TWICE diện chân váy ngắn: Nayeon giữ vững phong độ mặc đẹp nhất nhóm, Tzuyu lại trông hơi "chán đời"

Style của hầu hết các nữ thần tượng xứ Hàn đều rất đa dạng. Sự linh hoạt này giúp hình tượng của họ luôn tươi mới, không gây nhàm chán. Đây cũng chính là lý do, các nữ idol Hàn Quốc thường "kinh qua" đủ kiểu trang phục, trong đó có chân váy ngắn.

Nhắc tới chân váy ngắn, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nữ tính, trẻ trung và năng động. Item này còn rất được việc trong khoản hack dáng, vì giúp tạo cảm giác thoáng chân, hack tổng thể thêm cao ráo. Chân váy ngắn có nhiều ưu điểm như vậy nên không lấy làm lạ khi các thành viên của TWICE rất yêu thích kiểu trang phục này. Tuy nhiên, style diện chân váy ngắn của các "mẩu" nhóm TWICE không hoàn toàn giống nhau, mà rất "muôn màu muôn vẻ". Ngắm nghía loạt outfit dưới đây của TWICE, chị em sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm diện chân váy ngắn.

Nayeon

Nayeon không chỉ là gương mặt đại diện của TWICE, cô còn có phong cách đời thường ấn tượng nhất nhóm. Phong cách của Nayeon đơn giản, nhưng luôn trẻ trung, hợp xu hướng. Khi lên đồ với chân váy ngắn, Nayeon cũng cho thấy sự khéo léo, gu thời trang ổn áp. Cô chọn những mẫu chân váy ngắn sành điệu như chân váy denim, chân váy xếp ly… rồi mix cùng các items đơn giản, nhưng trendy không kém như là áo sơ mi trắng, áo kẻ ngang, blazer.

Tzuyu

Tzuyu được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất TWICE, vóc dáng của cô cũng rất chuẩn với chiều cao là 1m72. Lợi thế này giúp cô dễ dàng chinh phục được mọi món thời trang.

Tuy nhiên, cách diện chân váy ngắn của Tzuyu lại hơi gây thất vọng. Nữ thần tượng thường diện chân váy ngắn theo cách giản dị quá hóa xuề xòa, đơn điệu. Khi chuyển sang phong cách cầu kỳ hơn với combo áo blouse điệu + chân váy xòe, áo thun họa tiết nổi bật + chân váy denim, Tzuyu mới thực sự tỏa sáng. Điều này chứng tỏ, style đơn giản quá không phải lúc nào cũng lý tưởng để áp dụng.

Sana

Sana luôn rất trẻ xinh khi diện chân váy ngắn. Công thức "tủ" của cô chính là phối màu sắc trang phục với hai tông xanh biển + trắng. Cách mix&match này đem lại nét trẻ trung, tươi sáng cho người mặc, đồng thời vẫn đảm bảo sự hài hòa, trang nhã. Chân váy ngắn còn giúp Sana khoe được lợi thế vóc dáng là đôi chân nuột nà, trắng muốt.

Mina

Nổi tiếng với nhan sắc yêu kiều chuẩn tiểu thư nhà giàu, không khó để Mina sang chảnh hóa mọi món đồ mà cô diện. Mina mặc chân váy ngắn theo style đa dạng, từ trẻ trung, năng động với combo áo thun + chân váy denim, cho đến nữ tính, điệu đà với áo blouse/sơ mi + chân váy chữ A. Và dù theo đuổi phong cách nào, vẻ ngoài của Mina cũng đều toát lên vẻ sang xịn mịn.

Chaeyoung

Chaeyoung là thành viên năng động, cá tính của TWICE và cô nàng cũng thể hiện những nét tính cách này qua style. Khi diện chân váy, dù là mặc đồ do stylist chuẩn bị hay tự mix&match, vẻ ngoài của Chaeyoung đều trông rất khỏe khoắn, thời thượng, xen lẫn vẻ nữ tính và ngọt ngào. Các set chân váy ngắn giúp tôn khéo tỷ lệ vóc dáng chuẩn của Chaeyoung, dù cô chỉ cao 1m59.

Jihyo

Jihyo từng có một thời sở hữu vóc dáng khá mũm mĩm, nhưng điều này không thể ngăn trưởng nhóm TWICE ghi điểm phong cách. Khi lên đồ với chân váy ngắn, Jihyo kết hợp đa dạng với áo blouse, áo len cộc tay hay sơ mi họa tiết. Nữ thần tượng còn không quên sơ vin để hack dáng cao ráo, thon gọn hơn. Ngắm những set đồ của Jihyo, chị em còn học được nhiều cách diện chân váy denim - xu hướng của năm 2022.

