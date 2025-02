Team mẹ bỉm "sơ hở là đốt vía" thừa nhận chiêu này đỉnh, lần nào con cũng ngủ ngoan, sự thật đằng sau là gì?

Mẹ nào có con nhỏ chắc chắn sẽ được ông bà truyền lại cho một chiêu cực kỳ hiệu nghiệm, được mang tên: Đốt vía. Cụ thể, khóc mãi không nín, tự dưng đêm tỉnh giấc vài lần, ngủ không sâu giấc, cứ đêm là khóc, dỗ đủ mọi cách cũng không ăn thua... thì đều được giải quyết hết bằng cách đốt vía.



Đốt vía cho bé là gì mà lại "thần sầu" tới vậy?

Theo dân gian, đốt vía cho trẻ khóc sẽ giúp xua đuổi vía xấu, vía xui xẻo đang vận vào trẻ nhỏ. Đặc biệt là những em bé bị trêu, bị át vía, gặp người vía nặng hơn con, vía xấu vận vào người... Quan điểm này được truyền tai nhau và cho tới nay vẫn rất nhiều mẹ bỉm áp dụng.

Các mẹ có con nhỏ khẳng định cách này siêu hiệu quả, cứ thử rồi sẽ biết. Đêm nào em bé tỏ ra khó chịu một chút, dỗ mãi không ngủ là cả nhà hò nhau đi đốt vía. Chỉ cần một tờ giấy trắng hơ vào lửa, sau đó vừa cầm đi qua đi lại khu vực em bé đang nằm vừa nói "Đốt vía đốt vang, vía lành thì ở vía dữ bước đi, đi nhanh cho em bé còn ngủ ngoan".

Chỉ 1-2 phút sau là em bé tự nhiên ngủ ngon hẳn, không còn quấy khóc. Cứ thế, mỗi lần con mệt, đi chơi xa về, khó chịu trong người, có người lạ tới thăm... thì đều áp dụng cách này và thành công thật.

Nhiều mẹ khẳng định chiêu này hiệu nghiệm!

Tuy nhiên, cũng có một số mẹ bỉm khác thì cho rằng, việc đốt vía sẽ đem lại một số nguy hiểm không đáng có, hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện tâm linh, không nên quá tin theo gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Cũng không phải bé nào cũng nín, có một số bé đốt vía xong thì khóc to hơn, thậm chí quấy hơn bình thường.

Trên thực tế, ông bà ta có một số mẹo dân gian mà khi áp dụng đều rất hiệu quả. Để trẻ ngoan, không khóc, ngoài đốt vía thì còn một số cách như để dao, kéo ở đầu giường, hay là luôn treo một ít tỏi trong phòng, nếu người lạ tới thì đốt vía, hoặc bôi cho trẻ chút son khi đi ra ngoài...

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"

Đây là tâm lý chung của người Việt khi đón trẻ sơ sinh về nhà. Bởi, khi còn ở trong bụng mẹ trẻ được bao bọc trong môi trường ổn định nhưng khi ra đời trẻ phải tự thích nghi với môi trường, cơ thể còn non yếu nên khó có thể tránh được những năng lượng không tốt xung quanh trẻ.

Những câu chuyện trẻ sơ sinh bị phải vía chắc hẳn đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Tuy rằng không có căn cứ khoa học nào chỉ ra điều này là có thật nhưng cũng chưa có bằng chứng phù nhận điều này.

Chuyện tâm linh xưa nay luôn bí ẩn và là vấn đề khó giải thích, ngay cả những nghiên cứu khoa học cũng không thể phủ nhận những yếu tố này, do đó vẫn có nhiều phần đáng tin. Vậy trẻ sơ sinh bị phải vía sẽ có biểu hiện như thế nào?

Theo dân gian truyền miệng thì trẻ sơ sinh bị phải vía sẽ có những dấu hiệu như sau: Bé đang khỏe mạnh và ngoan ngoãn, bỗng dưng thay đổi, trở nên cáu gắt và thường khóc đêm không dứt dỗ thế nào bé cũng không nín và không rõ nguyên nhân là gì, bé cũng ko dấu hiệu ốm sốt.

Và theo dân gian, khi bé bị phải vía sẽ rời vào 2 trường hợp, đó là:

- Trẻ sơ sinh bị phải vía do đi ra ngoài vào buổi đêm: Trường hợp này là do cha mẹ bế bé ra ngoài khi trời tối và bị ma tà trêu chọc làm bé quấy khóc không ngừng.

- Trẻ sơ sinh bị phải vía do gặp người có vía nặng: Trẻ sẽ bị phải vía do người có vía nặng bế hoặc đôi khi chỉ do tiếp xúc gần bé làm cho bé sợ hãi, giật mình…

Cũng theo quan niệm dân gian, con người tỏa ra năng lượng nhất định. Theo đó, ai vía nặng là do năng lượng của các tế bào của họ phát ra mạnh hơn người khác mà thôi. Một người có năng lượng quá mạnh, nhưng nếu nó là năng lượng âm tác động đến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, còn trẻ em khó chịu nên dễ quấy khóc trong đêm hay khó ngủ, dễ giật mình thức giấc,...

Sự thật đằng sau đốt vía là gì?

Để trả lời cho câu hỏi vì sao khi đốt vía trẻ lại ngoan hơn thì có thể hiểu là khi con đang quấy khóc, một số yếu tố xung quanh có thể tác động đến việc trẻ ngủ tốt hơn, chẳng hạn như môi trường yên tĩnh, ánh sáng le lói từ ngọn lửa, hoặc mùi thơm nhẹ nhàng từ các nguyên liệu đốt có thể tạo ra một không gian thư giãn, giúp trẻ dễ chìm vào giấc ngủ.

Bởi vậy, một em bé đang khóc tự nhiên nhìn hoặc nghe thấy âm thanh gì đó lạ bên tai sẽ tự nhiên bình tĩnh lại. Việc đốt vía có tác dụng "thần kì" cũng là bởi vì thế.

Đồng thời, tâm lý của cha mẹ cũng ổn định hơn khi tin rằng hành động này có thể mang lại lợi ích cho trẻ, từ đó tạo nên sự yên bình và ảnh hưởng tích cực đến trẻ. Nhiều mẹ thừa nhận vẫn sử dụng chiêu đốt vía này và thấy nó hiệu quả, tuy nhiên hãy đảm bảo rằng luôn giữ an toàn cho trẻ. Nếu con có dấu hiệu khác liên quan tới sức khỏe thì chiêu này sẽ không còn phù hợp nữa.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm