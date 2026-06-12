Taylor Swift đẹp như công chúa, mix phụ kiện bình dân với đầm trăm triệu khiến dân tình mê mẩn

Sau gần 3 tháng gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí lớn, Taylor Swift cuối cùng cũng đã tái xuất trước công chúng và ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông. Nữ ca sĩ xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Toy Story 5 với diện mạo rạng rỡ, ngọt ngào như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Không lựa chọn những bộ cánh quá phô trương hay những món trang sức kim cương bạc tỷ, Taylor một lần nữa chứng minh đẳng cấp thời trang của mình khi khéo léo kết hợp giữa những thiết kế xa xỉ và phụ kiện có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Những tháng gần đây, Taylor Swift khá kín tiếng sau giai đoạn bận rộn với các hoạt động nghệ thuật và đời sống cá nhân. Chính vì vậy, sự xuất hiện của cô tại thảm đỏ công chiếu Toy Story 5 nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Không chỉ bởi danh tiếng của một trong những ngôi sao âm nhạc hàng đầu hiện nay, Taylor còn được biết đến là người sở hữu phong cách thời trang luôn tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến những lựa chọn trang phục được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa phù hợp với sự kiện vừa phản ánh cá tính riêng. Lần trở lại này cũng không phải ngoại lệ.

Trong phần đầu của sự kiện, Taylor Swift xuất hiện với mẫu đầm ngắn trễ vai đến từ thương hiệu Erdem. Thiết kế mang tông trắng chủ đạo, được tô điểm bằng những họa tiết hoa mềm mại, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa lãng mạn. Nhiều người nhanh chóng nhận ra tạo hình của nữ ca sĩ được lấy cảm hứng từ nhân vật Bo Peep - cô nàng chăn cừu nổi tiếng trong loạt phim Toy Story. Mái tóc được tạo kiểu nhẹ nhàng, kết hợp cùng lối trang điểm trong trẻo giúp Taylor trông trẻ trung và ngọt ngào hơn hẳn.

Đây là kiểu trang phục không quá cầu kỳ nhưng lại rất phù hợp với tinh thần vui tươi của bộ phim. Thiết kế vừa giữ được nét thanh lịch đặc trưng của Taylor Swift, vừa tạo cảm giác gần gũi và dễ thương như một nàng công chúa bước ra từ thế giới hoạt hình.

Nếu tạo hình đầu tiên mang đến cảm giác nhẹ nhàng thì bộ trang phục thứ hai lại hoàn toàn trái ngược. Khi bước lên sân khấu biểu diễn ca khúc nhạc phim, Taylor Swift khiến khán giả không thể rời mắt với mẫu đầm vàng ánh kim lộng lẫy đến từ Oscar de la Renta.

Thiết kế được đính sequin dày đặc trên toàn bộ thân váy, kết hợp cùng những chi tiết hoa nhỏ được xử lý thủ công vô cùng tinh xảo. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chuyển động của nữ ca sĩ đều tạo nên hiệu ứng lấp lánh bắt mắt. Được biết, mẫu đầm này có giá gần 9.000 USD, tương đương khoảng 240 triệu đồng. Đây là mức giá không hề nhỏ, ngay cả trong giới giải trí vốn quen thuộc với những món đồ xa xỉ. Tuy nhiên, điều thú vị lại nằm ở cách Taylor và đội ngũ stylist hoàn thiện tổng thể diện mạo.

Thông thường, những bộ đầm dạ hội đắt đỏ thường được kết hợp cùng các món trang sức kim cương có giá trị lớn. Thế nhưng lần này, Taylor Swift lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn khác. Thay vì đeo vòng cổ hàng chục hay hàng trăm nghìn USD, nữ ca sĩ chỉ sử dụng một thiết kế đính đá màu vàng đến từ thương hiệu Nadri. Món phụ kiện này có giá khoảng 80 USD, tương đương hơn 2 triệu đồng. Con số này gần như "khiêm tốn" nếu so với giá trị của chiếc váy mà cô đang mặc. Tuy nhiên, chính sự đơn giản ấy lại tạo nên hiệu quả bất ngờ.

Màu sắc của chiếc vòng cổ hòa hợp hoàn hảo với sắc vàng rực rỡ của bộ đầm, đồng thời tạo điểm nhấn vừa đủ mà không khiến tổng thể trở nên nặng nề hay rối mắt. Đây cũng là minh chứng cho thấy thời trang không phải lúc nào cũng cần những món đồ đắt đỏ nhất, mà quan trọng hơn là khả năng phối hợp tinh tế.

Một trong những lý do giúp Taylor Swift duy trì vị thế biểu tượng thời trang suốt nhiều năm chính là khả năng cân bằng giữa sự sang trọng và tính ứng dụng. Cô không quá phụ thuộc vào logo hay giá trị của món đồ. Thay vào đó, Taylor thường tập trung vào việc lựa chọn những thiết kế phù hợp với bối cảnh, màu sắc hài hòa và các chi tiết mang tính kể chuyện.

Trong lần xuất hiện này, mái tóc tết buông lơi nhẹ nhàng kết hợp cùng lớp trang điểm trong trẻo đã góp phần hoàn thiện hình ảnh một nàng công chúa hiện đại. Từ bộ đầm trắng lấy cảm hứng từ Bo Peep cho đến thiết kế vàng lấp lánh của Oscar de la Renta, mọi chi tiết đều được kết nối với nhau một cách tự nhiên. Chính sự tiết chế ấy giúp Taylor nổi bật mà không cần cố gắng quá nhiều.

Giữa thời điểm nhiều ngôi sao lựa chọn những món trang sức hàng tỷ đồng để tạo hiệu ứng truyền thông, Taylor Swift lại cho thấy một hướng đi khác. Cô chứng minh rằng đẳng cấp thời trang không nằm ở việc mặc món đồ đắt nhất, mà nằm ở khả năng khiến mọi thứ hòa hợp với nhau. Từ chiếc đầm trị giá hàng trăm triệu đồng cho tới chiếc vòng cổ chỉ vài triệu, tất cả đều góp phần tạo nên hình ảnh hoàn hảo của nữ ca sĩ tại sự kiện lần này. Và có lẽ chính sự tinh tế ấy đã giúp Taylor Swift luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt công chúng suốt nhiều năm qua.