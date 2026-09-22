Tắc hai vòi trứng, mẹ đón con sau 6 năm nhờ IVF

Hành trình 6 năm mòn mỏi tìm con

Sau khi sinh con đầu lòng, chị Lý Trang (34 tuổi, Bát Tràng, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện ra mình bị vô sinh thứ phát. Chị Trang cho biết, dù sinh hoạt vợ chồng diễn ra bình thường, nhưng suốt gần 6 năm, hai vợ chồng vẫn chưa đón được em bé thứ hai.

Khoảng thời gian dài chờ đợi cùng vô số lời hỏi thăm từ người xung quanh vô tình tạo thành áp lực đè nặng lên tâm lý. Chị đã chủ động thăm khám, theo đuổi nhiều liệu trình tại các cơ sở y tế lớn nhỏ nhưng kết quả vẫn là con số không.

Đến tháng 3/2025, vợ chồng chị quyết định tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh để kiểm tra chuyên sâu. Trực tiếp thăm khám và lắng nghe câu chuyện của chị, bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm đã nhanh chóng gỡ bỏ nút thắt tâm lý, đồng thời tìm ra nguyên nhân cốt lõi: chị Trang bị tắc hoàn toàn cả hai bên vòi trứng và ứ dịch lòng tử cung do khuyết sẹo mổ lấy thai.

Tình trạng này khiến trứng và tinh trùng không thể gặp nhau để thụ thai tự nhiên, dẫn đến người vợ vô sinh thứ phát kéo dài suốt nhiều năm.

Lời giải từ công nghệ IVF kết hợp sàng lọc phôi di truyền

Bên cạnh tình trạng tắc vòi trứng, do chị Trang đã 34 tuổi nên chất lượng trứng cũng bắt đầu suy giảm. Vì vậy, Bs Thùy Dương xác định người bệnh cần có sự can thiệp của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, phù hợp nhất là phương pháp kích trứng cá thể hóa.

Quá trình chọc hút giúp chị Trang thu gom được 10 trứng, tạo thành 8 phôi. Với mong muốn sinh con khỏe mạnh, vợ chồng chị quyết định thực hiện xét nghiệm sàng lọc di truyền phân tích bất thường của phôi.

Hệ thống phòng Lab hiện đại tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh hỗ trợ tối đa quá trình nuôi cấy và sàng lọc phôi.

Tuy nhiên, thách thức lớn xuất hiện khi kết quả sàng lọc ghi nhận phôi tốt nhất của chị Trang lại gặp tình trạng khảm nhỏ. Sau khi được BS Thùy Dương tư vấn di truyền cặn kẽ về độ an toàn và tiên lượng phát triển, chị Trang đặt trọn niềm tin, quyết định tiến hành chuyển phôi này dưới sự theo dõi sát sao của ekip.

Bác sĩ Thùy Dương thăm khám và tư vấn chi tiết phác đồ cá thể hóa cho chị Lý Trang tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung của chị Trang cũng gặp rào cản lớn do vết khuyết sẹo mổ lấy thai cũ liên tục gây đọng dịch buồng tử cung, nguy cơ làm thất bại quá trình đậu thai. Trực tiếp BS Thùy Dương đã phải thực hiện kỹ thuật hút sạch dịch buồng tử cung và dịch sẹo mổ cũ, xử lý triệt để môi trường tử cung trước thời điểm chuyển phôi.

Trái ngọt sau chuỗi ngày kiên trì

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt phôi học lẫn niêm mạc, may mắn đã mỉm cười khi chị Trang đậu thai ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên. Cùng với sự chăm sóc, theo dõi sát sao của bác sĩ Thùy Dương trong suốt thai kỳ, hành trình mang thai của chị trôi qua một cách an toàn, thuận lợi cho đến ngày “khai hoa nở nhụy”.

Bác sĩ Thùy Dương nhớ lại: “Giây phút cầm trên tay kết quả chọc ối ở tuần 16 hoàn toàn bình thường, cả tôi và chị Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi lo âu, phập phồng suốt mấy tháng trời như vỡ òa, nhường chỗ cho niềm tin trọn vẹn rằng em bé đang phát triển vô cùng khỏe mạnh” .

Ôm bé con xinh xắn trong lòng, chị Trang nghẹn ngào: “Suốt 6 năm qua, mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể đậu thai ngay từ lần đầu chuyển phôi và đón con khỏe mạnh thế này. Nhờ sự tận tâm của bác sĩ Thùy Dương cùng tập thể bác sĩ IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, giấc mơ trọn vẹn của gia đình mình đã thành hiện thực”.

Bác sĩ Thùy Dương chúc mừng chị T đón em bé chào đời khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Thùy Dương, tắc vòi trứng hay yếu tố tuổi tác là những rào cản lớn đối với khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ. Việc ứng dụng IVF kết hợp sàng lọc phôi di truyền giúp tối ưu hóa tỷ lệ đậu thai, giảm rủi ro và quan trọng nhất là đón những em bé khỏe mạnh chào đời.

Các bác sĩ tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh khuyến cáo, các cặp vợ chồng mong con trên 1 năm (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi) nên chủ động thăm khám toàn diện sức khỏe sinh sản để sớm phát hiện nguyên nhân và lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất.