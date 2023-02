Tết ăn uống nhiều mặt lỡ nổi mụn, các nàng tìm đến những món đồ dưỡng da chân ái đang sale đậm 4/2 này nhé!

Những ngày Tết có lẽ nhiều chị em ăn uống thoải mái hơn, điều này có thể vô tình ảnh hưởng đến làn da, khiến da xuất hiện những đốm mụn đáng ghét. Các nàng yên tâm vì đã có những sản phẩm dưỡng da dưới đây nhé!

Gợi ý những sản phẩm dưỡng da dành cho da mụn

Gel rửa mặt tạo bọt dành cho da dầu La Roche-Posay Effaclar Foaming Gel

Cùng bắt đầu bằng việc lựa chọn một loại sữa rửa mặt dành cho da mụn các chị em nhé! La Roche-Posay Effaclar Foaming Gel là loại gel rửa mặt dành cho da dầu nhạy cảm, dễ nổi mụn. Sản phẩm có chứa axit salicylic và alpha hydroxy giúp làm sạch sâu, giảm thiểu tình trạng mụn cũng như hạn chế tiết dầu. Thành phần Zinc trong lọ gel rửa mặt này giúp kiểm soát nhờn, hạn chế tiết dầu và không khiến da bị khô ráp sau khi dùng. Sử dụng sản phẩm này đều đặn các nàng có thể thấy những nốt mụn sưng viêm, mụn đầu đen giảm thiểu dần.

Kem trị mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+

Nếu yêu thích thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay thì bên cạnh gel rửa mặt, các nàng sắm thêm kem trị mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+ nữa nhé. Kem trị mụn này của hãng này có chứa 5% Benzoyl Peroxide giúp những nốt mụn đáng ghét sẽ biến mất đồng thời Niacinamide có khả năng giảm viêm và làm dịu da, Mannose & APF hỗ trợ tái tạo da, khôi phục làn da bị tổn thương. Sản phẩm còn có hoạt chất LHA giúp tẩy da chết, làm sạch lỗ chân lông ngăn ngừa mụn hình thành. Bên cạnh đó, lọ kem trị mụn này có thành phần Procerad độc quyền của Viện nghiên cứu La Roche-Posay, có tác dụng giảm sẹo mụn, giảm thâm hiệu quả.

Dưỡng chất giảm mụn 3 tác động La Roche-Posay Effaclar

Bổ sung thêm dưỡng chất giảm mụn La Roche-Posay Effaclar thì là chuẩn bài luôn các nàng ạ. Lọ serum này có thành phần nước khoáng và niacinamide mang đến 3 tác động: Giảm mụn, thâm sau mụn và lỗ chân lông to. Không những thế, sản phẩm còn có chứa LHA (0,45%), Salicylic Acid (1,5%), Glycolic Acid (3,5%) giúp tẩy tế bào chết và loại bỏ lớp sừng, thúc đẩy quá trình tái tạo da, giảm thâm mụn, cải thiện kết cấu da, thu nhỏ lỗ chân lông. Nhờ đó mà sau khi sử dụng lọ serum này, các nàng sẽ thấy tình trạng mụn và lỗ chân lông giảm thiểu đáng kể.

Tinh chất Vichy Liftactiv Vitamin C pure 15%

Để làn da trở nên đẹp hơn thì các nàng cũng có thể lựa chọn thêm tinh chất Vichy Liftactiv Vitamin C pure 15%. Sản phẩm với công thức chứa 15% vitamin C nguyên chất giúp ngăn ngừa và cải thiện các dấu hiệu lão hóa trên da, cho làn da trắng sáng và mịn màng. Vichy Liftactiv Vitamin C pure 15% thích hợp sử dụng khi làn da xỉn màu, thiếu sức sống và nhiều vết thâm nám dưới tác động có hại của môi trường và ánh sáng. Các nàng có thể mua sản phẩm này tại Lazada nhé!

Miếng dán giảm mụn Some By Mi Clear Spot Patch

Gợi ý thêm cho các nàng miếng dán giảm mụn Some By Mi Clear Spot Patch. Đây là miếng dán mụn mỏng nhẹ, có độ bám tốt vào da tạo nên lớp màng hiệu quả giúp bảo vệ vùng da khỏi các tác nhân bên ngoài xâm nhập. Bên cạnh đó, miếng dán mụn này còn có khả năng hút dầu và hút mủ trong mụn hiệu quả, giúp xẹp mụn trong thời gian ngắn, giảm hình thành các vết thâm mụn. Miếng dán có 2 kích thước 10mm và 12mm phù hợp sử dụng với nhiều loại mụn khác nhau.

