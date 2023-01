Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do thực sự là gì?

Điểm nhấn rõ rệt nhất trong màn chính diễn của Evlin Abdullah-Khalifa là chiếc áo choàng với dòng chữ "Arab women should be represented. A muslim woman can also become a Miss Universe" (Tạm dịch: Phụ nữ Ả Rập cần có người đại diện. Một người phụ nữ theo Đạo Hồi cũng có thể trở thành Hoa hậu Hoàn vũ)