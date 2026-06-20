Thánh body Kpop nhận bão chỉ trích vì cố khoe “nội y” tại sự kiện
Outfit này đang khiến mỹ nhân Kpop gặp nhiều thị phi.
Sana không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp với đường nét ngọt ngào đặc trưng, mà còn được xem là một trong những thành viên có vóc dáng nổi bật hàng đầu Kpop hiện nay. Mỹ nhân Nhật Bản ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong quyến rũ cùng thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không ít lần, Sana nhận về "cơn mưa" lời khen với những màn lên đồ tôn dáng tại các sự kiện, khi cô khéo léo lựa chọn trang phục khoe được lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, nữ tính.
Tuy nhiên, mới đây, một tạo hình mới của Sana lại trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Thay vì tiếp tục phát huy thế mạnh vóc dáng, lựa chọn lần này của thành viên TWICE lại khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí nhận về không ít ý kiến trái chiều vì phản cảm, không phù hợp.
Sana xuất hiện tại 1 sự kiện cùng TWICE. (Nguồn: Threads)
Vẫn với visual xinh đẹp, rạng rỡ, Sana thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện. Nữ idol diện mẫu midi skirt mang họa tiết hoa rực rỡ của thương hiệu Bonbom phối cùng giày cao gót trắng tinh khôi. Thiết kế áo quây giúp tôn lên bờ vai thon cùng phần xương quai xanh thanh mảnh, trong khi gam màu trắng làm nổi bật làn da sáng của nữ idol.
Thế nhưng, điểm trừ chính là nằm ở cách phối đồ. Áo ngoài được sơ vin 1 nửa, để lộ phần quần siêu ngắn bên trong khiến tổng thể dễ tạo cảm giác như Sana chỉ đang... diện nội y. Không những thế, phần vải áo khi sơ vin bị phồng và bùng nhùng khiến outfit trở nên thiếu gọn gàng, dìm vóc dáng cùng tỷ lệ cơ thể đẹp của nữ idol.
Mốt khoe nội y vốn không còn xa lạ trong làng thời trang, thậm chí từng tạo nên làn sóng mạnh mẽ khi xu hướng Y2K quay trở lại, phủ sóng từ sàn diễn cao cấp đến street style. Dù vậy, so với thị trường Kpop, trào lưu này vẫn thường gây tranh cãi vì dễ bị đánh giá là thiếu tinh tế, thậm chí phản cảm nếu không được xử lý khéo léo. Với trường hợp của Sana, vấn đề không chỉ nằm ở độ táo bạo của set đồ mà còn đến từ cách phối đồ chán, khiến diện mạo nữ idol trông bị hớ hênh, mất điểm trước ống kính.
Với phản ứng dữ dội từ công chúng, Sana đã lên tiếng giải thích trên mạng xã hội. Nữ idol cho biết cô đã kiểm tra rất kỹ khi thử đồ và chắc chắn phần giữa trang phục không bị hở, nhưng vì quá bận rộn, hồi hộp trước khi xuất hiện nên không kịp soi lại gương và chỉ phát hiện sự cố khi đã vào phòng chờ. Mỹ nhân sinh năm 1996 thừa nhận bản thân rất buồn vì bộ đồ không được thể hiện đúng như mong muốn ban đầu, tạo nên nhiều tranh cãi không đáng có. Theo chia sẻ, thiết kế vốn lấy cảm hứng từ kiểu quần bơi và phần chi tiết này đã được che lại khi thử đồ để phù hợp với sự kiện, nhưng có thể vô tình bị lộ khi di chuyển. Sau đó, trang phục đã được điều chỉnh trở lại theo ý tưởng ban đầu.