Tài tử, minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ Oscars 2026

Trong gần 100 năm lịch sử, Lễ trao giải Oscars đã mang đến vô số khoảnh khắc thảm đỏ đáng nhớ với những trang phục được bình chọn là đẹp nhất nhưng cũng không thiếu sự lựa chọn táo bạo, phá vỡ quy chuẩn thậm chí gây tranh cãi.

Halle Berry trong trang phục Elie Saab, năm 2002 luôn có trong danh sách đẹp nhất với sự hoàn hảo từ vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên, chất liệu xuyên thấu gợi cảm, phá cách nhưng vẫn rất thanh lịch của chiếc váy.

Nicole Kidman năm 1997 cũng đẹp lấn át bất cứ ngôi sao nào, kể cả người sánh bước cùng cô - tài tử Tom Cruise - khi diện thiết kế với màu sắc nổi bật từ John Galliano.

Nhưng Oscars cũng thường được nhắc tới với chiếc váy thiên nga của nữ ca sĩ Björk năm 2001 hay bộ tuxedo trắng mặc ngược của Dior thời John Galliano mà Celine Dion diện vào năm 1999... Đó là những đại diện cho sự khác biệt, thoát khỏi lối mòn của sự trang trọng, thanh lịch một cách an toàn.



Mùa giải Oscars 2026 quy tụ dàn sao hùng hậu nhiều thế hệ, đến từ các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời trang... Tất cả cùng rực rỡ, tỏa sáng trong sự kiện tâm điểm của mùa giải thưởng kéo dài suốt nhiều tháng qua. Xu hướng "sang trọng thầm lặng" dường như được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng thể hiện qua kiểu dáng thanh lịch, màu sắc cơ bản, tập trung vào các chi tiết điểm nhấn tinh tế.

Nicole Kidman là "tượng đài" tại Lễ trao giải Oscars. Nữ diễn viên diện một chiếc váy cúp ngực màu nude được trang trí bằng lông vũ và pha lê lấp lánh. Kiểu tóc và cách trang điểm giúp Nicole Kidman trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi gần 60 (Ảnh: AP)

Đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Teyana Taylor là một trong những ngôi sao nổi bật nhất trên thảm đỏ với thiết kế lông vũ cầu kỳ, tôn trọn vóc dáng quyến rũ (Ảnh: AP)

Với vai diễn trong phim Hamnet, Jessie Buckley đã thâu tóm hàng loạt giải thưởng trong thời gian qua và là ứng cử viên số 1 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô cũng có sự lột xác về phong cách từ sự cá tính, nổi loạn trước kia sang vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch (Ảnh: AP)

Đối thủ lớn của Jessie Buckley - nữ diễn viên Rose Byrne chọn trang phục đến từ thương hiệu Christian Dior. Cô là một trong những ngôi sao được bình chọn mặc đẹp nhất mùa Oscars 2026 (Ảnh: AP)

Chase Infiniti - sao trẻ nổi lên từ phim One Battle After Another - được đánh giá là hiện tượng thời trang mới trong mùa giải thưởng. Cô chọn trang phục từ Louis Vuitton kết hợp tinh tế với trang sức của De Beers (Ảnh: AP)

Sắc đỏ nổi bật cùng đường xẻ táo bạo là điểm nhấn trong trang phục của nữ diễn viên được đề cử Oscar Renate Reinsve. Đây tiếp tục là một lựa chọn đến từ thương hiệu Louis Vuitton kết hợp ăn ý với sandal đồng màu của Giuseppe Zanotti (Ảnh: AP)

Zoe Saldaña khoe vóc dáng mảnh mai trong thiết kế xuyên thấu từ Saint Laurent. Cô là một trong những nghệ sĩ đảm nhận vai trò trao giải tại Oscars 2026 (Ảnh: AP)

Ejae là một trong những người góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim KPop Demon Hunters. Cô chọn trang phục vàng ánh kim đồng điệu với hai nghệ sĩ còn lại của nhóm nhạc. Họ sẽ mang tới bản hit Golden trên sân khấu Oscars 2026 (Ảnh: AP)

Timothée Chalamet diện "cây" trắng thanh lịch. Anh là nhân vật gây chú ý nhất thời gian qua với những ồn ào về phát ngôn (Ảnh: AP)

"Nàng thơ" Hollywood Elle Fanning cũng chọn sắc trắng tinh khôi cho lần đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Oscars với tư cách đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ảnh: AP)

Tài tử Michael B. Jordan là một trong những sao nam mặc đẹp nhất xuyên suốt mùa giải thưởng. Anh cũng là ứng cử viên nặng ký hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn cặp anh em sinh đôi trong phim lập kỷ lục Oscars - Sinners (Ảnh: AP)

Leonardo DiCaprio diện trang phục cổ điển, trang trọng. Anh nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim One Battle After Another (Ảnh: AP)



