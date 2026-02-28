Thiên thần lai 18 tuổi vòng eo bé như nắm tay, vừa đi vừa vấp mà vẫn không chê nổi điểm nào

Từng được mệnh danh là “mẫu nhí đẹp nhất thế giới”, Ella Gross từ lâu đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu thời trang và Kpop. Sau khi chính thức debut làm idol, mỹ nhân sinh năm 2008 càng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không còn là "thiên thần lai" nhỏ nhắn năm nào, Ella bước vào giai đoạn trưởng thành với nhan sắc ngày một sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng chuẩn từng centimet. Mỗi lần xuất hiện, phong độ của nữ idol được đánh giá ngày càng thăng cấp. Mới đây, khi tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Graff, Ella Gross tiếp tục ghi điểm với tạo hình sang chảnh, khí chất đúng vibe “IT girl” thế hệ mới.

Sắc vóc tuổi 17 của Ella Gross tại sự kiện thương hiệu mới đây. (Nguồn: X)

Ella Gross đẹp tựa tiểu thư tài phiệt trong thiết kế đầm đen dáng dài ôm sát, phom lệch vai tối giản nhưng đầy tinh tế đến từ MOOS STUDIO. Gam màu đen tuyền càng tôn lên làn da sáng mịn và tạo hiệu ứng thị giác giúp tổng thể trông thanh thoát, sang trọng hơn. Phần chiết eo gọn gàng ôm sát vòng hai mỏng dính, kết hợp cùng đường cắt may khéo léo khiến tỷ lệ cơ thể siêu thực càng thêm nổi bật trước ống kính. Nữ idol lựa chọn đôi sandal cao gót lấp lánh để tăng vẻ kiêu kỳ, đồng thời tăng vẻ cao ráo, thanh mảnh cho tạo hình.

Vóc dáng siêu thực còn vòng eo nhỏ xíu cỡ chỉ đầu 5x centimet của Ella Gross trở thành tâm điểm ống kính. (Nguồn: X)

Vì phần tà váy quá dài cộng với việc đi giày cao gót nên Ella Gross đã bị vấp khi di chuyển. Tuy nhiên, nữ idol vẫn bình tình xử lý cùng biểu cảm tươi tắn ghi điểm trước ống kính.

Không chỉ gây ấn tượng bởi body chuẩn chỉnh, visual của Ella Gross cũng khiến người đối diện khó rời mắt. Đường nét lai hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt to trong veo như "mèo con" và đường nét ngày càng sắc sảo giúp cô toát lên khí chất vừa ngọt ngào vừa trưởng thành, sắc sảo. Mái tóc nâu suôn dài, rẽ ngôi gọn gàng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, nữ tình. "Thiên thần lai" hoàn thiện tạo hình với loạt trang sức kiểu dáng tinh giản, hiện đại của Graff có tổng giá trị lên đến hơn 4,7 tỷ đồng.

Visual ngọt ngào pha chút nét sang chảnh của "thiên thần lai" gây thương nhớ với cộng đồng mạng. (Nguồn: X)