Nếu vài năm gần đây là thời kỳ hoàng kim của môi căng bóng, thì bước sang 2026, hội mê làm đẹp đang đồng loạt đổi gu. Từ TikTok đến Instagram, một kiểu môi mới phủ sóng dày đặc: blurred lips - đôi môi mờ nhẹ, mềm mại như vừa được hôn thoáng qua.

Xu hướng này không chỉ là một trend make-up, mà còn phản ánh rõ sự dịch chuyển thẩm mỹ từ sắc nét hoàn hảo sang cảm giác tự nhiên, sống động và có chiều sâu cảm xúc.

Trend "môi mờ" đang phủ sóng MXH. Nguồn: Instagram.

Blurred lips được xem như phiên bản nâng cấp của son lì giai đoạn 2016 nhưng dễ chịu hơn, mềm mại hơn và không gây khô môi. Thay vì viền môi rõ ràng hay lớp son bóng dày, kiểu môi này tập trung vào hiệu ứng loang màu tự nhiên, đậm ở lòng môi rồi tan dần ra viền. Kết quả là một đôi môi trông rất tự nhiên nhưng vẫn có sức sống, như vừa ăn quả mọng hoặc vừa chạm vào một khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Cái tên gắn liền với blurred lips chính là Nina Park - makeup artist đứng sau visual của nhiều It-girl Hollywood như Emma Stone hay Margaret Qualley. Phong cách của cô thiên về lớp make-up soft-focus, đặc biệt là đôi môi semimatte mờ nhẹ, vừa căng mọng vừa hòa vào làn da.

Makeup artist của Emma Stone hay Margaret Qualley là người dẫn đầu xu hướng này. Nguồn: Instagram.

Chính aesthetic này đã viral mạnh trên mạng xã hội, khiến blurred lips nhanh chóng trở thành dấu ấn của năm 2026.

3 lý do khiến môi mờ trở thành lựa chọn mới của hội cool girl

Thứ nhất là sự bão hòa của son bóng. Sau thời gian dài bị bao phủ bởi gloss và lip oil, nhiều người bắt đầu tìm kiếm cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Thứ hai là làn sóng makeup tự nhiên lên ngôi. Khi làn da, má và tổng thể gương mặt đều hướng đến hiệu ứng mỏng nhẹ, đôi môi cũng không còn đi theo kiểu sắc nét như trước.

Cuối cùng là ảnh hưởng từ K-beauty và phong cách Pháp. Kiểu môi lòng trong hay hiệu ứng môi cắn đã tồn tại từ lâu, nay được làm mới để phù hợp hơn với gu thẩm mỹ hiện đại.

Hàng loạt IT-girl đều đang lăng xê kiểu môi này. Nguồn: Instagram.

Cách tạo hiệu ứng "môi nhòe"

Để tạo nên một đôi môi mang đúng tinh thần blurred lips, điều quan trọng không nằm ở việc bạn dùng bao nhiêu sản phẩm, mà là cách bạn xử lý từng lớp màu. Bước đầu tiên vẫn luôn là dưỡng ẩm thật kỹ để môi đủ mềm và có độ "ăn" màu tự nhiên. Một lớp balm mỏng sẽ giúp bề mặt môi mịn hơn, đồng thời tạo nền để các lớp màu sau đó tán ra dễ dàng, không bị bệt hay lộ vân môi.

Tiếp theo, bạn có thể dùng chì kẻ môi với tông lạnh hoặc trung tính để định hình nhẹ phần viền. Không cần kẻ quá rõ ràng hay chuẩn xác, thậm chí có thể lấn nhẹ ra ngoài để tạo cảm giác môi đầy hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước "đặt khung" rất mờ, không phải để giữ lại đường nét sắc sảo.

Điểm then chốt của toàn bộ layout nằm ở việc làm mờ đường viền này. Dùng cọ nhỏ hoặc đầu ngón tay, tán nhẹ phần chì kẻ để màu loang ra, mất đi ranh giới rõ rệt. Sau đó, thêm một lớp màu hồng, đỏ đất hoặc tông tự nhiên vào giữa môi - nơi màu sắc đậm nhất - rồi tiếp tục tán lan dần ra ngoài. Hiệu ứng chuyển màu cần đủ tinh tế để nhìn vào không thấy rõ lớp nào, chỉ cảm nhận được độ sâu và sự mềm mại.

Bí kíp tạo đôi môi mờ hoàn hảo là đường viền môi "mờ có chủ đích". Nguồn: Instagram.

Ở bước cuối, bạn có thể dặm nhẹ một lớp son tint hoặc balm có màu bằng tay để "đánh thức" đôi môi, giúp tổng thể trông tươi tắn và có sức sống hơn. Cách apply bằng tay cũng góp phần giữ lại độ ngẫu hứng, không quá trau chuốt.

Một nguyên tắc nhỏ nhưng gần như quyết định toàn bộ kết quả: nếu đôi môi trông quá hoàn hảo, quá sắc nét hay quá đều màu, rất có thể bạn đã làm quá tay. Blurred lips đẹp nhất khi vẫn giữ được cảm giác chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút rất riêng.

Nguồn: Instagram.

Blurred lips không chỉ là một kiểu makeup, mà là vibe mới của cái đẹp: nhẹ hơn, chill hơn và cảm xúc hơn. Một đôi môi mờ mờ, không cần quá nét nhưng vẫn cuốn theo cách rất riêng - kiểu nhìn tưởng đơn giản mà càng nhìn càng mê. Và nếu phải gọi tên tinh thần beauty 2026, thì chắc chắn là kiểu đẹp tự nhiên, không cố nhưng vẫn khiến người ta nhớ.