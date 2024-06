Thạch Trang cứ lên đồ là dân tình lại xin info: Outfit nào cũng có điểm nhấn đẹp thấy mê

Tiếp tục là một chiếc váy khác đến từ nhà Arcana Archive được Thạch Trang diện trong bộ ảnh nhận "bão like" từ cộng đồng mạng. Chiếc váy màu hồng xinh như nàng thơ, phần trên ôm body còn tà dưới dài và xòe duyên dáng. Điểm nhấn của em này là hoa văn in nổi cùng thiết kế hở lưng táo bạo, hút mắt, bạn có thể tham khảo để diện đi chơi hay dự tiệc đều "over hợp".