Trong khi phần lớn chúng ta đều nghĩ về sự nghỉ ngơi khi bước sang tuổi xế chiều, "bà hoàng váy cưới" Vera Wang lại chứng minh điều ngược lại bằng việc liên tiếp có mặt tại các sự kiện thời trang, những party hoành tráng khi đã gần 80 mùa xuân. Trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 77 vừa diễn ra hồi tuần qua, Vera Wang không chỉ gây choáng ngợp bởi năng lượng tươi trẻ, mà diện mạo mới nhất của nhà thiết kế huyền thoại một lần nữa khiến giới mộ điệu phải trầm trồ, đặc biệt dành sự chú ý cho tấm lưng thon thả thách thức cả các cô gái đôi mươi của bà.

Theo đó, để đánh dấu cột mốc tuổi 77 rực rỡ, cựu biên tập viên Vogue đã lựa chọn khách sạn danh tiếng Plaza Athénée (Paris) làm nơi chiêu đãi, đây cũng chính là thánh đường xa hoa nơi bà từng đón tuổi 76. Tại đây, chủ nhân bữa tiệc lập tức chiếm trọn mọi ánh nhìn khi rũ bỏ màu tóc trầm quen thuộc để thử sức với mái tóc giả màu vàng khói (ash-blond) được cắt bằng góc cạnh, ép thẳng cá tính ngang vai.

Biểu tượng thời trang kết hợp kiểu tóc ấn tượng này cùng một chiếc đầm jersey cổ yếm sắc trắng tinh khôi, với chi tiết xếp nếp ôm sát dưới hông và phần chân váy rủ nhẹ duyên dáng. Thiết kế cổ yếm táo bạo này đã giúp nhà thiết kế khoe khéo bờ vai mảnh mai cùng tấm lưng trần nuột nà - một phong độ sắc vóc không tưởng ở độ tuổi cận kề bát tuần.

Giữa không gian tráng lệ, chiếc bánh kem tone trắng sang trọng được thắp sáng bởi nến, pháo hoa và con số 77 kết bằng hoa tinh xảo đã làm thăng hoa thêm khoảnh khắc đón tuổi mới của bà lão U80 slay nhất thế giới.

Màn biến hình xuất sắc của Vera Wang nhận về nhiều lời tán dương từ những người bạn thân thiết trong ngành và người hâm mộ trên trang cá nhân. Minh tinh Sharon Stone để lại bình luận phấn khích dưới bài đăng: "Chúc mừng yêu dấu, tiếc là mình không ở lại được. Mà này, mái tóc cháy quá nha!".

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao Hollywood bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của bạn mình; trước đó, khi Vera Wang đón sinh nhật tuổi 75, Sharon Stone từng thốt lên rằng, không ai trong chúng ta có cửa khi so sánh với Vera Wang.

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ dùng những mỹ từ như "thần thánh", "đẹp đến nghẹt thở" để mô tả về khoảnh khắc tóc vàng của nhà thiết kế đình đám. Một tài khoản ca ngợi: "Chúc mừng sinh nhật người luôn tỏa ra hào quang rực rỡ!", trong khi một người khác ưu ái gọi bà là nàng tắc kè hoa xinh đẹp của làng mốt.

Danh hiệu "tắc kè hoa" hoàn toàn xứng đáng với Vera Wang khi bà chưa từng có khái niệm ăn mặc an toàn hay tiết chế trong ngày sinh nhật. Đầu năm nay, bà từng gây sốt khi xuất hiện với mái tóc bạch kim trên thảm đỏ lễ trao giải BAFTA. Ngược dòng thời gian về tiệc sinh nhật tuổi 73, bà khoác lên mình chiếc quần hot pants màu pastel đồng điệu với những lọn tóc nhuộm hồng neon nổi loạn.

Đến tuổi 75, bà diện hai chiếc đầm lụa ôm sát cơ thể cho đêm tiệc chủ đề Rat Pack, và một năm sau đó là chiếc đầm đen cắt xẻ táo bạo khoe khéo đôi chân thon tại chính Paris. Cách đây vài tuần, tại sự kiện Fragrance Foundation Awards, nhà thiết kế vẫn tự tin diện chiếc áo bra top siêu nhỏ phối cùng chân váy cạp trễ để lộ trọn vòng eo phẳng lì.

Khi được hỏi về bí quyết để duy trì nguồn năng lượng và sắc vóc đáng kinh ngạc, cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật từng chia sẻ rằng tất cả gói gọn trong công thức: "Làm việc, ngủ đủ giấc, thưởng thức một ly cocktail vodka và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời".

Bước sang tuổi 77 với sự nghiệp đỉnh cao và một tâm hồn không tuổi, Vera Wang cho thấy bà hoàn toàn không có kế hoạch giảm bớt khối lượng công việc hay ngừng tận hưởng cuộc sống trong thời gian tới vì tuổi tác suy cho cùng cũng chỉ là những con số, và sự quyến rũ thì tuyệt đối không có hạn sử dụng.

Ảnh: IGNV