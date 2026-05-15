Rất nhiều phụ huynh luôn nói rằng cả đời mình sống vì con, thà ăn cám nuốt rau cũng phải cho con điều kiện tốt nhất, thà ôm đồm hết việc nhà để con chỉ việc tập trung học hành "nở mày nở mặt". Thế nhưng, sự cho đi quá mức và bao biện không giới hạn thường không mang lại sự cảm kích, mà chỉ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ vô tâm.

1. Bao bọc mọi thứ: Dễ nuôi dạy nên những "đứa trẻ khổng lồ" không bao giờ lớn

Trong cuộc sống, không ít cha mẹ đến khi con cái trưởng thành, thậm chí đã lập gia đình, vẫn không nỡ để con chạm tay vào việc nhà: Quần áo bố mẹ giặt, phòng ốc bố mẹ dọn, lương con làm ra con tiêu hết, cơm nước vẫn phải bưng lên tận bàn. Có những người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi nhưng từ đồ lót đến tất bẩn vẫn quăng cho mẹ giặt, trước khi ra khỏi nhà phải đợi mẹ tìm hộ quần áo, sống ba mươi năm vẫn không biết đôi tất của mình để ở đâu.

Khi bạn không nỡ buông tay, đứa trẻ sẽ mãi mãi không thể "cai sữa". Bạn đi thay con tất cả những con đường con phải đi, cuối cùng con sẽ đến cả việc xỏ giày cũng không biết. Đến một ngày bạn không còn đủ sức lo liệu mọi thứ, con sẽ chỉ quay lại oán trách bạn "vô dụng" chứ chẳng hề nhớ đến những gì bạn đã hy sinh.

2. Thỏa mãn mọi yêu cầu: Dễ nuôi dạy nên những đứa trẻ lạnh lùng, vô ơn

Từng có một tin tức gây nhức nhối: Một người mẹ thắt lưng buộc bụng suốt ba tháng để đổi cho con trai mới vào đại học chiếc điện thoại đời mới nhất. Cậu con trai nhận máy không một lời cảm ơn, ngược lại còn chê mẹ ăn mặc quê mùa, không muốn đi cùng mẹ trước mặt bạn bè, thậm chí dám thản nhiên ngắt điện thoại của mẹ giữa đám đông.

Những đứa trẻ như vậy không hề hiếm. Bạn thức đêm, đổ bệnh nằm giường, con vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh chơi game, đến một ly nước ấm cũng không rót; bạn chắt bóp từng đồng mua nhà cho con, không nỡ mua bộ quần áo mới, con lại cầm tiền của bạn tiêu xài hoang phí rồi quay sang chê bạn keo kiệt, hèn kém. Sự tận tâm của bạn cuối cùng chỉ nuôi ra một "kẻ máu lạnh" không hề có hình bóng bạn trong tim.

3. Chỉ hứa khen không hứa phạt: Nuôi dạy nên đứa trẻ "khôn nhà dại chợ"

Có một kiểu trẻ con rất lạ: Ở ngoài thì lịch sự, có thái độ ứng với bạn bè, ai cũng khen ngoan ngoãn hào phóng. Nhưng hễ về đến nhà là thay đổi hoàn toàn, động chút là cáu kỉnh với cha mẹ, việc lớn việc nhỏ trong nhà không bao giờ đụng tay, bạn gọi một tiếng là đi ngay nhưng cha mẹ nhờ vả thì coi như không nghe thấy.

Nói trắng ra, đây là kiểu người "nịnh bợ" do bị chiều quá mức: Con biết cha mẹ sẽ bao dung vô điều kiện cho tính xấu của mình nên dám trút mọi cảm xúc tiêu cực lên người yêu thương mình nhất. Dù thế nào cha mẹ cũng không rời bỏ con, nên con chẳng cần tốn công lấy lòng. Người ngoài không chiều chuộng con, nên con lại phải vồn vã, đem hết vẻ mặt tươi cười dành cho những người không liên quan.

4. Chỉ biết hy sinh mà không biết từ chối: Nuôi dạy nên những "kẻ bạc bẽo" chỉ biết đòi hỏi

Có một người cha từng nói trong chua chát: "Tôi dốc hết tích góp cả đời mua cho con trai căn hộ 120m2, nó chê tôi mua nhà quá nhỏ, đến thông gia cũng không cho chúng tôi gặp vì sợ bố mẹ làm nó mất mặt".

Rất nhiều đứa trẻ là như vậy, bạn vay tiền cho con học đại học, con chê trường không đủ tốt làm con mất mặt; bạn nghiến răng gom tiền trả góp cho con, con chê vị trí không đẹp nhà quá bé; bạn giúp con chăm cháu, con vẫn chê bạn nấu ăn không ngon, dọn dẹp không sạch. Trong mắt con, mọi sự hy sinh của bạn là lẽ đương nhiên. Con sẽ luôn nhìn vào phần "chưa đủ", mà không bao giờ nghĩ rằng bạn đã vì con mà dốc cạn túi tiền, bạc trắng mái đầu.

Kết

Thành công lớn nhất của cha mẹ không phải là con bay cao bao nhiêu, mà là trong lòng con có bạn hay không.

Bốn kiểu con cái khiến cha mẹ đau lòng này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do sự chiều chuộng, bao biện và không nỡ rèn giũa của cha mẹ mà ra. Nhiều bậc phụ huynh cả đời luôn so bì xem con ai kiếm nhiều tiền hơn, con ai làm quan to hơn, nhưng cuối cùng mới nhận ra: Thành công lớn nhất không phải là con cái có bao nhiêu bản lĩnh, mà là con cái biết thương xót sự vất vả của bạn, ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của bạn.

Đừng dùng câu "tất cả là vì con" để tự trói buộc mình, cũng đừng dùng sự nuông chiều không giới hạn để hủy hoại con cái. Hãy học cách buông tay để con tự gánh vác trách nhiệm, học cách từ chối để con hiểu được lòng biết ơn. Đó mới là cách để nuôi dạy một đứa trẻ tử tế.