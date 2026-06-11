Tăng Thanh Hà và Jennie (BLACKPINK) đụng độ

Giữa lúc mạng xã hội ngập tràn những bộ ảnh thời trang được sản xuất ồ ạt, Tăng Thanh Hà bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý khi tung loạt hình mới trên trang cá nhân. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi "ngọc nữ" chịu bước vào studio cho một bộ editorial mang tinh thần high fashion rõ nét sau nhiều năm gần như nói không với showbiz. Chưa cần một set up hoành tráng, chỉ có nhan sắc tuổi 40 đạt độ chín muồi của Hà Tăng và tinh thần Chanel của Matthieu Blazy đã đủ nói đây là một loạt ảnh đang làm thoả mãn công chúng và giới mộ điệu đến nhường nào.

Trong khung hình monotone sắc lạnh, Tăng Thanh Hà diện bộ đôi jacket da và chân váy midi đồng điệu thuộc look 19 của Chanel Métiers d’art 2026 collection - một trong những bộ sưu tập được chú ý nhất của Chanel thời điểm hiện tại. Mái tóc sleek bun búi gọn, kính đen, trang sức tối giản cùng thần thái điềm tĩnh giúp nữ diễn viên tạo nên hình ảnh của một người phụ nữ quyền lực mà không cần phô trương.

Nếu chỉ có sự sang trọng trên nền đen mọi thứ có lẽ sẽ dễ nhàm chán nếu không có điểm nhấn lớn của bộ trang phục này lại, phía sau lưng áo chiếc jacket với graphic lớn: "TONIGHT OR NEVER".

Trong BST Métiers d’art 2026, "Tonight or Never" là chủ đề trung tâm được Chanel khai thác. Cụm từ này lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1931, tác phẩm mà chính Coco Chanel từng tham gia thiết kế phục trang cho minh tinh Gloria Swanson trong thời gian bà đặt chân đến Hollywood.

Gần một thế kỷ sau, giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy tái hiện tinh thần điện ảnh Old Hollywood thông qua lăng kính đương đại. Những bộ suit quyền lực, phom dáng điện ảnh, kỹ nghệ thủ công Métiers d’Art trứ danh cùng hình ảnh poster Tonight or Never được tái cấu trúc thành các họa tiết thời trang mới đã tạo nên một trong những chương thú vị nhất của Chanel những năm gần đây.

Và Tăng Thanh Hà đã chọn đúng thiết kế mang đậm tinh thần ấy. Ở cách nữ diễn viên thể hiện Tonight or Never không mang cảm giác nổi loạn hay thách thức. Ngược lại, nó giống một tuyên ngôn của sự tự tin và bản lĩnh. Không cần những posing quá "lực" hay một bản phối cầu kỳ, Hà Tăng vẫn khiến thiết kế này trở nên sắc sảo bằng chính khí chất của mình.

Thú vị ở chỗ, đây không phải lần đầu tiên chiếc jacket da mang dòng chữ Tonight or Never xuất hiện trước công chúng. Chỉ ít tuần trước khi show diễn Métiers d’art 2026 chính thức đổ bộ Seoul, Jennie đã trở thành gương mặt trang bìa số tháng 6/2026 của Dazed Korea trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập.

Tờ tạp chí khi đó mô tả nữ thần tượng bằng dòng giới thiệu đầy cảm xúc: "Cuối cùng, điều khiến chúng ta phát điên chỉ có một. Một cái tên khuấy động trái tim và thay đổi thái độ sống. Jennie."

Đi cùng thông điệp "Freedom, Individuality, Diversity", Jennie cũng diện chính mẫu jacket da mà Tăng Thanh Hà vừa lựa chọn. Nhưng dưới bàn tay stylist Sam Woolf, chiếc jacket được nữ idol mặc lệch vai, phần cổ áo kéo trễ xuống để lộ đôi vai trần. Thay vì nhấn mạnh cấu trúc sắc nét của thiết kế, Jennie biến món đồ thành một tuyên ngôn về sự tự do, nổi loạn và đầy tính khiêu khích như chính cô.

Nếu Hà Tăng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ bằng khí chất, thì Jennie lại mang đến năng lượng của tuổi trẻ: phóng khoáng, bất quy tắc và luôn sẵn sàng phá bỏ những quy chuẩn.

Cùng một thiết kế, nhưng hai người phụ nữ lại kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Với Tăng Thanh Hà, Tonight or Never giống như lời khẳng định của một người đã đi qua nhiều cột mốc, đủ trải nghiệm để hiểu mình muốn gì. Trong khi đó, Jennie định nghĩa Tonight or Never bằng tinh thần sống hết mình cho hiện tại, bằng sự tự do và cá tính vốn đã trở thành thương hiệu độc bản suốt nhiều năm qua.

Nếu phải gọi đây là một màn "giao đấu", thì đó không phải cuộc đua hơn thua giữa Tăng Thanh Hà và Jennie. Đó đơn giản là khoảnh khắc thời trang cao cấp cho thấy sức mạnh của cá tính. Một thiết kế xuất phát từ cùng một nhà mốt, cùng một câu chuyện lịch sử, nhưng khi đặt lên hai biểu tượng phong cách khác nhau lại tạo ra những biến số khác nhau.