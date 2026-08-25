5 "thủ phạm" giấu mặt khiến mẹ bỉm mất sữa mà không hay

Sau sinh, rất nhiều mẹ rơi vào khủng hoảng vì sữa ít, con ti không đủ no rồi tự dằn dỗ bản thân "do cơ địa mình không có sữa". Tuy nhiên, sự thật là rất hiếm người bẩm sinh đã mất sữa. Sữa mẹ hoạt động theo cơ chế "cung - cầu" (con ti càng nhiều, sữa về càng mạnh). Nếu đang bế tắc trên hành trình kích sữa, mẹ hãy xem mình có đang vướng phải 5 nguyên nhân dưới đây không:

1. Cho con ti sai cách (Nguyên nhân phổ biến nhất)

Cho ti quá muộn: "Khung giờ vàng" để kích hoạt tuyến sữa là trong vòng 30 phút sau sinh thường (hoặc ngay khi mẹ tỉnh táo sau sinh mổ). Việc trì hoãn cho con áp ti khiến não bộ không nhận được tín hiệu để tiết hormone tạo sữa.

Lạm dụng sữa công thức và ti bình: Sữa bình chảy nhanh và nhẹ sức hơn, dễ khiến bé "chê" ti mẹ. Khi tần suất con ti mẹ giảm đi, cơ thể sẽ hiểu nhầm là bé không có nhu cầu và tự động ngắt dần nguồn sản xuất.

Không cho ti cạn ngực: Cho ti quá ngắn hoặc bỏ dở một bên khiến sữa thừa tích tụ, làm suy giảm tín hiệu tạo sữa mới.

2. Tâm lý căng thẳng, stress kéo dài

Nhiều mẹ chỉ chăm chăm ăn gì để nhiều sữa mà quên mất cảm xúc mới là "ngòi nổ".

Lo âu, bực bội, tủi thân hay trầm cảm sau sinh sẽ làm co thắt mạch máu, trực tiếp chặn đứng quá trình tiết hormone tạo sữa (Prolactin và Oxytocin). Dù ăn uống đủ chất nhưng tâm lý luôn căng thẳng thì sữa vẫn sẽ tụt thảm hại.

3. Ăn uống thất thường, thiếu ngủ trầm trọng

Ăn kiêng quá đà: Ép cân sớm, cắt giảm tinh bột và nước làm cơ thể thiếu năng lượng để tạo sữa.

Tẩm bổ sai cách: Ăn quá nhiều món hầm chân giò, đồ nhiều dầu mỡ dễ gây tắc tuyến sữa, dẫn đến viêm vú và mất sữa.

Thức đêm, kiệt sức: Cơ thể không được nghỉ ngơi thì khí huyết không thể phục hồi, lấy đâu ra năng lượng để sản xuất sữa.

4. Vấn đề sức khỏe và sinh lý của mẹ

Cơ thể mất máu, tỳ vị yếu: Khiến việc hấp thụ dinh dưỡng kém, sữa tiết ra ít và loãng.

Cấu tạo ti mẹ: Đầu ti tụt, đứt dây hãm lưỡi ở bé hoặc ống dẫn sữa hẹp khiến bé ti khó khăn, không kích thích được tuyến sữa.

Sự thay đổi hormone: Mẹ có kinh nguyệt lại quá sớm hoặc rối loạn nội tiết cũng khiến lượng sữa sụt giảm tạm thời.

5. Tin vào các quan niệm dân gian sai lầm

"Chờ ngực căng cứng mới cho ti": Rất sai lầm! Khi nguồn sữa đã ổn định, ngực mẹ sẽ mềm mại nhưng sữa vẫn tiết đều khi con ti. Nếu chờ ngực căng mới cho ti, mẹ sẽ rất dễ bị mất sữa hoàn toàn.

Nhìn lượng sữa hút bằng máy để đánh giá: Máy hút sữa không bao giờ hiệu quả bằng lực mút tự nhiên của con. Đừng nhìn vài mililit sữa trong bình hút rồi tự làm mình lo âu, stress thêm.

Lời khuyên cho mẹ bỉm

Không có cơ địa nào là "hoàn toàn không có sữa". Nuôi con bằng sữa mẹ là một quá trình kiên trì và cần sự hòa hợp giữa hai mẹ con. Mẹ hãy thả lỏng tinh thần, ăn uống đủ chất, uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi tối đa và kiên trì cho con ti trực tiếp theo nhu cầu, nguồn sữa tự nhiên sẽ sớm quay trở lại!