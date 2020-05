Theo chuyên gia: Có 1 kiểu giày không bao giờ lỗi mốt, còn giúp hack dáng đỉnh cao mà chị em nào cũng cần trong tủ đồ

Cũng giống như trang phục, giày dép cũng rất đa dạng với vô vàn kiểu dáng, mẫu mã. Cứ mỗi mùa mốt mới là lại có 1 kiểu giày mới khiến dân tình đắm đuối và thi nhau chưng diện. Tuy nhiên theo stylist, thay vì chạy theo đủ các thể loại giày dép thì có duy nhất 1 kiểu giày mà bạn nên sắm đó chính là giày cao gót mũi nhọn.



Trong bài đăng trên trang Who Who Wear, BTV Allyson Payer đã chỉ ra 2 lý do vì sao bạn luôn cần có một đôi giày cao gót mũi nhọn trong tủ đồ. Thứ nhất là vì đây là item kinh điển, không bao giờ lỗi mốt và có thể mix với mọi kiểu trang phục. Lý do thứ 2 là vì thiết kế này còn giúp tôn dáng đáng kể, khiến người diện trông cao ráo và mảnh mai hơn hẳn.

Cũng chính vì 2 lý do trên mà giày cao gót mũi nhọn là item luôn được các ngôi sao sủng ái và diện đi diện lại. Đặc biệt với những nàng nấm lùn như Irene (Red Velvet) thì cô có cả 1 BST giày mũi nhọn với đủ màu sắc để diện cùng đủ các thể loại trang phục.

Ngoài giày cao gót mũi nhọn basic thì hiện tại nhiều cô nàng còn yêu thích kiểu giày slingback với phần dây quai mảnh phía sau. Thiết kế này cũng đảm bảo tối đa hiệu quả tôn dàng, mà lại phảng phất chút nét cổ điển, tinh tế.