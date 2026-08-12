Đội bóng chày San Francisco Giants (Mỹ) vừa tổ chức đêm chủ đề Top Gun nhân kỷ niệm 40 năm bộ phim ra mắt. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại là người thực hiện cú ném bóng danh dự trước trận đấu. Ngoại hình của người đàn ông này giống Tom Cruise đến mức nhiều khán giả tưởng ngôi sao Hollywood thực sự có mặt trên sân.

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, nhân vật đóng Maverick bước lên ụ ném trong chiếc áo khoác phi công đặc trưng và cặp kính quen thuộc. Từ nụ cười rạng rỡ đến phong thái tự tin, người đàn ông này gợi nhớ rõ nét hình ảnh Tom Cruise trong vai Pete Maverick Mitchell.

Người đàn ông giống Tom Cruise đến khó tin. Ảnh: Getty.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bán tín bán nghi. Một số thậm chí đặt câu hỏi liệu hình ảnh có phải do trí tuệ nhân tạo tạo ra hay không, trong khi những người khác tưởng rằng họ đang nhìn thấy Tom Cruise thời trẻ.

“Giống như đúc”, một người dùng Instagram bình luận.

Người đàn ông gây nhầm lẫn thực chất là Jerome LeBlanc - nghệ sĩ chuyên hóa thân thành Maverick và được biết đến với biệt danh California Tom Cruise. Sinh ra tại Quebec City (Canada), Jerome năm nay 38 tuổi và đã theo đuổi công việc này suốt 17 năm.

Tuy nhiên, Jerome không thích gọi mình là người đóng giả Tom Cruise. Anh tự nhận mình là người thể hiện hình tượng Maverick.

“Tôi thực sự nghĩ mình có thể đưa mọi người trở lại những năm 1980. Cảm giác đó giống như làm ảo thuật, kết hợp với sự hoài niệm - một cảm xúc rất mạnh mẽ", Jerome nói.

Theo Today , mỗi năm, Jerome tham gia hơn 200 sự kiện, phần lớn là các chương trình quảng bá ở Mỹ. Anh thường được mời tới những địa điểm gắn với bộ phim Top Gun, trong đó có nhà hàng Kansas City Barbecue - nơi thực hiện một số cảnh trong phim. Mức thù lao có thể lên tới hàng nghìn USD cho một lần tham gia sự kiện.

Ngoại hình là lợi thế đặc biệt của Jerome Anh có vóc dáng khá tương đồng với Tom Cruise, nhưng điểm khiến mọi người chú ý nhất là nụ cười. Khi xuất hiện trước công chúng, Jerome thường mặc bộ đồ bay theo phong cách Top Gun năm 1986, hoặc áo phông trắng bó sát bên trong chiếc áo khoác da gắn đầy phù hiệu hàng không. Cặp kính gần như là phụ kiện không thể thiếu.

Mỗi năm, Jerome tham gia hơn 200 sự kiện, phần lớn là các chương trình quảng bá ở Mỹ.

Jerome cho biết nụ cười hiện tại có được một phần nhờ mẹ. Khi anh 21 tuổi, còn là sinh viên kiến trúc và có hàm răng thưa, mẹ anh đã cố gắng kiếm tiền để con trai niềng răng. Sau khi tháo niềng, sự tương đồng giữa Jerome và Tom Cruise càng trở nên rõ rệt.

Khi trưởng thành, anh chuyển tới Đại học California, Los Angeles (Mỹ) để hoàn thành việc học và tìm cơ hội bước vào lĩnh vực diễn xuất. LeBlanc kể rằng khi ấy, gần như ngày nào anh cũng nghe người khác nói: “Bạn trông giống Tom Cruise trong Risky Business ".

Do không được phép đi làm khi ở Mỹ bằng thị thực sinh viên, Jerome thử hóa thân thành Maverick trên những con phố đông khách du lịch, chụp ảnh cùng mọi người để nhận tiền boa. Công việc biểu diễn đường phố đồng thời trở thành cơ hội để anh rèn luyện kỹ năng diễn xuất.

Trên mạng xã hội, có những thời điểm tài khoản của anh có hàng chục ngàn lượt theo dõi, nhưng cũng đã có tới vài lần tài khoản bất ngờ bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Jerome LeBlanc thường bị cho là sử dụng danh tính của người khác.

Việc hóa thân thành Tom Cruise còn giúp anh gặp người vợ hiện tại, Nicole. Hai người quen nhau khi anh đang đóng vai Maverick trên đại lộ Hollywood.

Ngoài công việc hóa thân thành Maverick, Jerome còn là họa sĩ. Các tác phẩm của anh lấy cảm hứng từ xe cổ và những bộ phim kinh điển, đồng thời thường được sử dụng trong các chương trình gây quỹ từ thiện.