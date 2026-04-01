Người phụ nữ mang thai sau khi quan hệ với cặp anh em sinh đôi, xét nghiệm ADN đưa ra kết luận "không thể tin nổi"

Theo trang ETToday, câu chuyện bắt đầu vào năm 2017 khi một người phụ nữ ở Anh bí mật hẹn hò với cặp song sinh mà ban đầu họ không hề hay biết. Các báo cáo cho biết cặp song sinh này giống nhau đến mức chính người phụ nữ ban đầu cũng không thể phân biệt được họ. Mối quan hệ chồng chéo này dẫn đến việc mang thai, và trong bốn ngày quan trọng trước khi thụ thai, cô đã quan hệ với cả 2 người.

Sự thật được phơi bày khi xét nghiệm thai được thực hiện trong 12 tuần đầu tiên, dẫn đến cuộc tranh cãi qua tin nhắn giữa hai anh em sinh đôi về việc ai là cha của đứa bé. Ngay cả sau khi xét nghiệm ADN cho bé gái chào đời vào năm 2018, kết quả vẫn cho thấy cả hai đều dương tính, có nghĩa là cả hai anh em đều có 50% khả năng là cha, vì họ được sinh ra từ cùng một trứng.

Vụ việc này được mô tả là "vô cùng bất thường và có thể là trường hợp duy nhất" theo phán quyết mang tính bước ngoặt của một tòa phúc thẩm Anh. Người phụ nữ trước đó đã ghi tên một trong hai người anh em sinh đôi vào giấy khai sinh của con và trao quyền nuôi dưỡng hợp pháp cho người này, nhưng khi mối quan hệ của họ tan vỡ, người còn lại đã đệ đơn kiện đòi quyền làm cha.

Thẩm phán Sir Andrew MacFarlane đã tạm thời loại bỏ mục "trách nhiệm làm cha" khỏi giấy khai sinh, tuyên bố rằng vì khoa học vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát, nên không người đàn ông nào được phép thực hiện quyền làm cha duy nhất theo pháp luật cho đến khi có bằng chứng thuyết phục hơn.

Những hạn chế của xét nghiệm ADN

Giáo sư James Ware, một chuyên gia về di truyền học từ Đại học Imperial College London (Anh), giải thích rằng xét nghiệm DNA thông thường, với độ chính xác 99,9%, sẽ không hiệu quả đối với cặp song sinh cùng trứng vì chúng có mã di truyền gần như giống hệt nhau. Để thực sự phân biệt chúng, cần phải thực hiện "giải trình tự toàn bộ hệ gen" để phát hiện ngay cả những đột biến nhỏ nhất sau khi trứng phân chia.

Tuy nhiên, việc xét nghiệm ở mức độ này có giá lên tới 90.000 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 3 triệu đồng, quá đắt đỏ đối với hầu hết các gia đình. Quan trọng hơn, các chuyên gia không thể đảm bảo rằng xét nghiệm tốn kém này sẽ cho ra kết luận chính xác. Cô bé hiện đã 8 tuổi, nhưng bí ẩn về người cha ruột của em vẫn chưa được giải đáp.