The Body Shop nộp đơn phá sản tại Anh, Mỹ và Canada, liệu ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Trong nỗ lực xử lý khủng hoảng tài chính được cho là xuất phát từ việc công ty mẹ ở Anh sụp đổ vào tháng 2/2024, The Body Shop mới đây đã đệ trình đơn xin phá sản tại Mỹ và Canada. Với việc phải bán đi một số tài sản để thanh lý nợ nần, The Body Shop sẽ ngừng toàn bộ hoạt động tại Mỹ, quốc gia mà thương hiệu hiện đã đóng cửa của 50 cửa hàng. Tại Canada, số lượng cửa hàng ngừng hoạt động đã lên tới 33 trên tổng số 105. Theo The Guardian, The Body Shop hiện tại cũng đang vật lộn với việc giải quyết các khoản nợ tại Úc, quốc gia có gần 100 cửa hàng của thương hiệu.

Một cửa hàng The Body Shop ở London hiện đã đóng cửa (ảnh: The Guardian)

Đầu năm nay, The Body Shop, đã phát đi thông báo gây sốc về tình trạng đáng báo động tại Anh sau một mùa lễ hội với doanh số vô cùng ảm đạm. Tới tháng 2/2023, công ty mỹ phẩm nổi danh với dòng sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên này chính thức tuyên bố phá sản ở Anh, chỉ vài tháng sau khi một nhóm tư bản đầu tư tư nhân của Đức mang tên Aurelius mua lại thương hiệu. Tuy nhiên, chỉ có 75 trên tổng số 191 cửa hàng bị đóng cửa. Ngoài ra, The Body Shop hiện đã công bố phá sản ở Đan Mạch và Bỉ. Còn tại Đức, công ty này đang đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Viễn cảnh của The Body Shop ở Tây Ban Nha, Thụy Điển, Pháp và Áo hiện vẫn tương đối "mù mờ".

Công ty mỹ phẩm có bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ, nổi danh với dòng sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên hiện đã không đủ khả năng "gồng" nợ ở Mỹ và Canada

Tương lai của The Body Shop tại Việt Nam ra sao?

Tập đoàn InNature, đối tác nhượng quyền của The Body Shop ở Malaysia, Campuchia và Việt Nam, đã phát đi thông báo trấn an các khách hàng. Tập đoàn khẳng định: "Ban quản trị InNature xin khẳng định rằng chúng tôi được The Body Shop International (BSI) cam đoan rằng quy trình quản lý nội bộ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tại Anh và không liên quan đến hoạt động của các đối tác nhượng quyền trên toàn thế giới hay công việc kinh doanh của các đối tác''.