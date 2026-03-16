Tài tử, minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ Oscars 2026

Trong gần 100 năm lịch sử, Lễ trao giải Oscars đã mang đến vô số khoảnh khắc thảm đỏ đáng nhớ với những trang phục được bình chọn là đẹp nhất nhưng cũng không thiếu sự lựa chọn táo bạo, phá vỡ quy chuẩn thậm chí gây tranh cãi.
Halle Berry trong trang phục Elie Saab, năm 2002 luôn có trong danh sách đẹp nhất với sự hoàn hảo từ vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên, chất liệu xuyên thấu gợi cảm, phá cách nhưng vẫn rất thanh lịch của chiếc váy.
Nicole Kidman năm 1997 cũng đẹp lấn át bất cứ ngôi sao nào, kể cả người sánh bước cùng cô - tài tử Tom Cruise - khi diện thiết kế với màu sắc nổi bật từ John Galliano.
Nhưng Oscars cũng thường được nhắc tới với chiếc váy thiên nga của nữ ca sĩ Björk năm 2001 hay bộ tuxedo trắng mặc ngược của Dior thời John Galliano mà Celine Dion diện vào năm 1999... Đó là những đại diện cho sự khác biệt, thoát khỏi lối mòn của sự trang trọng, thanh lịch một cách an toàn.
Mùa giải Oscars 2026 quy tụ dàn sao hùng hậu nhiều thế hệ, đến từ các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời trang... Tất cả cùng rực rỡ, tỏa sáng trong sự kiện tâm điểm của mùa giải thưởng kéo dài suốt nhiều tháng qua. Xu hướng "sang trọng thầm lặng" dường như được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng thể hiện qua kiểu dáng thanh lịch, màu sắc cơ bản, tập trung vào các chi tiết điểm nhấn tinh tế.