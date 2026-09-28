Khác với vẻ chừng mực của Oscars hay Grammys, thảm đỏ MTV VMAs chưa bao giờ yêu cầu các nghệ sĩ phải chọn giải pháp an toàn. Lễ trao giải năm 2026 tại nhà hát Peacock Theater ở Los Angeles tiếp tục chứng kiến tinh thần thời trang tự do và phá cách.

Giữa một thảm đỏ rực rỡ với đủ sắc thái từ vẻ quyến rũ tối màu của Charli XCX, Teyana Taylor, Troye Sivan cho đến sắc đỏ rực của Lisa hay tinh thần Y2K từ Tyla, Taylor Swift vẫn nổi bật ở vị trí trung tâm trong một tạo hình kiêu kỳ và sang trọng. Hút spotlight giữa thảm xanh, ống kính truyền thông lần này chưa kịp soi chiếc nhẫn cưới thì đã hoàn toàn bị "đốn gục" bởi diện mạo xuất thần của giọng ca sinh năm 1989.

Tối giản nhưng tràn ngập "main-character energy" - Taylor Swift tiếp tục viết tiếp lịch sử tại VMAs 2026.

Không chỉ tiếp tục xác lập những cột mốc kỷ lục về mặt giải thưởng chuyên môn, lựa chọn thời trang ấn tượng lần này còn giúp bà hoàng tạo hit đứng đầu danh sách Best Dressed của Vogue và Elle, đồng thời xếp vị trí thứ 2 trên Who What Wear và thứ 3 trên InStyle - vượt qua những ngôi sao thời trang Gen Z là Lisa hay Tyla xếp ở gần cuối.

Dưới các bài đăng của Vogue Magazine, tài khoản chính thức của Victoria's Secret cũng bộc lộ sự phấn khích khi liên tục để lại bình luận cảm thán về tạo hình này của Taylor Swift như: "An angel among us" (Thiên thần hạ giới); "This is a look" (Tạo hình quá đỉnh).

Đồng hành cùng stylist lâu năm Joseph Cassell Falconer, Taylor Swift lựa chọn bộ đầm Haute Couture Fall 2026 của Tamara Ralph. Thiết kế được giới chuyên môn đánh giá là một biến tấu thời trang thú vị: vừa mang nét tiết chế cổ điển, vừa giữ trọn tinh thần lộng lẫy đặc trưng của kỷ nguyên Showgirl và mở ra hình ảnh trưởng thành và thời thượng hơn của giọng ca The Fate of Ophelia.

Bộ đầm là sự kết hợp tinh tế giữa hai sắc thái. Thân trên dáng cổ yếm chất liệu vải đen mềm mại phối mảng lưng xuyên thấu, một sáng tạo lấy cảm hứng từ cấu trúc váy sari và nghệ thuật trang sức Nam Á. Trong khi phần hạ eo xếp nhún nghệ thuật bên hông chuyển tiếp sang chân váy xẻ đùi ánh bạc lấp lánh như một quả cầu disco. Để hoàn thiện tổng thể, Taylor Swift phối cùng đôi sandal quai mảnh ánh bạc Le Silla, kết hợp bông tai kim cương dáng thả của Leviev, Anita Ko và nhẫn Etho Maria.

Tôn lên trọn vẹn đường nét đài các là phong cách trang điểm sắc sảo với điểm nhấn nằm ở đường kẻ mắt mèo cat eye thanh mảnh kéo dài quyến rũ. Lớp nền mịn màng bắt sáng nhẹ nhàng kết hợp cùng sắc son màu hồng nude đất đằm thắm giúp tổng thể gương mặt thêm phần thanh thoát. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc Lob duỗi thẳng tự nhiên kết hợp phần mái bằng đặc trưng, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa kiêu kỳ đúng chất ngôi sao hạng A.

Ngay khi những góc máy cận cảnh được tung ra, cư dân mạng liên tục dành cho nữ ca sĩ những lời có cánh, khen ngợi phong độ nhan sắc thăng hạng rõ rệt sau khi kết hôn, ca ngợi cô là "nữ thần huyền thoại" hay "người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới". Nhiều khán giả không khỏi trầm ồ trước thần thái đỉnh cao, khẳng định giọng ca gốc Pennsylvania "đẹp đến mức khó tin" và "chưa bao giờ trông đẹp hơn thế". Không ít bình luận còn hào hứng nhận định tạo hình bùng nổ này không đơn thuần chỉ là bước đệm Encore, mà chính là tín hiệu mở ra một kỷ nguyên mới hoàn toàn rực rỡ trong sự nghiệp của cô.

Bên cạnh dấu ấn thời trang sắc nét, đêm trao giải tại Los Angeles còn ghi nhận thời khắc lịch sử trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1989. Cô là người đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng danh giá MTV VMA Artist Director Award. Đêm trao giải thêm phần trọn vẹn khi MV Patient Zero, sản phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm chính cô, Dakota Johnson và Colin Farrell, chính thức ra mắt khán giả.

Với các hạng mục được xướng tên năm nay, Taylor Swift chính thức nâng tổng số tượng Moon Person sở hữu lên con số 31, trở thành nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV VMAs. Sự dung hòa trọn vẹn giữa gu thời trang sắc bén và vị thế âm nhạc hàng đầu tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Taylor Swift trên toàn cầu.

Ảnh: Getty Images, Instagram