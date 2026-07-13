Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Theo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ), sản phụ nhập viện trong chuyển dạ với diễn biến ban đầu thuận lợi. Tuy nhiên, khoảng 20-25 phút sau khi được giảm đau ngoài màng cứng, người bệnh đột ngột giảm ý thức, nhịp tim chậm còn 40-50 lần/phút, huyết áp tụt xuống 70/40 mmHg và suy hô hấp cấp.

Nhận định đây là tình huống tối khẩn cấp đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ. Các ekip Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực - Chống độc, Huyết học truyền máu và Hồi sức sơ sinh đồng thời triển khai cấp cứu, vừa hồi sức cho người mẹ vừa mổ lấy thai khẩn cấp.

Do suy tuần hoàn và suy hô hấp của mẹ, thai nhi rơi vào suy thai nặng. Sau khi chào đời trong tình trạng tím tái, không tự thở, trẻ được hồi sức tích cực và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị chuyên sâu. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Trong khi đó, người mẹ tiếp tục đối mặt với băng huyết sau sinh do đờ tử cung trên nền rối loạn đông máu nặng. Dù đã hồi sức tích cực bằng truyền máu và các chế phẩm máu, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung để kiểm soát chảy máu và cứu tính mạng sản phụ. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo, các chức năng sống ổn định và được xuất viện.

Theo ThS.BS Vũ Hoàng Lan, tắc mạch ối là tai biến sản khoa rất hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng 2-8 trường hợp trên 100.000 ca sinh nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Bệnh có thể xuất hiện ở cả những thai phụ khỏe mạnh, diễn biến rất nhanh với suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn, rối loạn đông máu và băng huyết nặng.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, kích hoạt báo động đỏ và phối hợp liên chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định giúp nâng cao cơ hội sống cho cả mẹ và con trong những tình huống cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy kịch.