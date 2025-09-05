Tâm lý “nghiện dao kéo” – khi bạn không còn thấy mình đủ đẹp

Ngày nay, chuyện tìm đến thẩm mỹ để "nâng cấp" diện mạo đã không còn xa lạ. Một chiếc mũi cao, đôi mắt to hơn hay làn da căng bóng có thể mang lại sự tự tin và cảm giác mới mẻ cho bản thân. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại đi quá xa – khi đã sửa chỗ này xong lại thấy chỗ khác chưa hoàn hảo, rồi tiếp tục tìm đến dao kéo như một cách giải quyết nhanh chóng. Đó chính là lúc người ta gọi tên tình trạng "nghiện dao kéo" – khi bạn chẳng bao giờ thấy mình đủ đẹp.

Khi việc làm đẹp biến thành ám ảnh

Ban đầu, tất cả chỉ là mong muốn cải thiện một chút để tự tin hơn: nâng mũi, cắt mí hay tiêm filler. Kết quả mang lại niềm vui, thậm chí là sự phấn khích. Nhưng cảm giác "chưa đủ" thường nhanh chóng xuất hiện. Bạn lại soi gương, lại thấy khuyết điểm và tiếp tục nghĩ đến ca chỉnh sửa tiếp theo.

Các chuyên gia tâm lý gọi đây là rối loạn mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder – BDD). Người mắc hội chứng này thường "nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm", dù trong mắt người khác họ hoàn toàn ổn. Và khi kết hợp với sự phát triển ồ ạt của ngành thẩm mỹ, vòng xoáy dao kéo rất dễ cuốn họ đi.

Cái giá không chỉ nằm ở vẻ ngoài

Phẫu thuật thẩm mỹ, dù lớn hay nhỏ, cũng mang rủi ro nhất định. Nếu lạm dụng, cơ thể có thể phải chịu tổn thương lâu dài, từ viêm nhiễm, dị ứng đến biến chứng nặng hơn. Nhưng đáng lo ngại hơn chính là tác động tâm lý.

Khi bạn không bao giờ thấy hài lòng với bản thân, sự căng thẳng, lo lắng và thậm chí trầm cảm có thể xuất hiện. Thực tế, nhiều người sau khi thay đổi diện mạo vẫn tiếp tục tự ti, chứng tỏ vấn đề gốc rễ nằm ở cách chúng ta nhìn nhận chính mình, chứ không chỉ là ở ngoại hình.

Áp lực từ "chuẩn mực ảo"

Mạng xã hội ngày nay góp phần không nhỏ trong việc tạo ra áp lực về cái đẹp. Hình ảnh lung linh với sống mũi cao, gương mặt V-line, làn da không tì vết xuất hiện khắp nơi, khiến nhiều người nghĩ đó là tiêu chuẩn duy nhất cần đạt được. Thêm vào đó, quảng cáo thẩm mỹ thường gắn việc "đẹp hơn" với "hạnh phúc hơn" hoặc "thành công hơn". Nếu không tỉnh táo, chúng ta dễ tin rằng chỉ cần dao kéo là sẽ có tất cả.

Đẹp nhưng cần tỉnh táo

Làm đẹp không xấu, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có gì sai – miễn là bạn biết rõ mình cần gì và đâu là giới hạn. Một vài gợi ý nhỏ để bạn không rơi vào "cơn nghiện dao kéo":

- Lắng nghe bản thân: Bạn làm đẹp vì chính mình, hay vì ánh nhìn của người khác?

- Tham khảo chuyên gia uy tín: Không chỉ bác sĩ thẩm mỹ, mà cả chuyên gia tâm lý cũng có thể cho bạn lời khuyên hữu ích.

- Chấp nhận nét riêng: Không ai hoàn hảo tuyệt đối, và đôi khi chính những "khuyết điểm" mới tạo nên dấu ấn cá nhân.

- Chăm sóc từ bên trong: Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện và yêu thương bản thân cũng là cách giúp bạn tỏa sáng mà không cần quá nhiều can thiệp.

Lời kết

Trong cuộc đua sắc đẹp, rất dễ để chúng ta quên rằng vẻ đẹp thật sự không nằm ở việc gương mặt chuẩn từng milimet, mà ở thần thái và sự tự tin. Dao kéo có thể giúp bạn thay đổi ngoại hình, nhưng không thể thay thế cảm giác yêu bản thân.

Thế nên, trước khi nghĩ đến ca thẩm mỹ tiếp theo, hãy thử hỏi chính mình: "Liệu mình đã thật sự chưa đủ đẹp, hay chỉ là chưa đủ yêu thương bản thân?". Có thể câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ.

Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc là một trong những đơn vị thẩm mỹ tiên phong tại Việt Nam được ghi danh vào mạng lưới toàn cầu của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) - đảm bảo quy trình gây mê hồi sức an toàn, chuẩn hậu phẫu y khoa và giảm đau toàn phần theo tiêu chuẩn quốc tế. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cam kết làm đẹp an toàn - chuẩn y khoa, luôn đặt sự hài lòng và an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức từ các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao chuyên môn và ứng dụng các công nghệ, phương pháp thẩm mỹ hiện đại cho khách hàng. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc xây dựng phác đồ làm đẹp cá nhân hóa cho từng khách hàng, giúp tôn vinh nét đẹp tự nhiên, riêng biệt, không rập khuôn, đại trà. Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc - Kiến tạo vẻ đẹp riêng của Bạn! 📞 Hotline: 091.110.3243 - 024.3927.5565 📍 CS1: Tầng 5 - BV Hồng Ngọc, 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 📍 CS2: Tầng 4 - Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, 08 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội 🌐 Website: https://thammyhongngoc.com

Ảnh: Sưu tầm