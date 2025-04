The Voice Of The Skin 4 diễn ra thành công rực rỡ với sự tham gia đông đảo của gần 700 Spa, Clinic toàn quốc

The Voice of The Skin 4 thu hút đông đảo quý khách hàng tham dự

Năm nay, sự kiện được đồng tổ chức bởi ba thương hiệu postQuam, Larimide và FetoScell. Với quy mô hoành tráng, buổi sự kiện chia sẻ được tổ chức ở cả hai miền Nam và Bắc, thu hút gần 700 chủ spa và clinic tham dự.

Sự kiện với sự tham gia chia sẻ của Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Huyền Trang, Thạc sĩ Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - Nhà sáng lập HMS Beauty, chị Nguyễn Ngọc Anh - Nhà sáng lập Nâu Spa và Dược sĩ Hoàng Đỗ Quyên - Giám đốc chuyên môn Song Cát.

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Huyền Trang với phần chia sẻ về Thực trạng mụn trứng cá đề kháng kháng sinh

Là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, các diễn giả đã mang đến những bài chia sẻ chuyên môn đầy giá trị, cung cấp cho quý khách tham dự góc nhìn toàn diện về thực trạng "Mụn kháng kháng sinh" và các "Xu hướng chăm sóc mụn mới nhất", từ đó giúp ứng dụng hiệu quả vào liệu trình chăm sóc da thực tế tại cơ sở.

Chị Nguyễn Ngọc Anh - Nhà sáng lập Nâu Spa với bài chia sẻ về các Case study trong chăm sóc da mụn

Bên cạnh kiến thức về da liễu, The Voice of The Skin 4 còn còn nâng tầm giá trị với các nội dung về quản trị kinh doanh, giúp các chủ spa – thẩm mỹ viện trang bị những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ thông qua mô hình kinh doanh tối ưu qua bài chia sẻ của Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp Ông Lâm Bình Bảo - Ceo B Coaching.

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp Ông Lâm Bình Bảo chia sẻ về các kiến thức quản trị kinh doanh

Cuối cùng, sự kiện chia sẻ khép lại với buổi gặp gỡ giữa đại diện các nhãn hàng postQuam, Larimide, FetoScell và các đối tác là các chủ spa, clinic, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tương lai và lan tỏa rộng hơn các giá trị của sản phẩm, góp phần nâng tầm ngành da liễu Việt Nam.

Đại diện nhãn hàng và các chủ Spa/Clinic

Khép lại thành công rực rỡ ở cả hai miền Nam và Bắc, The Voice of The Skin 4 ghi lại dấu ấn mạnh mẽ, nhận được nhiều lời khen và đánh giá tích cực từ quý khách hàng tham dự. Đây chính là động lực to lớn để postQuam, Larimide và FetoScell phát triển vững mạnh trong tương lai.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH Quốc tế Song Cát

Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam