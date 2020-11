Thêm một cái tên tín đồ skincare cần "update": Phyris - hãng dược mỹ phẩm Đức mang đến khái niệm chăm sóc 3 giai đoạn độc đáo

Phyris – sự kết hợp vừa nguyên thủy vừa hiện đại giữa thiên nhiên và công nghệ tiên tiến

Mặc dù có vẻ vẫn là cái tên đầy lạ lẫm tại thị trường Việt Nam thế nhưng Phyris đã là một thương hiệu rất được tin tưởng trên thế giới và hiện đang có chi nhánh tại hơn 50 quốc gia. Phyris là hãng dược mỹ phẩm cao cấp trực thuộc tập đoàn Dr. Grandel của CHLB Đức. Tiền thân là nhà máy Keimdiät GmbH (chuyên sản xuất các sản phẩm tốt cho sức khỏe từ mầm lúa mạch) do Tiến sĩ Felix Grandel – một nhà hóa học và dinh dưỡng học thành lập năm 1947. Đến năm 1985, Michael, con trai của tiến sĩ lên nắm quyền điều hành nhà máy và phát triển thành công ty Dr. Grandel, chuyên về các sản phẩm tự nhiên giúp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngày nay, Dr. Grandel đã là một tập đoàn quốc tế danh tiếng sở hữu các thương hiệu cao cấp Dr. Grandel, Arabesque và Phyris.

Trong đó, Phyris Skincare Concept là thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp chuyên về các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu và chuyên nghiệp. Ngay từ cái tên, Phyris đã thể hiện được nguyên tắc trong nghiên cứu và sản xuất của riêng mình. "Phyris" là sự kết hợp giữa PHY và IRIS. "Phy" trong "Phyto" tức thực vật, tự nhiên và "Phy" trong "Physics" tức kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Còn "iris" là loài hoa diên vĩ xinh đẹp, nữ tính. Qua tên gọi, có thể hiểu được rằng các sản phẩm của Phyris là sự kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ hiện đại, giữa các thành phần thực vật với các hoạt chất công nghệ cao, nhằm mang đến cho làn da vẻ đẹp hoàn hảo và độc nhất.

Với triết lí "You are unique – Phyris is too" (Bạn là duy nhất – Phyris cũng vậy), thương hiệu này quan niệm rằng không một ai giống ai hoàn toàn, mỗi chúng ta đều là độc nhất. Vì vậy, Phyris luôn không ngừng nghiên cứu các công thức đa dạng và an toàn nhất, mang đến nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng hoàn hảo mọi như cầu chăm sóc của khách hàng và từng loại da. Vì vậy dù là có vấn đề gì và ở bất cứ độ tuổi nào, bạn cũng sẽ tìm kiếm được giải pháp cho làn da của mình khi đến với Phyris.

Khái niệm chăm sóc da 3 giai đoạn độc đáo

Điều làm nên sự khác biệt và khiến Phyris được đánh giá cao đó là xây dựng khái niệm chăm sóc 3 giai đoạn, mang đến hiệu quả vượt trội hơn hẳn phương pháp thông thường. 3 giai đoạn chăm sóc da của Phyris bao gồm: Làm sạch, Somi (hay còn gọi là giai đoạn kích hoạt) và cuối cùng là chăm sóc chuyên sâu. Khái niệm chăm sóc da độc đáo này của Phyris mang đến tác dụng có thể cảm nhận tức thì và duy trì hiệu quả lâu dài.

