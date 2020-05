Theo bác sĩ: Nhất định phải "né" xa một loại sữa rửa mặt khiến chị em chưa già gương mặt đã hiện rõ nếp nhăn

Sứ mệnh của sữa rửa mặt chính là giúp làn da của bạn trở nên khỏe đẹp hơn nhưng đôi khi, một số sản phẩm lại đem đến điều ngược lại, khiến da nổi mụn, trở nên bóng dầu và tệ hơn là tạo điều kiện để các nếp nhăn hiện hữu rõ rệt hơn trên da mặt.

Một độc giả của chuyên trang The Klog cũng đã gặp phải tình trạng tương tự. Anh chia sẻ rằng sau khi áp dụng phương pháp làm sạch 2 lần, trên trán bỗng xuất hiện vài nếp gấp kém đẹp. Ban đầu, độc giả của The Klog tưởng rằng bước làm sạch kép đã gây nên những nếp nhăn không đáng có nhưng bác sĩ Debra Jaliman tại New York lại đưa ra ý kiến như sau: "Đó là điều không thể, làm sạch kép sẽ giúp cải thiện làn da của bạn. Phương pháp này không hề khiến các nếp nhăn xuất hiện".

Vậy vấn đề ở đây là gì? Theo bác sĩ da liễu Jaliman: "Những sản phẩm skincare thiếu đi những thành phần chuẩn chỉnh sẽ khiến làn da của bạn khô héo. Và việc thiếu hụt độ ẩm sẽ khiến những nếp nhăn sẵn có càng hiện hữu rõ rệt".

Cụ thể trong trường hợp của độc giả chuyên trang The Klog, lọ sữa rửa mặt anh đang dùng dễ chứa những thành phần quá "nặng đô" đối với làn da như sulfate (giúp làm sạch và tạo bọt mạnh mẽ). Sản phẩm này sẽ rửa trôi lớp dầu tự nhiên, khiến lớp màng bảo vệ da trở nên yếu ớt. Ngay sau khi dùng loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh ấy, làn da của bạn có thể trở nên sạch bong nhưng lại căng rát, thiếu ẩm và bị tổn thương. Đây chính là lý do da sẽ càng gặp nhiều vấn đề tệ hại, trong đó có sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Theo bác sĩ, bạn cần tìm kiếm những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, chứa những thành phần làm sạch tự nhiên như amino acid, có độ pH thấp và bao hàm cả những thành phần giúp làm dịu, cấp ẩm cho da như chiết xuất lô hội hay Hyaluronic Acid thì càng tốt. Loại sữa rửa mặt này sẽ để lại cảm giác dễ chịu, hô biến da ẩm mềm, tươi mới, sạch sẽ hơn sau khi dùng và không gây ảnh hưởng đến hàng rào tự nhiên bảo vệ da.

Dưới đây là một số loại sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ, bạn nên tham khảo để "cải tổ" quy trình chăm da của chính mình.

Cetaphil Gentle Skin Cleanser (Khoảng 270.000 VNĐ/lọ 500 ml).

Simple Hydrating Gel Cream (Khoảng 150.000 VNĐ).

COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser (Khoảng 278.000 VNĐ).