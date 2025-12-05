‘Thấu hiểu đến từng tế bào’ - Thương hiệu Việt hiểu làn da Việt

"Thấu hiểu đến từng tế bào" là kim chỉ nam của đội ngũ thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam CLINICOS. Thương hiệu được thành lập vào năm 2020 và "chào sân" cộng động chăm da Việt Nam với dòng sản phẩm kem chống nắng Tone-up Truth Sunscreen và Sensitive Truth Sunscreen.

Chia sẻ từ đại diện thương hiệu, CLINICOS ra đời trong giai đoạn ngành mỹ phẩm nước nhà có nhiều chuyển biến tích cực. Người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn và kiến thức chăm sóc da khoa học được phổ biến rộng rãi nhờ sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội.

Sản phẩm của CLINICOS được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Sản phẩm của thương hiệu CLINICOS hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối mỹ phẩm lớn trên thị trường như Hasaki, Thế Giới Skinfood, Watson, Beauty Box. Nguồn ảnh: CLINICOS

Tế bào, nơi khởi nguồn của sự sống và vẻ đẹp

Tế bào chính là điểm khởi đầu của mọi nghiên cứu về da. Bởi mỗi tế bào không chỉ là đơn vị cấu thành làn da, mà còn là trung tâm vận hành sự sống, nơi mọi hoạt động tái tạo, bảo vệ và trao đổi năng lượng diễn ra.

Hiểu rõ cơ chế hoạt động của tế bào da, cách chúng phản ứng trước ánh nắng, stress oxy hóa hay bảo vệ da trước các tác động có hại từ môi trường chính là cách CLINICOS thấu hiểu làn da ở cấp độ vi mô. Thương hiệu tập trung vào nuôi dưỡng, phục hồi cấu trúc da ở cấp độ tế bào, từ đó cải thiện sức khỏe da một cách bền vững.

Triết lý "Thấu hiểu đến tế bào" thể hiện tầm nhìn và tư duy phát triển của thương hiệu mỹ phẩm CLINICOS: quyết tâm mang đến những sản phẩm chăm sóc da hiệu quả cao thể hiện sức mạnh của khoa học mỹ phẩm hiện đại và quá trình tìm tòi thấu hiểu cơ chế hoạt động của làn da, giúp đáp ứng những nhu cầu làm đẹp ngày một khắt khe của người tiêu dùng trong thời đại mới.

Từ triết lý đến phát triển sản phẩm bảo vệ làn da Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, CLINICOS đã ra mắt hai sản phẩm kem chống nắng Tone-up Truth Sunscreen và Sensitive Truth Sunscreen; Gel rửa mặt Good Skin Barrier Cleanser.

Theo đại diện thương hiệu, kem chống nắng được bào chế đáp ứng nhu cầu của người Việt về một công thức chống nắng có khả năng bảo vệ tốt đồng thời sở hữu kết cấu mang đến cảm giác thoải mái trên da trong điều kiện khí hậu nhiệt đới oi nóng tại Việt Nam.

Điểm tạo nên sự khác biệt cho kem chống nắng đến từ thương hiệu này là sản phẩm vượt qua các kiểm nghiệm độc lập về chỉ số bảo vệ tại Châu Âu và Nhật Bản.

Kết cấu của Sensitive Truth Sunscreen mỏng mượt, ráo mịn, đảm bảo tính thẩm mỹ khi bôi thoa trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Nguồn ảnh: CLINICOS

Nỗ lực trung thực kiểm nghiệm chỉ số SPF và PA là cam kết của CLINICOS về minh bạch khả năng bảo vệ của kem chống nắng, mang đến cho người Việt sản phẩm chống nắng không chỉ đáp ứng những đặc điểm riêng của làn da Việt mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn của ngành mỹ phẩm nước nhà.

Ngoài ra, Gel rửa mặt Good Skin Barrier Cleanser được giới thiệu có khả năng làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa trên da, đồng thời làm mềm, dưỡng da ẩm mượt và bảo vệ da trước các tác động có hại từ môi trường.

Ứng dụng công nghệ tạo bọt từ Amino Acid, sản phẩm gel rửa mặt mang đến hiệu quả làm sạch tốt mà không gây khô da.

Ứng dụng công nghệ hoạt chất tiên tiến giúp công năng làm sạch song hành với mục tiêu bảo vệ da. Nguồn ảnh: CLINICOS

Ưu tiên làn da khỏe mạnh tự nhiên, bảo vệ da không chỉ ở bước chống nắng mà còn ngay trong bước làm sạch đã phản ánh rõ cam kết "Thấu hiểu đến từng tế bào" của thương hiệu CLINICOS.

