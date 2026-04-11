Với một thương hiệu điện ảnh từng định nghĩa thời trang đại chúng như The Devil Wears Prada , phản ứng lần này không chỉ là bất ngờ, mà còn phần nào cho thấy áp lực khổng lồ mà phần hai của bộ phim kinh điển này đang phải gánh.

Trong trailer, Anne Hathaway trở lại với hình ảnh Andy Sachs - trưởng thành, sắc sảo hơn sau gần hai thập kỷ. Tuy nhiên, phong cách của cô lại khiến nhiều khán giả cảm thấy quen thuộc đến mức nhạt nhòa. Những set đồ xoay quanh trench coat màu be, suit dáng rộng, túi da trơn không logo... tất cả đều mang tinh thần "quiet luxury" đang thịnh hành, nhưng lại thiếu đi điểm nhấn khiến người xem phải ghi nhớ. Chúng đẹp, thanh lịch, nhưng không đủ sức tạo thành một "moment".

Một số outfit của Andy Sachs (Anne Hathaway) xuất hiện trên trailer phim. Ảnh: The Devil Wears Prada 2.

Các outfit khác mang đậm nét casual hay gái công sở của Andy cũng không mang lại nhiều sự ố á cho các tín đồ thời trang. Phản ứng chung của netizen chỉ là đẹp nhưng không có gì nổi bật. Ảnh: Vogue

Sự thất vọng càng rõ rệt hơn khi nhìn vào Miranda Priestly - nhân vật từng được xem là hiện thân của quyền lực thời trang. Dưới màn thể hiện của Meryl Streep, Miranda vẫn giữ được thần thái lạnh lùng và kiểm soát tuyệt đối, nhưng trang phục của bà trong trailer lại có phần tiết chế đến mức gây hụt hẫng. Những gam màu trung tính, phom dáng gọn gàng, ít layering và gần như vắng bóng các phụ kiện mang tính tuyên ngôn khiến hình ảnh Miranda trở nên "an toàn" hơn bao giờ hết. Thực tế, những trang phục này không hề xấu nhưng khi đặt chúng vào một nhân vật có ảnh hưởng lớn tới làng mốt như Miranda Priestly thì đây lại là một quyết định khá khó hiểu. Với nhiều fan, đây không còn là người phụ nữ từng khiến cả tòa soạn Runway phải nín thở mỗi lần xuất hiện.

Tổng hợp một số outfit của Miranda Priestly xuất hiện trong trailer phim. Ảnh: The Devil Wears Prada 2.

Một trong nhiều ý kiến của khán giả cho rằng outfit, tạo hình của nhân vật bà trùm thời trang Miranda Priestly đang quá kì cục.

Không chỉ trong trailer mà team qua đường còn bắt gặp một vài outfit khó hiểu khác của Miranda Priestly trên set quay của phim. Ảnh: Instagram.

Tạo hình của Miranda đang có phần quá hiền chăng? Ảnh: Instagram.

Lý do lớn nhất được nhắc đến chính là sự vắng mặt của stylist, NTK Patricia Field - bộ não sáng tạo đứng sau toàn bộ di sản thời trang của phần phim đầu tiên. Chính bà là người đã biến quần áo thành một ngôn ngữ kể chuyện, nơi mỗi outfit không chỉ đẹp mà còn phản ánh quyền lực, tham vọng và sự biến đổi nội tâm của nhân vật. Không có Patricia Field, những gì khán giả thấy trong trailer phần hai dường như chỉ dừng lại ở mức "đúng xu hướng", thay vì mang tính biểu tượng.

Patrica Field là NTK, stylist đứng sau thành công của các fashion moment trong phần 1 của The Devil Wears Prada. Ảnh: Instagram

Bà cũng là người góp phần làm nên thành công của các khoảnh khắc thời trang đáng nhớ trong Sex and the city. Ảnh: Instagram

Có thể ekip sản xuất đang cố gắng phản ánh tinh thần thời trang đương đại, nơi minimalism và "quiet luxury" lên ngôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: The Devil Wears Prada chưa bao giờ chỉ chạy theo xu hướng, mà từng tạo ra xu hướng. Khi những outfit trong trailer chỉ dừng lại ở mức "đẹp nhưng an toàn", bộ phim dường như đã đánh mất lợi thế lớn nhất của mình: khả năng khiến thời trang trở thành một tuyên ngôn.

Điều đáng nói là, sự "an toàn" này không chỉ xuất hiện trong trailer mà còn kéo dài ra cả press tour quảng bá phim (ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại). Anne Hathaway xuất hiện với những lựa chọn thanh lịch, dễ mặc nhưng thiếu đột phá, trong khi Meryl Streep vẫn giữ phong độ ổn định mà không tạo ra khoảnh khắc nào thực sự wow. Trong bối cảnh các chiến dịch quảng bá phim ngày càng được đầu tư như một "sàn diễn di động", sự im ắng này càng khiến người ta nhận ra sức ảnh hưởng thời trang của The Devil Wears Prada 2 đang không còn áp đảo như trước.

Meryl Streep thường có xu hướng diện màu đỏ - ám chỉ "the devil". Có thể thấy, những fashion moment quảng bá đã có sự phá cách hơn những tạo hình của hai nhân vật trong phim, tuy nhiên vẫn chưa có quá nhiều điều bất ngờ. Ảnh: Vogue.

Đen và đỏ là hai tone màu chủ đạo mà hai nữ chính thường xuyên diện trong chuyến press tour. Ảnh: Vogue

Viral moment duy nhất cho đến nay lại chính là khi Meryl Streep mặc chiếc áo sweater màu xanh cerulean huyền thoại có trong phần đầu của phim. Ảnh Vogue.

Dẫu vậy, phản ứng của khán giả không hoàn toàn tiêu cực. Một bộ phận người xem thừa nhận họ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nội dung phần hai bởi cái bóng của The Devil Wears Prada là quá lớn để vượt qua. Thay vào đó, điều họ mong chờ nhất là những "fashion moment" đủ sức khuấy đảo mạng xã hội, những bộ trang phục khiến người ta phải bàn tán như cách phần phim đầu tiên từng làm.

Với nhiều người, việc được thấy Anne Hathaway, Meryl Streep và dàn cast hội ngộ sau gần 20 năm đã là một sự mãn nguyện mang tính hoài niệm - một lý do đủ để họ ra rạp, bất chấp những tranh cãi xoay quanh thời trang. Ảnh: The Devil Wears Prada 2.

Vẫn còn quá sớm để kết luận toàn bộ diện mạo thời trang của phim, bởi trailer chỉ hé lộ một phần rất nhỏ. Nhưng với di sản mà The Devil Wears Prada để lại, khán giả có quyền kỳ vọng nhiều hơn, không chỉ là những bộ đồ hợp mốt, mà là những khoảnh khắc định nghĩa lại cái đẹp. Và có lẽ, điều mà nhiều khán giả lúc này muốn được nhìn thấy qua các khoảnh khắc thời trang trong phim không phải là bắt kịp xu hướng, mà là tìm lại tinh thần từng được định hình bởi Patricia Field - nơi mỗi outfit đều có tiếng nói riêng, và đủ sức khiến cả thế giới phải ngoái nhìn.