Tam thai mắc hội chứng truyền máu, thai phụ từ Hàn Quốc về nước để cứu thai nhi

Chị N.A (31 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc) mang tam thai tự nhiên nhưng sau thời gian thăm khám thai kỳ, chị được các bác sĩ Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ sinh non sớm, có thể phải nuôi con trong lồng kính từ khoảng tuần 30.

Không muốn hành trình làm mẹ bắt đầu bằng những ngày tháng hồi sức tích cực kéo dài, chị quyết định về Việt Nam tìm hướng theo dõi, điều trị phù hợp khi thai 16 tuần.

Chị N.A đã từ Hàn Quốc về điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: BVCC)

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ xác định hai thai chung bánh rau xuất hiện hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II, biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng các thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.

Tình trạng đặc biệt phức tạp khi một thai bị thiểu ối nặng, không quan sát thấy bàng quang và gần như không cử động, trong khi thai còn lại bị đa ối do nhận quá nhiều máu. Thai phụ đồng thời có nhân xơ tử cung, khiến việc can thiệp càng khó khăn.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Can thiệp bào thai hội chẩn và theo dõi siêu âm sát sao nhiều lần trong ngày. Sau đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định can thiệp bằng phương pháp laser đông các mạch máu nối giữa hai thai.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương ngay trong ngày. Khó khăn lớn là bánh rau bám mặt trước diện rộng, trong khi tuổi thai mới 16 tuần. Ê-kíp phải lựa chọn đường vào phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và kích thích cơn co tử cung.

Thai phụ hồi phục tốt, ít đau sau thủ thuật và có thể vận động nhẹ nhàng. Sau khi xuất viện, chị tiếp tục được theo dõi sát và tái khám định kỳ tại Trung tâm Can thiệp bào thai.

“Ban đầu tôi rất lo lắng vì chưa từng vào phòng mổ. Nhưng khi được các bác sĩ tư vấn, giải thích rõ ràng và tận tình, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau phẫu thuật, tôi cảm nhận được con cử động, cơ thể cũng hồi phục nhanh”, chị N.A chia sẻ.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương ngay sau khi thai phụ nhập viện (Ảnh: BVCC)

Theo BSCKII Ngô Thị Hương, Trung tâm Can thiệp bào thai, với những trường hợp tam thai có hội chứng truyền máu song thai, theo dõi sát và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định. Tỷ lệ giữ được thai sau can thiệp trong trường hợp này có thể đạt 70-80%, tuy nhiên thai phụ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ.

Sau hành trình thai kỳ đầy khó khăn, chị N.A đã sinh một em bé. Ca can thiệp giúp duy trì thai kỳ, tuy nhiên hai thai nhi còn lại đã dừng phát triển. Em bé hiện được theo dõi tại khoa Sơ sinh, tình trạng chuyển biến tốt và dự kiến sắp được xuất viện.