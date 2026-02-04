Thế giới sữa bỉm Phương Trang – Địa chỉ tin cậy cho mẹ bỉm tại Móng Cái, phân phối sữa Primavita chính hãng

Trong bối cảnh thị trường sữa công thức tại Quảng Ninh ngày càng đa dạng, việc lựa chọn một địa chỉ uy tín, đặt cái tâm vào từng lon sữa trở thành mối quan tâm hàng đầu của các mẹ bỉm. Tại thành phố Móng Cái, Hệ thống Thế giới sữa bỉm Phương Trang đã khẳng định vị thế sau 4 năm hoạt động, trở thành điểm phân phối chính hãng sữa Primavita – thương hiệu dinh dưỡng cao cấp từ Hà Lan, được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn.

4 năm xây dựng uy tín từ sự tận tâm

Ra đời cách đây 4 năm, Phương Trang không chỉ là một cửa hàng bán lẻ, mà đã trở thành người bạn đồng hành của hàng ngàn mẹ bỉm tại Móng Cái. Với thông điệp “Hiểu mẹ yêu con”, hệ thống luôn đặt lợi ích và sức khỏe của trẻ lên hàng đầu.

Chị Phạm Thị Phương Trang – người sáng lập hệ thống chia sẻ:“Kinh doanh trong ngành mẹ và bé không chỉ là con số lợi nhuận, mà là trách nhiệm với sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Mỗi lon sữa, mỗi sản phẩm bán ra phải mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh.”

Chính sự khắt khe trong khâu lựa chọn sản phẩm đã giúp Phương Trang tạo dựng niềm tin vững chắc, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình tại vùng biên Móng Cái.

Primavita – lựa chọn dinh dưỡng tin cậy từ Hà Lan

Hiện nay, khách hàng thường có tâm lý ưa chuộng hàng ngoại nhập nhưng lại lo ngại về vấn đề hàng kém chất lượng trôi nổi. Hiểu được điều này, Hệ thống Thế giới sữa bỉm Phương Trang đã đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe khi lựa chọn đối tác phân phối.

Sau quá trình tìm hiểu, chị Trang đã quyết định đưa Primavita – thương hiệu danh tiếng thuộc tập đoàn Triscom Holland từ Hà Lan, có lịch sử hơn 114 năm, đến với các mẹ tại Móng Cái. Sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế; Công thức dinh dưỡng đột phá trong từng dòng sữa Primavita giúp bổ sung MFGM, HMO, Canxi Lipocal, Đạm A2… giúp trẻ hấp thu tốt, phát triển chiều cao, hạn chế táo bón.

Niềm tin được khẳng định qua trải nghiệm thực tế

Kể từ khi chính thức trở thành điểm phân phối Primavita chính hãng, Thế giới sữa bỉm Phương Trang đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực. Các mẹ bỉm tại Móng Cái sau khi cho con trải nghiệm đều chia sẻ sự hài lòng về tình trạng tiêu hóa cũng như cân nặng của trẻ.

Sự kết hợp giữa uy tín của một hệ thống bán lẻ tận tâm và một thương hiệu sữa quốc tế lâu đời đã chinh phục được niềm tin của nhiều phụ huynh.

Cam kết phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, Hệ thống Thế giới sữa bỉm Phương Trang còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ: Đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn, thấu hiểu tâm lý mẹ bỉm; Chính sách hậu mãi chu đáo, đồng hành cùng khách hàng sau mua; Không ngừng cập nhật sản phẩm dinh dưỡng mới, phù hợp với nhu cầu trẻ em Việt.

Trong tương lai, hệ thống kỳ vọng tiếp tục mở rộng, trở thành cầu nối vững chắc đưa những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều gia đình hơn nữa.