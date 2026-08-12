Thế giới đâu chỉ có mỗi Ariana Grande

Ariana Grande mới đây cho biết sẽ tạm lùi khỏi các hoạt động trước công chúng sau khi hoàn thành tour diễn hiện tại, đồng thời rút khỏi dự án Sunday in the Park With George tại London vào năm 2027. Nữ ca sĩ khẳng định đây không phải quyết định bộc phát mà đã được cô âm thầm cân nhắc từ trước, khi việc đặt ra những ranh giới cần thiết trở nên quan trọng sau nhiều năm đối diện với sự soi xét không ngừng từ công chúng.

Động thái của Ariana diễn ra giữa lúc ngoại hình của cô một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, qua đó kéo sự chú ý trở lại một vấn đề lớn hơn đang diễn ra tại Hollywood: sự trở lại của hình mẫu phụ nữ siêu mảnh.

Tình trạng gầy gò của Ariana dạo gần đây đang trở thành chủ đề nóng trên MXH.

Trong mùa giải thưởng 2026, vóc dáng của nhiều ngôi sao nữ liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Emma Stone, Demi Moore và Jenna Ortega đều gây bàn luận với hình ảnh mảnh mai trên các thảm đỏ. Tại BAFTAs, diễn viên Jameela Jamil thậm chí lên tiếng bày tỏ lo ngại trước hình ảnh những phụ nữ "quá gầy", cho rằng đây là một kiểu mảnh mai đặc biệt mong manh.

Loạt sao nữ cũng đồng loạt gây chú ý với ngoại hình "cò hương".

Theo Page Six, những năm gần đây chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt về tiêu chuẩn hình thể tại Hollywood. Sau thời kỳ tôn vinh đường cong kiểu Kardashian và vóc dáng săn chắc từ Pilates, xu hướng hiện tại đang dần quay trở lại với hình ảnh siêu mảnh từng phổ biến vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Có thể thấy xu hướng ngoại hình đang dần thay đổi tại Hollywood.

Sự phổ biến của các loại thuốc GLP-1 cũng được nhắc đến như một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy cuộc trò chuyện về hình mẫu "skinny" tại Hollywood. Theo các nguồn được Page Six dẫn lại, một số người nổi tiếng vốn đã có vóc dáng mảnh vẫn được cho là sử dụng những liều GLP-1 rất thấp, thường được gọi là "microdose" hoặc "baby dose".

Tuy nhiên, các nguồn này cũng nhấn mạnh rằng thuốc giảm cân không phải yếu tố duy nhất. Một cựu biên tập viên Vogue cho biết bên cạnh việc giảm cân, một số người còn tìm đến các thủ thuật thẩm mỹ như phẫu thuật loại bỏ mỡ má để tạo hiệu ứng gương mặt hõm hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Jess Baker cũng cho biết bà nhận thấy ở một số người nổi tiếng những thay đổi về cơ thể như thái dương hõm, xương quai xanh lộ rõ hay bả vai nhô ra. Trong môi trường lâm sàng, những thay đổi này có thể là dấu hiệu cần được lưu tâm và có khả năng liên quan đến tình trạng cơ thể không nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Dù vậy, việc nhìn vào ngoại hình để kết luận về tình trạng sức khỏe của một cá nhân là điều không thể thực hiện một cách chính xác. Đây cũng chính là điểm khiến cuộc tranh luận trở nên phức tạp: ranh giới giữa quan tâm, soi xét và phán xét cơ thể người khác ngày càng mong manh.

Trong một bài viết về hiện tượng này, sự trở lại của hình mẫu siêu mảnh được đặt cạnh những thay đổi từng diễn ra trong văn hóa đại chúng. Đầu những năm 2000, "heroin chic" từng biến thân hình cực gầy thành một chuẩn mực thời trang. Sau đó, hình mẫu này dần nhường chỗ cho vóc dáng đầy đặn, đường cong rõ nét và tinh thần body positivity.

Xu hướng "heroin chic" từng rất phổ biến.

Điều đáng chú ý là câu chuyện không chỉ dừng ở Hollywood. Sự phổ biến của hình ảnh người nổi tiếng trên Instagram, TikTok hay các nền tảng mạng xã hội khiến những tiêu chuẩn hình thể nhanh chóng được lan truyền đến thế hệ trẻ.

Các nội dung như "What I eat in a day" từng mang tính chia sẻ đời sống nay có thể biến thành những cuộc so sánh về lượng thức ăn và vóc dáng. Những xu hướng liên quan đến "SkinnyTok" cũng từng gây tranh cãi vì có khả năng cổ xúy những hành vi ăn uống không lành mạnh. Khi search các từ khóa liên quan, TikTok sẽ hiện dòng cảnh báo riêng.

Một số nghiên cứu được dẫn trong các tài liệu bạn cung cấp cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng Internet, mạng xã hội và sự không hài lòng về cơ thể. Đặc biệt, nhóm người trẻ và nữ giới được xem là dễ chịu tác động bởi những hình ảnh, thông điệp liên tục đề cao một chuẩn mực ngoại hình nhất định.

Vì thế, vấn đề không nằm ở việc một người có thân hình mảnh hay đầy đặn. Điều đáng bàn là khi một kiểu cơ thể được nâng lên thành chuẩn mực duy nhất của cái đẹp, nó có thể tạo ra áp lực khiến nhiều người cảm thấy cơ thể của mình luôn cần phải thay đổi.

Nguồn ảnh: The Guardian, Instagram, TikTok, Facebook.