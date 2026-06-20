Thánh body Kpop nhận bão chỉ trích vì cố khoe “nội y” tại sự kiện

Sana không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp với đường nét ngọt ngào đặc trưng, mà còn được xem là một trong những thành viên có vóc dáng nổi bật hàng đầu Kpop hiện nay. Mỹ nhân Nhật Bản ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong quyến rũ cùng thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không ít lần, Sana nhận về "cơn mưa" lời khen với những màn lên đồ tôn dáng tại các sự kiện, khi cô khéo léo lựa chọn trang phục khoe được lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, nữ tính.

Tuy nhiên, mới đây, một tạo hình mới của Sana lại trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Thay vì tiếp tục phát huy thế mạnh vóc dáng, lựa chọn lần này của thành viên TWICE lại khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí nhận về không ít ý kiến trái chiều vì phản cảm, không phù hợp.

Sana xuất hiện tại 1 sự kiện cùng TWICE. (Nguồn: Threads)

Vẫn với visual xinh đẹp, rạng rỡ, Sana thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện. Nữ idol diện mẫu midi skirt mang họa tiết hoa rực rỡ của thương hiệu Bonbom phối cùng giày cao gót trắng tinh khôi. Thiết kế áo quây giúp tôn lên bờ vai thon cùng phần xương quai xanh thanh mảnh, trong khi gam màu trắng làm nổi bật làn da sáng của nữ idol.

Thế nhưng, điểm trừ chính là nằm ở cách phối đồ. Áo ngoài được sơ vin 1 nửa, để lộ phần quần siêu ngắn bên trong khiến tổng thể dễ tạo cảm giác như Sana chỉ đang... diện nội y. Không những thế, phần vải áo khi sơ vin bị phồng và bùng nhùng khiến outfit trở nên thiếu gọn gàng, dìm vóc dáng cùng tỷ lệ cơ thể đẹp của nữ idol.

Mẫu quần siêu ngắn khiến Sana nhận chỉ trích vì chỉ như diện nội y.

Phần áo sơ vin khiến tổng thể trông cũng không được đẹp, dìm dáng.

Khi đứng cùng các thành viên TWICE, trang phục của Sana càng mất điểm, bị nhận xét trông kém sang. (Ảnh: X)