Tác dụng không ngờ của việc mẹ vuốt lưng con khi ngủ

Trên thực tế, muốn con ngủ nhanh hơn, mẹ chỉ cần vuốt lưng con khi ngủ. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao một hành động nhỏ như vậy có thể khiến con ngủ nhanh?

Lý do là vì khi mẹ chạm vào lưng con sẽ tạo ra một cảm giác an toàn. Cũng giống như người lớn, khi trong lòng cảm thấy cô đơn, lo lắng hay sợ hãi, nếu có ai đó ôm và xoa lưng, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đây là một nhu cầu tâm lý rất bình thường và lành mạnh.

Tại Mỹ, trẻ sinh non cần được nuôi trong lồng ấp, nhân viên y tế phải đeo khẩu trang và không được chạm vào da của trẻ để đảm bảo vô trùng, tuy nhiên tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non vẫn không cải thiện. Một số chuyên gia gợi ý rằng, các bà mẹ có con sinh non nên ở bên con, ôm, tiếp xúc da theo kiểu kangaroo, kết quả cuối cùng là tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non đã được cải thiện đáng kể.

Tạp chí Nhi khoa Mỹ cho biết, nếu các bà mẹ chú ý đến việc tiếp xúc da kề da với con sau khi sinh như cho con bú, vuốt ve và mát-xa cho con... điều đó có thể làm giảm đáng kể hiện tượng trẻ quấy khóc.

Lợi ích của việc mẹ vuốt lưng con khi ngủ

Hành động đơn giản này mẹ làm trước khi đi ngủ lại mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

- Xoa dịu cảm xúc của trẻ

Con người khó đi vào giấc ngủ khi xúc động, cáu kỉnh, buồn bã, hầu hết trẻ em đều rơi vào trạng thái này trước khi đi ngủ. Nếu mẹ nhẹ nhàng chạm vào con, cảm giác thoải mái này sẽ thúc đẩy não trẻ tiết ra oxytocin, kích thích hệ thần kinh, giải phóng cortisol trong cơ thể, mức độ giảm dần khiến trẻ cảm thấy an toàn hơn. Cảm giác được xoa dịu, thư giãn, dần dần làm dịu tiếng khóc hoặc kích động của trẻ, khiến chúng nhanh đi vào giấc ngủ.

- Thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ

Qua nghiên cứu, một số nhà khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng, việc cha mẹ chạm vào trẻ sơ sinh có thể thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ một cách hiệu quả.

Một số khảo sát cho thấy não của những đứa trẻ được cha mẹ thường xuyên ôm ấp từ khi còn nhỏ phát triển tốt hơn não của những đứa trẻ bình thường.

Điều này là do việc cha mẹ chạm vào con cái có thể truyền cảm giác qua da đến não. Sau khi não nhận được những kích thích này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh, đồng thời khả năng nhạy cảm và vận động của trẻ cũng sẽ được cải thiện rất nhiều.

- Thúc đẩy sự phát triển trí tuệ cảm xúc của trẻ

Giai đoạn trước khi trẻ 3 tuổi rất quan trọng trong việc hình thành cảm giác an toàn. Nếu trẻ có đủ cảm giác an toàn vào thời điểm này, chúng lớn lên trở nên vui vẻ, lạc quan, tự tin. Ngược lại, đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn lớn lên sẽ có tính cách tự ti, nhạy cảm, sống nội tâm, nhút nhát, chúng sẽ không biết cách hòa hợp với người khác một cách bình thường.

Cảm giác an toàn của trẻ chủ yếu đến từ sự chăm sóc chu đáo và đồng hành của cha mẹ. Sự tiếp xúc như ôm ấp, vỗ về của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự quan tâm và sự an toàn.

Lợi ích của giấc ngủ chất lượng cao đối với trẻ

- Thúc đẩy sự phát triển

Sự tiết ra hormone tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển của con người đạt đến đỉnh điểm khi có giấc ngủ chất lượng cao, gấp khoảng 3 lần so với khi thức. Ngoại trừ trẻ sơ sinh, hormone tăng trưởng của chúng được tiết ra suốt cả ngày, khi trẻ được 2 đến 3 tuổi, lượng hormone tăng trưởng mà chúng tiết ra khi thức sẽ bắt đầu suy giảm, lúc này cần cung cấp cho trẻ trạng thái ngủ chất lượng cao.

Đỉnh điểm của hormone tăng trưởng đòi hỏi cơ thể con người đạt đến đỉnh điểm 1 giờ sau khi bước vào giấc ngủ sâu, sẽ đạt đỉnh điểm vào lúc 11h - 2h đêm và 5h - 7h sáng. Khuyến cáo các mẹ nên cho trẻ ngủ sớm từ 8h - 9h tối để đảm bảo trẻ có được giấc ngủ chất lượng cao suốt đêm.

- Tăng cường khả năng miễn dịch

Con người thường buồn ngủ nhiều khi bị bệnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, cơ chế ngủ này có thể giúp cơ thể tiết ra nhiều axit muramic để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ngoài việc giúp cơ thể chống lại các vấn đề về thể chất, chất này còn có tác dụng gây buồn ngủ. Do đó, việc cho phép trẻ đảm bảo trạng thái ngủ chất lượng cao vào thời gian bình thường có thể giúp cơ thể sản xuất nhiều axit muramic hơn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và khả năng miễn dịch của trẻ.

- Thúc đẩy sự phát triển trí thông minh

Đảm bảo giấc ngủ chất lượng cao cho trẻ có thể đáp ứng lượng máu cung cấp cho não, đồng thời có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp protein não và phát triển trí tuệ.

Một nghiên cứu cho thấy, trẻ ngủ đủ giấc mỗi ngày có khả năng tập trung tốt, trí nhớ, phản ứng của não mạnh mẽ hơn.