Mới mẻ và đột phá nhất trong đó hẳn là các sản phẩm có chứa Somi thuộc giai đoạn 2: kích hoạt. Từ khoảng 15 năm trước, các nhà khoa học tại Đại học Padua đã đặt nền móng cho giai đoạn 2 trong khái niệm "Chăm sóc 3 giai đoạn" đầy độc đáo của Phyris ngày nay. Sau những nghiên cứu, công thức với SOMI® đã được sáng chế và độc quyền bởi Phyris. Thành phần này có tác dụng kích hoạt và làm dịu làn da, tăng khả năng hấp thụ, thẩm thấu mỹ phẩm nhanh và sâu của da ở bước tiếp theo. Có thể nói, Somi sẽ giúp tận dụng tối đa hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da mà chúng ta sử dụng. Bên cạnh đó Somi còn giúp da giảm đáng kể nguy cơ kích ứng mỹ phẩm. Chính vì vậy, Phyris đã coi Somi chính là "trái tim" trong khái niệm chăm sóc 3 giai đoạn của mình.

Đằng sau các sản phẩm chất lượng và thành công của Phyris là sự hợp tác chặt chẽ của các nhà khoa học cùng các bác sĩ da liễu hàng đầu. Nguyên tắc sản xuất của Phyris đó là ưu tiên các thành phần tự nhiên, sử dụng các công thức độc quyền và công nghệ cao theo đúng các quy định nghiêm ngặt như đối với sản phẩm dược phẩm. Phyris cũng tuyệt đối không sản xuất qua nước trung gian nào để đảm bảo chất lượng luôn cao nhất. Vì vậy mà dù không đánh mạnh vào truyền thông rầm rộ hay bao bì chanh sả, màu mè thì sản phẩm của Phyris vẫn hết sức được lòng và được tin tưởng bởi các bác sĩ da liễu, các chuyên gia trong spa, thẩm mỹ viện. Tất cả những điều này đã làm Phyris trở nên vượt trội và trở thành sản phẩm hình mẫu trong chăm sóc da và làm đẹp.

Tất nhiên các sản phẩm đến từ một thương hiệu cao cấp như Phyris thì chưa bao giờ có một cái giá nhẹ nhàng. Tuy nhiên bạn có thể yên tâm rằng khi "đặt cược" vào Phyris thì giá cả luôn đi liền với chất lượng. Hãy cùng điểm qua một vài sản phẩm nổi trội đáng thử ở cả 3 giai đoạn chăm sóc da của Phyris xem sao.

Giai đoạn 1: Làm sạch

Ở giai đoạn này, Phyris mang đến cho người dùng các sản phẩm làm sạch cơ bản và cũng rất đa dạng như: nước tẩy trang, gel/sữa/bọt rửa mặt dùng cho da nhạy cảm đến da lão hóa; sản phẩm tẩy da chết, toner cân bằng và làm sạch sâu,… Các sản phẩm làm sạch của Phyris có tác dụng loại bỏ triệt để bụi bẩn kem chống nắng, lớp trang điểm, tế bào chết,… làm sạch sâu từ trong lỗ chân lông để đảm bảo da không bị bít tắc, mang đến cho bạn làn da tươi tắn

PHYRIS Milky Cleanser (khoảng 980.000 VNĐ): Đây là một loại sữa rửa mặt thông minh có tác dụng làm sạch kỹ lưỡng, triệt để lớp trang điểm và cặn bẩn trên bề mặt da mà không cần tẩy trang. Sản phẩm là sự kết hợp giữa protein tơ tằm và dầu gạo vừa giúp làm sạch, vừa củng cố độ ẩm để ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da

PHYRIS Skin Results Serum Peel Index 20 (Khoảng 1.850.000 VNĐ): Chai serum tẩy tế bào chết này có nồng độ AHA 5% được chiết xuất từ trái cây và chỉ số pH 4.0-4.5 nên vô cùng dịu nhẹ và lý tưởng cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất. Tác dụng của sản phẩm là loại bỏ đi lớp sừng dày, loại bỏ sự bít tắc và đồng thời tái tạo da, giúp làm sáng, giảm nám và ngăn ngừa vết nhăn hiệu quả. Để đạt được hiệu quả trẻ hóa tối ưu, nhà sản xuất khuyến khích người dùng dử dụng liên tục trong 28 ngày (theo đúng một chu kỳ tái tạo da) để thấy được rõ rệt sự cải thiện và sự tươi mới của làn da

Giai đoạn 2: Somi – Kích hoạt



Như đã nói ở trên, Somi chính là trọng tâm trong khái niệm Chăm sóc da 3 giai đoạn của Phyris. Nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên và kích hoạt các chức năng của da nhằm giúp các sản phẩm chăm sóc sau đó hiệu quả, tương thích và tác dụng lâu dài hơn. Phyris Somis cũng được bào chế cho các nhu cầu khác nhau của làn da và được chia thành 3 nhóm chính sau.

