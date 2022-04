Thành viên có đôi chân đẹp nhất TWICE: Mặc quần short là khiến các chị em cùng nhóm "lu mờ"

TWICE được coi là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của gen 3 Kpop. Không chỉ tài năng, TWICE còn sở hữu ngoại hình đồng đều, mỗi người tỏa sáng theo một cách riêng để giúp nhóm trở thành một tập thể toàn diện về mọi mặt. Nhắc đến visual nữ thần, người ta sẽ nghĩ ngay tới các thành viên là Tzuyu, Sana hay Mina. Nói về vẻ đẹp tươi sáng, tràn đầy năng lượng, Nayeon chính là đại diện tiêu biểu nhất của TWICE. Còn nếu hỏi thành viên nào sở hữu body có "tỷ lệ vàng", câu trả lời chắc chắn sẽ là Jungyeon.

Dù chỉ cao 1m67, body của Jungyeon vẫn đủ sức trở thành đề tài sốt dẻo trên các diễn đàn Hàn Quốc. Nữ thần tượng nhận được rất nhiều lời khen cho tỷ lệ cơ thể như ma-nơ-canh sống với eo thon, hông nở và "cực phẩm" nhất chính đôi chân siêu thon dài.

Cặp chân của Jungyeon rất thon thả, nhưng không bị khẳng khiu quá đà. Điều này giúp vóc dáng của Jungyeon luôn tràn đầy sức sống, và cũng chẳng kém phần mềm mại, quyến rũ. Đôi chân của Jungyeon còn có được độ thẳng lý tưởng, cộng thêm làn da mịn màng nên nhìn góc nào cũng vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ hiểu được lợi thế vóc dáng của mình nên khi lên đồ đời thường, Jungyeon diện quần short/váy ngắn với tần suất rất dày. Cụ thể, quần denim short chính là chân ái của mỹ nhân cá tính nhà TWICE. Cô nàng thường kết hợp item này với áo thun, áo tank top, áo nỉ để tạo nên nhưng set đồ chất chơi, năng động và tôn hết cỡ cặp chân đẹp.

Đôi chân của Jungyeon nuột nà tới mức, ngay cả khi áp dụng một combo khá cồng kềnh là giày sneaker + tất cao trên mắt cá chân, lợi thế vóc dáng này vẫn không hề bị "lu mờ". Thậm chí trong những khoảnh khắc quay/chụp không chỉnh sửa, cặp chân của Jungyeon vẫn khiến khán giả phải gật gù công nhận là có tỷ lệ đẹp siêu thực.

Xét về phong cách thời trang, Jungyeon có lẽ là thành viên đơn giản nhất trong nhóm TWICE.

Thay vì khoác lên mình váy vóc mềm mại, áo blouse điệu hay đi giày cao gót…, style đời thường của Jungyeon hướng tới sự khỏe khoắn, năng động và bụi bặm hơn. Dẫu vậy, Jungyeon chưa bao giờ lép vế khi đứng cùng các thành viên lên đồ long lanh. Jungyeon đã biết tận dụng "vũ khí thời trang" của mình là quần short để phô diễn đôi chân chuẩn ma-nơ-canh, đẹp không tỳ vết. Với lợi thế tuyệt phẩm như vậy thì mong rằng trong tương lai, Jungyeon sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong khoản thời trang.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/thanh-vien-co-doi-chan-dep-nhat-twice-mac-quan-short-la-khien-cac-chi-em-cung-nhom-lu-mo-20220407190934485.chn