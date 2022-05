“Phù thủy make up” Henry Trần chia sẻ bí quyết giữ lớp trang điểm lâu trôi, bền màu trong mùa hè oi nóng

Là một trong những Makeup Artist hàng đầu với nhiều năm làm nghề, Henry Trần được biết đến qua nhiều chương trình, show diễn thời trang và các khóa học dạy make up. Anh cũng thường xuyên chia sẻ các tips về nghề để hỗ trợ các bạn trẻ hay đam mê với nghề múa cọ có thể học hỏi và tìm thấy hướng đi riêng cho mình. Dưới đây là một trong những tips cực hay đã được Henry Trần đúc kết ra trong quá trình làm việc và dạy học của mình.

Hẳn chúng ta đều biết, trong trang điểm thì lớp nền giữ vai trò vô cùng quan trọng. Một lớp nền đẹp là điều tiên quyết để tạo nên một lớp trang điểm đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để tạo nên lớp nền đẹp. Có nhiều bạn trẻ vẫn làm theo công thức kem lót - kem nền - phấn phủ, áp dụng đúng công thức trang điểm mà kết quả thì lại cứ "sai sai". Chia sẻ về điều này, Henry Trần cho biết: "Lớp nền đẹp, hoàn hảo là khi không lem màu, không in vân tay khi chạm lên mặt, chống nước và kiềm dầu tốt." Đối với các bạn trẻ mới học make up hoặc thậm chí là các make up artist mới vào nghề cũng đôi khi chưa biết cách xử lý lớp nền khiến cho outfit bị lem, trôi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Lớp nền lem nhem sau khi đeo khẩu trang, ra ngoài trời nóng sau vài tiếng trang điểm sẽ khiến diện mạo của chúng mình "kém xinh", vậy làm sao để giữ được lớp trang điểm hoàn hảo này trong cả ngày dài?

Lựa chọn kem nền có khả năng kiềm dầu

Henry Trần chia sẻ, nguyên nhân chính khiến chị em đánh nền mãi mà không đẹp đó là chưa biết cách chọn kem nền phù hợp với làn da của mình. Do vậy, để tạo nên lớp nền hoàn hảo, chị em phụ nữ cần hiểu rõ về làn da của bản thân và chọn sản phẩm phù hợp.

Một tuýp kem nền có khả năng kiềm dầu sẽ giúp lớp trang điểm vừa bền màu, ổn định và đặc biệt là chống gãy phấn, bền màu đến 24h.

Cung cấp đủ nước cho da trước khi trang điểm

Chắc hẳn nhiều chị em đã gặp tình trạng lớp trang điểm bị "mốc" tạo nên các vệt không đều màu trên da. Đặc biệt sau khi đeo khẩu trang vào mùa hè oi bức thì lớp nền sẽ dính hết lên khẩu trang. Điều này là do việc cấp nước không đủ khi trang điểm nên dẫn tới việc lớp nền bị cakey, lem nhem và nhanh trôi. Đối với trường hợp này, Henry Trần cho biết đây là lỗi make up mà rất nhiều bạn mắc phải. Việc cấp đủ nước cho da là rất quan trọng, bởi giống như chúng ta cần uống nước để duy trì sự sống, làn da cũng cần độ ẩm cần thiết để khỏe mạnh. Đừng quên cấp ẩm cho da bằng các sản phẩm phù hợp để luôn có một làn da căng bóng và lớp nền hoàn hảo nhé.

Sử dụng phấn phủ bột hạt nhỏ và mịn khi trang điểm

Phấn phủ là bước cuối cùng của lớp nền, tạo độ mịn màng cho da, giúp cho lớp nền bền màu và kiềm dầu. Có nhiều bạn vẫn thường bỏ qua bước này mà chỉ sử dụng kem nền/ BB Cream hay Cushion. Theo đánh giá của Henry Trần, đây là sai lầm khiến cho nền của bạn bị xê dịch và trở nên kém tươi tắn khi ra ngoài trời nóng vài tiếng. Tips để chọn phấn phủ đó là hãy chọn các loại phấn có bột hạt nhỏ và mịn khi trang điểm. Loại phấn này giúp các hạt phấn bám vào da tốt hơn, không lộm cộm trên da và có khả năng bám lâu.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực trang điểm, làm đẹp, Henry Trần cho rằng lớp trang điểm cũng thể hiện phong cách, cá tính của bạn, ai cũng sẽ có thời gian mới bắt đầu cho nên bạn cần phải kiên trì, thấu hiểu làn da và không ngừng học hỏi. Dù thời gian bận rộn nhưng Henry Trần vẫn luôn dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ những bí quyết làm nghề của mình. Henry Trần hy vọng đây sẽ là những cẩm nang bổ ích giúp hội chị em xây dựng được vẻ ngoài hoàn hảo và luôn tự tin là chính mình trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bạn quan tâm có thể liên hệ tới facebook: Henry Trần để được cập nhật các thông tin mới về làm đẹp, nhận các tips cực hay và đặc biệt là tham gia khóa học make up xịn sò đến từ chàng trai được mệnh danh là "Phù thủy Make up" này nhé.