PHYRIS Termasomi Spray/ Gel (khoảng 1.100.000 VNĐ): Đây là loại chất kích hoạt ở dạng xịt hoặc gel dành cho da khô, da thiếu nước. Khoáng chất và các nguyên tố vi lượng từ biển sâu giúp chữa lành và phục hồi hàng rào biểu bì. Bên cạnh đó còn có vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da luôn mềm mại

PHYRIS Sensisomi Balm (khoảng 1.100.000 VNĐ): Chất kích hoạt giúp tăng sức đề kháng cho da nhạy cảm nhờ các thành phần khoáng vi lượng chiết xuất từ biển sâu. Sản phẩm có khả năng bảo vệ da, hồi phục và giảm hiện tượng mẩn đỏ, kích ứng lên tới 35%

PHYRIS Ultrasomi Fluid (khoảng 1.350.000 VNĐ): Chất kích hoạt dạng lỏng chuyên dành cho da lão hóa với khả năng cung cấp oxy để tăng cường sự trao đổi chất của tế bào da, làm hồi sinh làn da. Thành phần có chứa chiết xuất từ cây biển Canary krithmum giúp giảm nếp nhăn, làm sáng các đốm đồi mồi và cải thiện độ đàn hồi

Giai đoạn 3: Chăm sóc da chuyên sâu

Ở giai đoạn này, các sản phẩm sẽ phục vụ cho những nhu cầu riêng biệt, chuyên sâu của làn da như dưỡng ẩm, chống nắng, làm trắng, chống lão hóa, trị nám và tàn nhang, … Dưới đây là một vài sản phẩm tiêu biểu

PHYRIS Skin Control UV Add On SPF 30 (khoảng 2.100.000 VNĐ): Là một sản phẩm chống nắng nhưng chai serum này mang đến hiệu quả dưỡng da chống lão hóa vô cùng phong phú. Thành phần chứa tỷ lệ cao vitamin E mang lại cho da độ đàn hồi và mềm mịn. Đồng thời panthenol giúp cải thiện độ ẩm, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm giảm các nếp nhăn do khô

PHYRIS Vitamin Flash Serum (khoảng 1.850.000 VNĐ): Với tổ hợp hoàn hảo giữa hoạt chất Q10 giúp tăng khả năng tái tạo tế bào và lượng vitamin C dồi dào giúp làm sáng da, loại serum mang đến tác dụng làm mờ các vết thâm nám, hồi sinh nhanh chóng làn da mỏi mệt và xám xịt

PHYRIS Hyaluron Sensation Sleep (khoảng 2.150.000 VNĐ): Kem dưỡng ban đêm chuyên sâu có chứa Axit Hyaluron được chiết xuất theo công nghệ sinh học đặc biệt và tinh chất cúc vàng, giúp cung cấp độ ẩm sâu suốt đêm dài, chống lại hiệu quả những dấu hiệu lão hóa và hồi sinh làn da căng mọng, mịn màng vào sáng hôm sau

PHYRIS Whitening Cream (khoảng 3.050.000 VNĐ): Sự kết hợp của hoạt chất làm sáng với kẽm sinh học, tinh chất cải xoong và vitamin C, B3 đem đến một sản phẩm giúp ngăn sản sinh hắc tố da melanin, đem đến tác dụng dưỡng ẩm và dưỡng trắng chuyên sâu

Ảnh: Internet