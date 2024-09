Tờ Vogue Singapore đăng tải bài viết cùng hình ảnh về show I Dreamed A Dream tại Đà Nẵng của NTK Chung Thanh Phong hồi cuối tháng 8.

Trong đó, bà Bettina von Schlippe - chủ biên của tạp chí - hết lời khen ngợi 80 mẫu thiết kế Haute Couture cùng sàn diễn siêu thực của Chung Thanh Phong. Bà là một trong số 140 khách VIP thưởng thức show này tại một khu nghỉ dưỡng năm sao.

Vogue Singapore viết về show “I Dreamed A Dream" của Chung Thanh Phong kèm hình ảnh vedette - hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh chụp màn hình.

Theo Bettina, Chung Thanh Phong sáng tạo, thể hiện được năng lực chuyên môn khi cùng đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm và ê-kíp 300 nhân sự tạo nên một không gian thời trang mang đậm tính siêu thực. Sàn diễn trở thành bối cảnh đẹp mắt cho 80 bộ trang phục cao cấp phiên bản giới hạn xuất hiện trước khán giả.

Một trong số những bộ đầm bà khen “đặc biệt bắt mắt" là chiếc váy đen mini đính lông vũ, hoàn chỉnh với đường viền cổ áo hình vương miện, thân áo ren mỏng, làm nổi bật phong cách tiên phong của nhà thiết kế.

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong và Chủ biên tạp chí Vogue Singapore Bettina von Schlippe tại show “I Dreamed A Dream", hôm 26/8 tại Đà Nẵng. Ảnh: Vogue

“Điều thực sự khiến một nhà thiết kế thời trang trở nên khác biệt là khả năng vượt qua ranh giới, kết hợp sự sáng tạo với nghề thủ công. Điều khiến tác phẩm của họ trở nên đặc biệt hơn nữa là tính độc đáo của từng thiết kế, được tạo ra bằng sự am hiểu sâu sắc về hình dáng cơ thể con người.

Với bộ sưu tập nghệ thuật có tầm nhìn, rõ ràng Chung Thanh Phong đang phá vỡ ranh giới trong thời trang cao cấp và hơn thế nữa”, bà viết.

Bộ váy đen do người mẫu Hằng Nguyễn trình diễn là một trong số thiết kế được đánh giá cao tại show diễn. Ảnh: Vogue.

Chủ biên của tạp chí còn cho rằng sự kiện đưa ra một ranh giới mới trong việc tích hợp công nghệ mới nhất vào thế giới thời trang bằng hiệu ứng bullet time thay cho thảm đỏ truyền thống.

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong cho biết anh hạnh phúc và xúc động khi bà Bettina von Schlippe tới dự và dành tặng những lời có cánh. Anh nói: “Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Được tạp chí nổi tiếng và uy tín nhất nhất thế giới công nhận là niềm vinh dự lớn của tôi, cho thấy sự uy tín và sức sáng tạo của thương hiệu”.

24 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và thời trang, ngoài vị trí chủ biên của Vogue Singapore, Bettina von Schlippe còn là giám đốc Quỹ Vogue. Bà cũng là người sáng lập RSVP, công ty truyền thông tiếp thị thời trang và phong cách sống có trụ sở tại Nga.

Bộ sưu tập I Dreamed A Dream ra mắt hôm 26/8, lấy cảm hứng từ những chiếc váy cưới cổ tích mang phong cách thần tiên. 80 trang phục đi theo những xu hướng mới, tập trung phát triển dòng váy đuôi cá, váy chữ A, đầm công chúa, thể hiện tay nghề đính kết tinh xảo của đội ngũ thợ lão luyện.

Show nhận được những phản hồi tích cực của khán giả về chuyên môn cũng như cách dàn dựng áp dụng công nghệ hiện đại. Nhiều sao hạng A của Vbiz tới ủng hộ Chung Thanh Phong, như vợ con diễn viên Quyền Linh, vợ chồng Midu, vợ chồng Nhã Phương, hoa hậu Đỗ Thị Hà, diễn viên Thanh Sơn, Khả Ngân...

Người mẫu Hoàng Thùy trong thiết kế của Chung Thanh Phong.

Chung Thanh Phong sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, là một trong những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess…

Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.