những sản phẩm thực sự phù hợp. Đôi khi, việc loại bỏ những món skincare không cần thiết lại chính là cách giúp làn da khỏe mạnh và ổn định hơn mỗi ngày.