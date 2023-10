Thai phụ quá cân: Lời cảnh báo cho 50 năm sau

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Perelman thuộc ĐH Pennsylvania (Mỹ) cảnh báo việc tăng cân nhiều hơn mức khuyến nghị khi mang thai sẽ làm tăng tỉ lệ tử vong nói chung trong 50 năm tiếp theo. Tác động mạnh nhất xảy ra với những người thiếu cân trước khi mang thai nhưng trong thai kỳ bị tăng cân quá mức: Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch trong 50 năm tiếp theo tăng tới 84%. Với thai phụ quá cân có cân nặng bình thường trước khi mang thai, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 9%, nguy cơ tử vong do tim mạch tăng 20%. Với người đã thừa cân trước khi mang thai, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 12%, riêng nguy cơ tử vong do tiểu đường cũng tăng 12%.



Tăng cân theo mức khuyến nghị có thể bảo vệ phụ nữ khỏi nhiều rủi ro tận 50 năm sau. Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS

PGS-TS Stefanie Hinkle, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết kết quả này nhấn mạnh việc tăng cân khi mang thai trong mức được khuyến nghị có thể bảo vệ phụ nữ khỏi các tác động tiêu cực lâu dài. Điều này được xây dựng trước nhất trên lợi ích ngắn hạn đối với sức khỏe sản phụ và em bé.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, thai phụ thiếu cân trước khi mang thai nên tăng khoảng 12-18 kg trong cả thai kỳ. Mức khuyến nghị là 11-16 kg cho người có cân nặng bình thường, 7-11 kg với người thừa cân, 5-9 kg với người béo phì.