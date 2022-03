Thăng hạng nhan sắc với bí quyết chăm da của "Idol không tuổi" Eugene

Eugene, tên thật là Kim Yoo Jin, còn là biểu tượng nhan sắc số một làng giải trí Hàn Quốc trong suốt hai thập kỷ qua. Tuy đã chuyển sang làm diễn viên và yên bề gia thất với chồng là nam tài tử Ki Tae Young cùng hai đứa con xinh xắn, Eugene vẫn giữ vững vị trí nữ hoàng sắc đẹp trong lòng các fan Kpop.



Nhan sắc không tuổi của cô gây xôn xao dư luận, thành chủ đề hot trên sóng truyền hình. Eugene từng đảm nhận vai trò là host tại chương trình "Get It Beauty" - một chương trình làm đẹp nổi tiếng của Hàn, và cô cũng trực tiếp chia sẻ những phương pháp chăm sóc da, làm đẹp để duy trì nhan sắc của mình suốt bao nhiêu năm qua.

Không chỉ là một ca sĩ, diễn viên nhiều tài năng mà Eugene còn thể hiện sự đa tài của mình khi cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da lành tính dành cho mẹ và bé: Like I’m Five.

Eugene cho biết Like I’m Five được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ "Explain like I’m Five" mà trẻ em thường dùng khi cần giải thích vấn đề theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Với triết lý "Càng đơn giản, càng hiệu quả", Like I’m 5 cam kết tạo nên những điều thuần khiết và nhẹ nhàng nhất cho làn da nhạy cảm ở mọi lứa tuổi.

Khi được hỏi về cách chăm sóc da hàng ngày của mình, Eugene chia sẻ rằng, phụ nữ sau khi mang thai và sinh con, thực sự làn da của họ rất dễ trũng nhão và sạm đi do thay đổi nội tiết tố, cộng với sự lão hóa, đây chính là điều mà phụ nữ sợ nhất khi bước vào tuổi 30, 40.

Bí quyết chăm sóc da của Eugene không có gì đặc biệt mà chỉ tập trung vào bước dưỡng ẩm, bởi một làn da đủ độ ẩm sẽ tránh được tình trạng bong tróc hay lão hóa sớm. Bên cạnh đó Eugene cũng chia sẻ rằng cô không bao giờ quên sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Không chỉ giữ thói quen chăm sóc da cho bản thân, Eugene còn rất chú trọng trong việc chăm sóc da cho 2 nhóc tì khi được hỏi về thói quen chăm sóc da cho các con.

Là một nữ diễn viên nổi tiếng và cũng là mẹ của 2 cô công chúa nhỏ, Eugene càng ý thức hơn việc chăm sóc làn da. Nhờ việc ra mắt dòng sản phẩm Like I’m 5 cùng những bí quyết dưỡng da theo triết lý "Càng đơn giản, càng hiệu quả", Eugene đã giúp cho rất nhiều trẻ em và các bà mẹ khác không còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn những sản phẩm chăm da cho cả gia đình.

Like I'm Five không chỉ là một thương hiệu mà còn chứa đựng trái tim của người mẹ luôn yêu thương và chăm sóc con. Với triết lý "Càng đơn giản càng hiệu quả", thương hiệu sử dụng những thành phần thiết yếu nhất để tạo nên hiệu quả tối ưu và an toàn dịu nhẹ nhất cho làn da ở mọi lứa tuổi. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại https://vn.sociolla.com/768_like-im-five

