Sữa Kun dành cho trẻ mấy tuổi?

Đôi nét về thương hiệu sữa Kun

Thương hiệu sữa Kun được phát triển bởi Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, thành lập năm 2004, trực thuộc Tập đoàn Pactum Dairy (Úc). Nguồn sữa Kun được lấy từ trang trại Love'in Farm nổi tiếng tại Ba Vì, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Bộ y tế Việt Nam.

Các sản phẩm sữa Kun đa dạng gồm sữa tươi, sữa chua uống, sữa lúa mạch, Sữa Kun vị trái cây, được bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như canxi, vitamin D3, vitamin K2, sắt, magie và photpho, hỗ trợ phát triển trí não, chiều cao, hệ xương chắc khỏe và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Thương hiệu còn xây dựng hình ảnh qua các câu chuyện "Gia đình Nông Dân Siêu Phàm" truyền cảm hứng lối sống lành mạnh cho trẻ từ 4-11 tuổi.

Các dòng sữa Kun cho trẻ mấy tuổi sử dụng được?

Sữa lúa mạch Kun

Sữa lúa mạch Kun là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa, lúa mạch và cacao, tạo nên hương vị thơm ngon, dễ uống. Sản phẩm cung cấp canxi, protein, vitamin D3, K, giúp bé phát triển chiều cao, xương chắc khỏe. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung vitamin A, vitamin nhóm B giúp bé sáng mắt, nạp năng lượng và dưỡng chất giúp trẻ học tập, vui chơi hiệu quả.

Thức uống lúa mạch Kun mang đến sự lựa chọn linh hoạt về dung tích để phù hợp với nhu cầu và độ tuổi phát triển của trẻ. Hiện tại, sản phẩm có hai quy cách đóng gói: dạng túi 110ml được khuyến nghị sử dụng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, dung tích hộp 180ml lại dành cho trẻ nhỏ hơn, từ 2 tuổi trở lên.

Sữa lúa mạch Kun có hương vị thơm ngon, béo ngây, kích thích vị giác.

Sữa trái cây Kun

Sữa trái cây Kun là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn vitamin tự nhiên từ trái cây tươi và sữa giàu dinh dưỡng, mang đến thức uống thơm ngon, hấp dẫn và có lợi cho sức khỏe của bé.

Sữa Kun trái cây chứa vitamin B, vitamin C và chất xơ beta glucan chiết xuất từ nấm men, sản phẩm còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho bé. Thêm vào đó, vitamin A và kẽm trong sữa giúp mắt bé sáng khỏe và thúc đẩy phát triển trí não mỗi ngày.

Sản phẩm không chứa chất bảo quản, không màu tổng hợp, không chất tạo ngọt tổng hợp), đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Tương tự như sữa lúa mạch, sữa trái cây Kun cũng được sản xuất với hai quy cách đóng gói: dạng hộp 180ml được thiết kế đặc biệt cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và dạng túi 110ml dành cho bé từ 3 tuổi trở lên.

Sữa trái cây Kun được yêu thích bởi hương vị thơm ngon, bao bì bắt mắt.

Sữa chua uống tiệt trùng Kun

Sữa chua uống tiệt trùng LiF Kun là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày nắng nóng, mang đến một trải nghiệm giải khát đầy sảng khoái và bổ dưỡng. Sản phẩm được tạo nên từ sữa tươi lên men tự nhiên kết hợp với hương trái cây thơm lừng, tạo nên độ chua ngọt béo hài hòa.

Sữa chua uống LiF Kun cung cấp năng lượng cần thiết, đồng thời bổ sung các chủng men quý Streptococcus và Lactobacillus từ Nhật Bản. Đặc biệt, kẽm có trong sữa hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển thể chất của bé. Ngoài ra, trong sữa còn có các vitamin nhóm B cùng lysin giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng và tiêu hóa khỏe.

Khác biệt so với hai dòng sản phẩm trên, sữa chua uống Kun dạng túi 110ml và hộp 180ml đều dành cho trẻ từ 2 tuổi. Đây là lựa chọn tiện lợi và phù hợp cho bé yêu của bạn.

AVAKids - Địa điểm mua sữa Kun chính hãng, giá tốt

AVAKids là hệ thống mẹ và bé uy tín thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động, phân phối sữa Kun chính hãng 100% và luôn có ưu đãi hấp dẫn mỗi tháng.

Bên cạnh sữa trái cây, AVAKids còn phân phối đa dạng các dòng sữa tươi, sữa bột, sữa pha sẵn, sữa hạt,... Mua ngay tại đây.

Khi mua sắm tại AVAKids, khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi như cam kết 100% hàng chính hãng, đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tư vấn qua hotline 1900.866.874 (8:00 - 21:30), giúp phụ huynh dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bé.

(Chính sách cập nhật tháng 11/2025, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thông tin chi tiết tại avakids.com).

AVAKids - Địa điểm mua sắm uy tín cho mẹ và bé.

Với sự đa dạng về sản phẩm và công thức dinh dưỡng được nghiên cứu kỹ lưỡng, sữa Kun không chỉ mang đến nguồn năng lượng dồi dào mà còn đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam. Đừng quên ghé AVAKids để mua sắm ba mẹ nhé!