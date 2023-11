Tạo nên sự khác biệt cùng chiến dịch "Skin Will Tell" đến từ Codeage

Hãy để làn da lên tiếng cùng "Skin Will Tell"



Lần cuối bạn dành yêu thương cho bản thân là khi nào? Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ừ nhỉ, tôi dành tình yêu cho bạn đời, cho bố mẹ, cho con cái, cho vạn vật xung quanh, nhưng đã bao lâu rồi tôi không trao tình yêu thương đến chính bản thân mình? Đã bao lâu rồi bạn quan tâm chăm chút đến ngoại hình hay dành thời gian để dưỡng da mỗi ngày.

"Skin Will Tell" mang đến cơ hội để chị em có thể chia sẻ câu chuyện cuộc sống

Nếu câu trả lời đã rất lâu rồi thì bạn hãy cùng ngồi xuống đây, cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện "riêng nhưng lại rất chung" của những người phụ nữ đang gồng mình với áp lực và định kiến từ xã hội. Được biết, đây là chiến dịch "Skin Will Tell" do thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Codeage đến từ Mỹ phát động.



"Skin Will Tell" cổ vũ phụ nữ Việt ở mọi lứa tuổi có thể mở lòng để kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng kể với ai, học cách thấu hiểu làn da cũng như những dấu hiệu của cơ thể, và từ đó yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn nữa.

Là phụ nữ phải đẹp mỗi ngày (Ảnh: Hà My)

Cho đến hiện tại, "Skin Will Tell" đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng bởi hiếm khi có một "góc tâm sự" đáng yêu để hội chị em tỉ tê thổ lộ tâm tình. Đó không còn chỉ là chuyện làm đẹp, mà còn là những chia sẻ về sự tự ti mặc cảm, về những áp lực của cuộc sống. Cùng lắng nghe lời tâm tình của những người xa lạ, ta lại thấy đâu đó hình ảnh của bản thân mình, để rồi cùng đồng cảm và cùng quyết tâm thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn.



Những câu chuyện truyền cảm hứng

Quá bận rộn vì việc chăm sóc chồng con, Nguyễn Thị Ngân (27 tuổi) đã từng có giai đoạn mặc cảm về ngoại hình của mình vô cùng khi không còn thời gian chăm sóc bản thân: "Có chị em đã từng không dám nhìn bản thân trong gương như mình chưa? Mình cũng thuộc dạng hay chăm da lắm đó chứ, mà lơ là, bỏ bể da một thời gian thôi là đúng không dám nhìn vào gương hay đi ra đường gặp mọi người nữa luôn. Da thì khô, sạm màu hẳn, lại còn thấy như mấy nếp nhăn ở mắt đậm hơn nữa. Nghĩ lại cũng tủi thân, chị em mình có nhiều cái trách nhiệm thực sự buông không được, chứ ai chẳng muốn được khen xinh đẹp".

Dẫu bận đến mấy vẫn phải dành thời gian chăm sóc bản thân (Ảnh: Yến Nhi)

Cùng cảnh ngộ, Đỗ Thị Nhung (30 tuổi) giật mình khi nhận ra làn da xuống cấp như nào sau một quãng thời gian không chăm sóc: "Dạo trước em bận lo chuyện nhà cửa, công việc quá, nên có ngày còn không có nổi 5 phút để chăm sóc da. Xong nhìn lại thấy da dẻ vừa sạm màu, vừa khô, thiếu sức sống, mà nếp nhăn ở trán với rãnh cười cũng đậm hơn nữa. Cứ mỗi lần có dịp đi đám cưới, đi tiệc thì mới vội vội vàng vàng makeup để che đậy, sợ người ta lại "nhìn da đoán tuổi" ý mọi người".



Thật may mắn, cả Ngân và Nhung đã vượt qua giai đoạn tự ti khủng khiếp này nhờ một "bí quyết" chăm sóc sắc đẹp hiệu quả cả trong lẫn ngoài, đó là bổ sung collagen Codeage để phục hồi và trẻ hóa làn da.

Collagen Codeage - Món quà cho các bà nội trợ bận rộn (Ảnh: Nguyễn Thị Diệu Linh)

Chị Nhung tiết lộ lý do chọn lựa Collagen Codeage (TPBVSK Marine Collagen Peptides và Multi Collagen Peptides) bởi đây là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Chị cũng yên tâm khi biết Collagen Codeage là collagen thủy phân, không chứa đường nên hợp với cơ địa dễ tăng cân của chị. Còn Ngân thì chia sẻ đã dùng đến hộp Collagen Codeage thứ 3 sau khi thấy hiệu quả rõ rệt. Da của cô khỏe hơn, mịn màng săn chắc hơn, nếp nhăn quanh mắt cũng mờ hẳn.



Đặc biệt, sản phẩm này cũng rất phù hợp cho các bà nội trợ bận rộn như Ngân bởi cách dùng tiện lợi: "Sáng ra, tranh thủ lúc chồng con mình đang chuẩn bị đồ đi làm đi học, thì mình pha một muỗng uống trước khi ăn sáng. Kể cũng nhanh, chưa đến 3p là uống xong cốc collagen rồi".

Khánh Linh dù bận rộn vẫn không quên uống collagen mỗi ngày

Không chỉ các bà nội trợ, dân công sở cũng dễ lơ là việc chăm sóc bản thân vì guồng quay tất bật của công việc. Nhưng cô nàng Khánh Linh, 27 tuổi cho rằng "miễn là biết yêu thương bản thân thì chúng ta sẽ biết cách chăm sóc và tỏa sáng mọi lúc". Và cách để Khánh Linh chiều chuộng bản thân mỗi ngày là để một hũ Collagen Codeage ngay bàn làm việc để nhắc nhở phải chăm sóc làn da và cơ thể: "Cái gì hay quên thì mình cứ để nó trong tầm mắt, như Linh thì cứ đặt hũ collagen to đùng ở bàn làm việc, quên uống sao được".



Một chia sẻ nhỏ bé có thể gợi nên một suy nghĩ tích cực, từ đó mang đến sự thay đổi lớn lao. Cũng như thói quen uống collagen mỗi ngày sẽ đem đến cho bạn một ngoại hình tươi trẻ cũng như niềm hạnh phúc, tự tin tận hưởng cuộc sống. Đừng ngần ngại nâng cấp bản thân để đẹp hơn và tỏa sáng hơn, bạn nhé.

