Thành Chung tổ chức sinh nhật ngọt ngào cho bà xã - hotgirl Tuyên Quang Ngô Tố Uyên, nhan sắc "mẹ bỉm" sau sinh gây ngỡ ngàng

Mới đây, trung vệ Nguyễn Thành Chung hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh đầy ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật bà xã Ngô Tố Uyên. Nam cầu thủ không ngần ngại dành những lời "có cánh" cho người bạn đời: “Chúc mừng sinh nhật em yêu, em lại trẻ thêm một tuổi nữa rồi. Còn anh thì vẫn may mắn vì có em bên cạnh. Tuổi mới luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên anh và gia đình nhỏ của hai ta nhé em bé, yêu em”.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả chính là nhan sắc của Ngô Tố Uyên. Dù mới sinh con trai thứ hai cách đây vài tháng, "nàng WAG" vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng. Trong chiếc váy vàng dáng xòe trẻ trung, Tố Uyên xinh đẹp chuẩn hotgirl Tuyên Quang. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng thần thái rạng rỡ của cô nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét rằng Ngô Tố Uyên sau mỗi lần vượt cạn nhan sắc lại càng mặn mà, đằm thắm hơn.

Tiệc sinh nhật màu hồng được tổ chức cho Tố Uyên tại biệt thự riêng của hai vợ chồng

Bên cạnh nhan sắc của nhân vật chính, không gian tổ chức tiệc cũng gây ấn tượng. Buổi tiệc sinh nhật được trang trí tỉ mỉ với rất nhiều bóng bay và hoa tươi ngay tại căn biệt thự sang trọng của gia đình. Qua những góc chụp ở sân vườn, có thể thấy cơ ngơi của vợ chồng Thành Chung rất hoành tráng với thiết kế hiện đại, sân vườn rộng rãi được đầu tư nhiều cây cảnh đắt tiền.

Kể từ khi về chung một nhà, hậu vệ Thành Chung luôn nổi tiếng là người chồng chiều vợ, thương con. Cuộc sống của cặp đôi càng thêm viên mãn khi thiên thần nhỏ thứ hai chào đời. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp ổn định của Thành Chung khiến không ít người ngưỡng mộ và coi đây là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng bóng đá Việt.