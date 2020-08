"Thầy giáo skincare" đình đám TikTok bật mí 6 sản phẩm mình dùng để có làn da mướt mát đến chị em cũng phải ghen tị

Các tín đồ skincare chăm lướt TikTok hẳn không còn xa lạ gì với Hyram Yarbro, người được mệnh danh là "thầy giáo skincare của TikTok". Trên thực tế, chàng trai sinh năm 1996 này là một chuyên gia về skincare được đào tạo bài bản. Được yêu thích qua những clip đánh giá quy trình skincare, hiện Hyram đã có tới 5 triệu fan trên TikTok và 3 triệu fan trên YouTube. Trên hết, anh chàng sở hữu làn da vô cùng mịn màng, mướt mát đủ để các chị em cũng phải ghen tị.

Mới đây, Hyram đã chia sẻ quy trình skincare buổi tối của mình. Đây là điều mà cộng đồng fan của anh mong mỏi đã lâu bởi họ luôn muốn biết đâu là những sản phẩm lọt vào mắt xanh của chàng trai chuyên đi "chấm điểm" quy trình skincare của người khác. Sau đây là 6 sản phẩm chính được Hyram sử dụng trong quy trình chăm da buổi tối. Được một chuyên gia khó tính như Hyram tin dùng, đây chắc chắn là những sản phẩm mà bạn nên "ghim" ngay.

Sáp tẩy trang Then I Met You Living Cleansing Balm

Hyram thích dùng sáp tẩy trang vì nó làm sạch hiệu quả cặn bẩn, dầu thừa tích tụ trong lỗ chân lông. Sáp tẩy trang của Then I Met You được anh chàng nhận xét là mịn mượt hệt như sinh tố xoài với nhiều thành phần dưỡng ẩm nên hoàn toàn không làm da bị khô. Sản phẩm này có hương liệu nhưng do nó chỉ tiếp xúc với da trong vài phút nên nhìn chung không gây ảnh hưởng xấu. Hyram cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi bạn không trang điểm, chỉ bôi kem chống nắng, bạn cũng nên làm sạch da kỹ càng với sáp tẩy trang để đề phòng mụn ẩn.

Then I Met You Living Cleansing Balm Giá gốc: 880.000 VNĐ Tham khảo: Then I Met You

Sữa rửa mặt Youth To The People Kale + Green Tea Spinach Vitamins

Hyram có làn da hỗn hợp thiên dầu nên việc làm sạch sâu được anh chú trọng hơn bao giờ hết. Đây là một trong số ít những loại sữa rửa mặt làm sạch sâu nhưng không bào mòn da, không làm khô da sau khi sử dụng.

Youth To The People Kale + Green Tea Spinach Vitamins Giá gốc: 835.000 VNĐ Nơi mua: Sper Store

Isntree Green Tea Fresh Toner

Sản phẩm này có thành phần chính là chiết xuất trà xanh nổi tiếng với khả năng chống lão hoá, kháng viêm, điều tiết lượng dầu trên da nên rất thích hợp với da mụn. So với những sản phẩm với trà xanh đứng đầu ở bảng thành phần thì loại toner này có giá vô cùng phải chăng.

Isntree Green Tea Fresh Toner Giá gốc: 465.000 VNĐ Nơi mua: Rosabelle

Versed Press Restart Gentle Retinol Serum

Hyram rất quan tâm đến vấn đề chống lão hoá nên quy trình skincare của anh đương nhiên không thể thiếu retinol. Sản phẩm của Versed nhẹ dịu, ít gây kích ứng hơn so với các loại retinol khác. Ngoài ra, nó cũng có chất kem mỏng, thấm nhanh, dễ dàng layer với các sản phẩm skincare khác mà không gây bí da.

Versed Press Restart Gentle Retinol Serum Giá gốc: 510.000 VNĐ Tham khảo: Versed Skin

Krave Beauty Great Barrier Relief

Nhiệm vụ của sản phẩm này là sửa chữa, củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên của da. Về lâu dài, nó giúp da khoẻ mạnh hơn, tươi trẻ lâu hơn. Hyram coi đây là sản phẩm mà mình không thể sống thiếu.

Krave Beauty Great Barrier Relief Giá gốc: 997.000 VNĐ Nơi mua: Glam It Up

Rovectin Lotus Water Cream

Kem dưỡng với công thức chứa hàm lượng cao chiết xuất hoa sen có chức năng làm dịu da, giảm kích ứng da, chống lão hoá. Sản phẩm có chất kem lỏng nhẹ, thấm nhanh, rất phù hợp với quy trình chăm da nhiều bước của Hyram.

Rovectin Lotus Water Cream Giá gốc: 465.000 VNĐ Nơi mua: Nhà của Beauty.holic

Theo Harper's Bazaar