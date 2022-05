Thái Tuấn chinh phục tín đồ thời gian khu vực miền Bắc

Thái Tuấn là thương hiệu thời trang cao cấp đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của phái đẹp nhờ sự đa dạng trong cơ cấu sản phẩm, phong cách thiết kế hiện đại. Để đem đến sự thuận tiện trong việc mua sắm các sản phẩm thời trang cao cấp, Thái Tuấn mở rộng hệ thống cửa hàng bằng chuỗi sự kiện khai trương bùng nổ.



Ông Trần Hoài Nam - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn cho biết: "Theo các số liệu mà Thái Tuấn thống kê, hiện nay nhu cầu mua sắm các sản phẩm thời trang cao cấp của người tiêu dùng khu vực phía Bắc ngày càng có xu hướng tăng, đó là lý do thì sao Thái Tuấn đã và đang cập nhật, mở rộng danh mục sản phẩm cũng như hệ thống cửa hàng để tiếp cận nhiều hơn với các khách hàng khu vực này. Không chỉ là vải thời trang, hay áo dài may sẵn mà Thái Tuấn còn đáp ứng đa dạng nhu cầu về các loại trang phục thời trang khác."

Sản phẩm Thái Tuấn gồm nhiều chủng loại đa dạng từ dòng sản phẩm như vải áo dài in digital cao cấp, vải gấm, vải tơ tằm 100%, combo sản phẩm quà tặng, đến các bộ áo dài may sẵn, trang phục mặc nhà (đồ bộ, đầm ngủ, áo choàng Kimono), và các phụ trang khăn choàng cravat, …

Đặc biệt, Thái Tuấn còn chiều lòng khách hàng khu vực miền Bắc bằng dòng sản phẩm vải áo dài thủ công handmade với phiên bản giới hạn, được thêu đính tỉ mỉ, đem đến sự quý phái và sang trọng cho người mặc.

Bên cạnh sản phẩm thời trang, phụ kiện phối trang phục cũng được Thái Tuấn tập trung phát triển, điển hình là phụ kiện như khăn choàng, caravat bằng chất liệu lụa cao cấp, tơ tằm tự nhiên.

Không chỉ đầu tư vào sản phẩm, Thái Tuấn còn mang đến không gian mua sắm với thiết kế sang trọng, hiện đại, quầy kệ được sắp xếp, trưng bày một cách khoa học. Thái Tuấn luôn mong muốn khách hàng có những trải nghiệm thoải mái và tuyệt vời nhất khi đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành thời trang, Thái Tuấn đã và đang phát triển, liên tục đầu tư mới để trở thành thương hiệu thời trang dẫn đầu Việt Nam, từng bước vươn ra thế giới.

Giờ đây, giới mộ điệu thời trang miền Bắc có thêm lựa chọn để trải nghiệm không gian mua sắm với đa dạng sản phẩm cao cấp tại hai cửa hàng Thái Tuấn vừa khai trương tọa lạc tại số 53 Biên Hòa, TP. Phủ Lý, Hà Nam và số 46 Đinh Tiên Hoàng, TP. Ninh Bình.

Nằm trong chuỗi khai trương "phủ sóng Bắc - Trung - Nam", Thái Tuấn tiếp tục có mặt tại Huế (29/5), địa chỉ 05 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP. Huế, Thừa Thiên Huế và Long An (31/5), địa chỉ 74-76 Hùng Vương, Phường 2, TP. Tân An, Long An.

https://afamily.vn/thai-tuan-chinh-phuc-tin-do-thoi-gian-khu-vuc-mien-bac-2022053114215285.chn