Eo nhỏ, dáng thon nhưng Go Ara vẫn lép vế trước "nữ hoàng sang chảnh" Seo Ye Ji

Nếu như trong hồ sơ, Seo Ye Ji sở hữu chiều cao 1m69 thì Go Ara cũng có hữu chiều cao 1m68 - coi như là một chín một mười. Dáng của Go Ara cũng đẹp và thon thả chẳng kém mỹ nhân Điên Thì Có Sao. Tuy nhiên dù dáng cũng cao và eo cũng đẹp nhưng trong màn đụng hàng mới đây Go Ara đã bị Seo Ye Ji hạ đo ván, tất cả chỉ vì mẫu váy dài lỡ cỡ khiến Go Ara trông lùn hơn, chân ngắn 1 mẩu.

Trong sự kiện họp báo mới đây, Go Ara diện bộ váy màu đen nền nã, nữ tính. Dáng áo crop top kết hợp cùng chân váy dài giúp tôn vòng eo thon nhỏ của nữ diễn viên.

Cô diện cùng boots da cũng mang tông đen.

Bộ cánh này cũng được Seo Ye Ji chọn diện nhưng là tông hồng nude ngọt ngào. Khi đó Seo Ye Ji từng khiến bao người trầm trồ vì vòng eo thon nhỏ đến khó tin.

Vì Seo Ye Ji diện quá đẹp mà sau đó những mẫu áo crop top tương tự được nhiều người tìm kiếm mua theo.

Được biết đây là thiết kế đến từ thương hiệu Avou Avou.

Cùng diện 1 kiểu thiết kế và cùng có chiều cao tương đương nhưng rõ ràng Go Ara trông thấp bé hơn Seo Ye Ji khá nhiều. Điều này là bởi váy của Go Ara khá ngắn khiến chân bị chia cách, tổng thể trông thấp hơn. Còn Seo Ye Ji diện váy dài, tạo cảm giác liền mảnh, cơ thể cũng vì đó mà mảnh mai, cao ráo.

Ảnh: Internet