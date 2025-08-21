"Thần chú" mặc đẹp của phụ nữ trung niên là 4 kiểu trang phục này

Sau tuổi 40, gu thời trang của phụ nữ thường hướng đến sự tinh tế và thực tế nhiều hơn. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, một tủ đồ thông minh nên có những món cơ bản vừa dễ mặc, vừa giúp tôn dáng và giữ được nét thanh lịch. Trong đó, có 4 kiểu áo gần như là "chìa khóa" để chị em luôn tự tin, dù đi làm, đi chơi hay dự tiệc cũng đều ghi điểm với phong thái trẻ trung và sang nhã.

1. Áo sơ mi trắng

Sơ mi trắng là món đồ kinh điển mà ai cũng nên có trong tủ. Không cần cầu kỳ, nó vừa đơn giản vừa đủ sức tạo điểm nhấn. Chọn dáng ôm vừa phải, bạn sẽ có vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch; trong khi dáng rộng lại mang đến sự thoải mái và phóng khoáng. Kết hợp cùng quần jeans, diện mạo sex trông trẻ trung và năng động hơn. Nếu muốn thêm nét mềm mại, chỉ cần phối thêm một chiếc khăn lụa là đủ. Ở bất cứ lứa tuổi nào, sơ mi trắng cũng luôn giúp người mặc toát lên phong thái tinh tế rất riêng.

2. Áo cổ chữ V

Sau tuổi 40, nhiều chị em thường băn khoăn vì gương mặt không còn thon gọn như trước. Lúc này, một chiếc áo cổ chữ V chính là lựa chọn thông minh: phần cổ khoét nhẹ giúp tạo cảm giác cổ dài, khuôn mặt gọn gàng hơn hẳn. Kiểu áo này mang lại nét nữ tính vừa phải, tinh tế mà không hề phô trương. Những gam màu nhã nhặn như be sáng, nâu nhạt dễ phối, lại tôn da hiệu quả. Ưu tiên chất liệu vải mềm rủ, dáng áo sẽ thêm phần bay bổng, đồng thời khéo léo che khuyết điểm vóc dáng. Dù diện riêng trong ngày thu mát mẻ hay layer cùng áo khoác khi trời se lạnh, áo cổ chữ V vẫn luôn ghi điểm ở sự tiện lợi, thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt.

3. Áo voan họa tiết

Thay vì trung thành mãi với những gam trơn an toàn, chị em có thể thử làm mới phong cách bằng áo voan họa tiết. Chỉ cần khéo chọn những mẫu hoa nhí hoặc chấm bi nhỏ xinh, tổng thể sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát mà không hề sến súa. Chất liệu voan mỏng, mềm mại tạo hiệu ứng bay bổng, khi kết hợp cùng chân váy dài sẽ tôn lên vẻ duyên dáng và sang trọng. Đây là kiểu trang phcuj vừa mang lại nét trẻ trung, vừa tôn lên phong thái nhã nhặn.

4. Áo blazer dáng ngắn

Blazer dáng ngắn, vừa chạm hông là món đồ giúp tổng thể trông trẻ trung và cuốn hút hơn hẳn. Khi kết hợp cùng áo thun hoặc áo len mỏng, bạn sẽ có ngay outfit gọn gàng, hiện đại và không kém phần thời thượng. Từ kiểu dáng đến cách phối đều rất linh hoạt, có thể diện nơi công sở, xuống phố hay trong những buổi tiệc nhẹ mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Theo Toutiao