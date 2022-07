Thanh Hằng khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38

Mới đây, sự kiện diễn ra tại TP. HCM thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng Vbiz như: Siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Lệ Quyên, Minh Tú, Bùi Lan Hương, diễn viên Hồng Ánh, Hoa hậu Hương Giang, Phương Khánh, Vũ Hoàng My,... Cũng trong sự kiện này, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cũng cho ra mắt BST mới với tên gọi "Nhung" cho mùa Thu năm nay

Thanh Hằng vẫn là cái tên rất hot thời gian gần đây, người đẹp 38 tuổi khiến nhiều người choáng ngợp với căn biệt thự rộng tới 1.000m². Tại sự kiện vừa qua, Thanh Hằng tiếp tục khẳng định vị thế của "đôi chân 1,12m" với chiếc đầm tweed ngắn phối hai màu đen trắng, kết hợp với clutch ngọc trai sang chảnh. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi thấp rất trẻ trung và phù hợp với bộ đầm.

Hương Giang đang là cái tên thu hút trong thời gian gần đây. Năm nay, cô đánh một dấu mốc mới với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua tại Pattaya, Thái Lan. Xuất hiện tại sự kiện, cô diện mẫu đầm sequin đen, tôn thần thái hoàn hảo với mái tóc búi đầy quyền lực.

Hoa hậu Phương Khánh chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng trước mỗi lần xuất hiện nhờ sắc vóc và thần thái đỉnh cao. Là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái Đất, đồng thời cũng là người Việt Nam đầu tiên đăng quang tại một trong bốn đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Nếu như style thường ngày khá giản dị, thì tại sự kiện mới đây, Phương Khánh Thu hút với chiếc đầm cut-out khoe vòng 2, cách đánh mắt khói cùng kiểu tóc chải ướt cũng giúp người đẹp thêm phần cá tính.

Phương Khánh

Trong thời gian gần đây, siêu mẫu Minh Tú liên tục xuất hiện trước khán giả trong nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, huấn luyện viên và ban giám khảo. Minh Tú xuất hiện ở sự kiện với đôi môi đỏ quyền lực, người đẹp lựa chọn set đồ sequin khoe eo săn chắc.

Là diễn viên kỳ cựu, Hồng Ánh gần đây chuyển hướng sự nghiệp sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim. Mặc dù đã từ lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh, cái tên của cô vẫn tạo sức hút nhất định với công chúng. Hồng Ánh xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, cô lựa chọn chiếc đầm đen nền nã có phần cổ cách điệu.

Hoàng My có lẽ là cái tên được bàn nhiều những ngày qua khi vướng vào những ồn ào liên quan đến Á hậu Kim Duyên (đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu Quốc gia). Theo đó, với màn trả lời sai kiến thức của Kim Duyên trước truyền thông quốc tế, Hoàng My liên tục có những phát ngôn bênh vực đàn em. Thế nhưng, những lời bảo vệ của Hoàng My lại gây tác dụng ngược khiến cô phải nhận chỉ trích lớn. Mặc dù nhận phải "bão dư luận", thế nhưng Hoàng My vẫn xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân.

Người đẹp lựa chọn cho mình chiếc đầm đen cổ yếm kết hợp cùng áo khoác dáng dài.

Cũng tại sự kiện, Lệ Quyên chinh phục khán giả với những ca khúc đã làm nên tên tuổi như "Nếu như ngày đó", "Giấc mơ có thật" trong trang phục đính sequin lấp lánh, với đường cut-out ở eo tôn lên dáng vóc trẻ trung.

