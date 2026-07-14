Isabel Haugseng Johansen (sinh năm 2004) được đông đảo người hâm mộ biết đến là bạn gái thanh mai trúc mã của "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ, đã hẹn hò hơn 5 năm và hiện có một nhóc tỳ đáng yêu. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Isabel còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và gây ấn tượng với gu thời trang thanh lịch, hiện đại. Từ những set đồ dạo phố đến các outfit nghỉ dưỡng, cô đều ghi điểm nhờ cách phối đồ tinh tế, trẻ trung và dễ ứng dụng, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em.

Dạo một vòng Instagram sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi của nàng WAG xinh đẹp, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được hàng loạt ý tưởng mặc đẹp cho nhiều dịp khác nhau.

Isabel khoe trọn vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch với set đồ điệu đà gồm áo hai dây cách điệu phối cùng chân váy dài dáng ôm. Điểm nhấn bèo nhún mềm mại giúp tổng thể thêm bay bổng, duyên dáng mà vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Thiết kế mang đến vẻ ngoài sang trọng, cuốn hút, hợp diện đi tiệc, đi chơi hay đi sự kiện.

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Isabel ghi điểm với phong cách thanh lịch, sành điệu khi kết hợp áo tay phồng cùng quần jeans. Hoàn thiện outfit bằng đôi giày cao gót, tổng thể vừa tôn dáng, vừa toát lên vẻ sang trọng mà vẫn trẻ trung, hiện đại.

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Diện đầm hồng ngọt ngào mà không sến, Isabel lựa chọn thiết kế hai dây với điểm nhấn là những cánh hoa tinh xảo cùng các đường cut-out được xử lý khéo léo. Thiết kế vừa tôn lên nét nữ tính, quyến rũ, vừa giữ được sự thanh lịch, hiện đại. Đây là item cực kỳ lý tưởng cho những buổi dạo phố, hẹn hò hay đặc biệt là các chuyến đi biển, nghỉ dưỡng mùa hè.

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Vi vu đi biển, Isabel lựa chọn thiết kế đầm lưới tay dài đầy phóng khoáng. Chất liệu mỏng nhẹ cùng phom dáng ôm vừa đủ giúp tôn lên vóc dáng nuột nà săn chắc, mang đến vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn tinh tế.

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Kết thân với phong cách năng động, phóng khoáng, Isabel lựa chọn nguyên set denim gồm áo khoác và quần jeans đồng điệu, hoàn thiện bằng đôi sneaker trẻ trung. Tổng thể vừa cá tính, thời thượng vừa tạo cảm giác khỏe khoắn, rất phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh. Chỉ cần áp dụng công thức phối đồ này, chị em đã có ngay một outfit đẹp mắt, chỉn chu mà không mất nhiều thời gian.

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